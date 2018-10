Barragán emplaza al Gobierno de Sánchez a que cambie de actitud

El consejero de Presidencia del Gobierno autonómico, José Miguel Barragán, instó al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, a que «cambie de actitud», mientras la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, se volvía a lamentar ayer del rechazo del Ministerio de Defensa a cederles de forma temporal un acuartelamiento en Lanzarote al que trasladar a los menores inmigrantes.

Barragán depositó todas sus expectativas en la primera reunión que tiene previsto mantener Sánchez con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, el próximo día 25, hasta el punto de confiar en que se visualice un «cambio de actitud» que reclamó para desbloquear el desarrollo de la llamada agenda canaria.

«No estamos con un Gobierno nuevo con una agenda canaria nueva -observó el consejero-, sino una agenda que venía desarrollándose y que tiene su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio».

Barragán insistió en que «lo que nos hemos ido encontrando inexplicablemente con el Gobierno de Sánchez es que actúe como si estuviera recién llegado y que no termine de tener las pilas puestas en todo los temas». Por eso, «esperamos diálogo y consenso» especialmente después de la reunión entre los dos presidentes, añadió.

El también secretario general de Coalición Canaria (CC), reconoció que «van caminando las cosas», justo después de que el último Consejo de Ministras aprobara el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC). «Pero no terminan de avanzar», objetó a renglón seguido.

El consejero competente en materia de Igualdad recordó que hay otro tipo de transferencias que está obligado a hacer el Ejecutivo estatal y que todavía no ha hecho, como por ejemplo los más de seis millones de euros contemplados en el Pacto por la Lucha contra la Violencia de Género.

«Nos preocupa -explicó- que cuando lleguen los recursos no se puedan gastar por lo avanzado que ya está el año en el caso de que se aplicaran de forma estricta las normas que obligan a su justificación en el año natural en el que está previsto el desembolso», indicó.

En cualquier caso, la formalización de los 42 millones de euros con que está financiado el PIEC tendrá lugar esta misma semana, confirmó José Miguel Barragán, en presencia de la máxima responsable en este tema. «Y después de la reunión con los dos presidentes, esperemos que las cosas avancen adecuadamente y que nos podamos encontrar en ese espacio de diálogo y consenso», destacó.

Con el mismo tono se pronunció el representante gubernamental respecto de la posición que ha adoptado la delegada del Gobierno, Elena Máñez, en relación con la llegada de inmigrantes a bordo de pateras que alcanzan las costas de Lanzarote.

José Miguel Barragán confió en que «los problemas se arreglen cuanto antes» respecto a la instalación del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior. «Primero nos dijeron que funcionaba perfectamente -contestó-, luego que estaba operativo pero que no funciona. Por lo tanto no estamos satisfechos aunque esperamos que esta situación se corrija». De todos modos, la consejera Cristina Valido dijo que el tema no fue abordado en el Consejo de Gobierno celebrado ayer.