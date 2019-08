Bonificaciones con las horas contadas

Todavía no se sabe qué reducciones fiscales tienen las horas contadas, porque el consejero de Hacienda está recabando los datos para ver qué se va a quitar, modificar o mantener. Sin embargo, el presidente menciona a modo de ejemplo el medio punto de bajada del IGIC -del 7% al 6,5%- del que, afirmó, «se benefician los que más tributan»; la exención de este mismo impuesto en la factura del teléfono, de la que también son las grandes empresas las que obtienen mayores ventajas; las deducciones por el uso de servicios que presta la sanidad privada; el impuesto de sucesiones y donaciones, caballo de batalla histórico tanto por parte del Partido Socialista Canario ( PSC ), como por Nueva Canarias (NC) y Podemos . «Por lo tanto, -concluyó- habrá que hacer una revisión de las bondades fiscales del anterior Gobierno para tener una política fiscal más justa».

«No hemos hablado de subir los impuestos», insiste el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, durante un encuentro informativo en la sede del CANARIAS7 , pero sí «revisar las desgravaciones fiscales que el Gobierno anterior hizo a las rentas altas, a la generalidad de los ciudadanos, que no ayudan a que haya recursos para los servicios básicos».

Torres rehusó concretar si su política revisionista se incluirá en los presupuestos de 2020. En lo que sí fue claro es respecto de la tasa turística a cuya implantación puso por delante la elaboración de un estudio y la consecución de un pacto con el sector empresarial afectado. Algo similar sucederá con la exención a la compra de vehículos eléctricos; «antes de anunciar que lo vamos a quitar, queremos hacer un estudio», afirmó.

El jefe del Ejecutivo tampoco explicó cómo financiará la agenda social que prometió, y a la que no está dispuesto a renunciar, no solo después del agujero de 430 millones que se ha encontrado a los pocos días de tomar posesión de su cargo, sino con una economía sobre la que se cierne una «amenaza de desaceleración» en su crecimiento y un Presupuesto estatal que lleva dos años prorrogado. «Habrá que buscar la fórmula», reconoció, dado que «serán las familias con más necesidades las que más lo van a pagar. Así que nosotros vamos a aplicarnos en nuestra agenda social».

De todos modos, Ángel Víctor Torres cuenta como ingresos «seguros» 230 millones de los 430 millones en los que el Gobierno ha cifrado el agujero presupuestario, al ser liquidaciones a cuenta; «el problema es el resto que ya hemos perdido por unas previsiones que no se ajustan a la realidad».

El nuevo presidente del Gobierno autonómico abordó también lo referido a los compromisos contemplados en los Presupuestos Generales del Estado que continúan pendientes de verse materializados en Canarias.

Los que más polémica arrastran son los vinculados al Convenio de Carreteras. En este sentido, Torres concretó que «tenemos pedida una reunión con responsables del Ministerio de Hacienda y Fomento» para arbitrar una solución tanto a los fondos que están judicializados, como los contabilizados como superávit y, por lo tanto, indisponibles por la Ley de Estabilidad.

No obstante, Torres aseguró que «tenemos asegurados 500 millones no ingresados en carreteras que se han trasladado como superávit, más 101 millones de los que desconocemos cuánto se ejecutó (parece que no llega a 50 millones)», apuntó.