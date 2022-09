«Este Gobierno ha peleado como ninguno para captar recursos en tiempos críticos»

–¿Comparte los augurios negativos sobre la economía en otoño e invierno? ¿Está Canarias bien preparada?

–Estamos en un momento complicado y es evidente que la inestabilidad se ha instalado en la economía internacional, primero por la pandemia y ahora acrecentada por la guerra en Ucrania, y a partir de ahí la crisis energética. Pero hay que decir que en ese contexto los datos de Canarias son razonablemente positivos: este año crecemos más que la media española y España más que la media europea, y las previsiones para 2023, que se tienen con hacer con cautela por la situación que he citado, apuntan a que creceremos de nuevo más que la media española y España más que la media europea. El dato más relevante, que es el empleo, refleja que Canarias va bien; no es que estemos mejor que antes de la crisis, es que estamos mejor que nunca, con 840.000 trabajadores cotizantes de la Seguridad Social y las reformas en las Cortes Generales han favorecido mejorar la calidad del empleo. En conclusión, veo razones para un optimismo prudente.

–Afronta usted ahora la cuarta ley de presupuestos autonómicos de este mandato. ¿La última de la legislatura es la más fácil o será la más complicada porque cada partido de este pacto tratará de 'sacar tajada' de cara a las elecciones?

–Son cuatro partidos que juntamos las fuerzas para cambiar un ciclo político agotado que representada Coalición Canaria. Conseguimos esa mayoría parlamentaria, a la que algunos no le daban sino seis meses de vida, y vamos por el cuarto año. Cierto es que nos topamos con el peor cuatrienio de nuestra historia, desde la calima a los incendios, desde la caída de Thomas Cook al volcán y la peor crisis sanitaria de la historia de la humanidad. Y ahora una guerra y un proceso inflacionista global que no conocíamos así en 40 años. En ese contexto hemos sacado adelante tres leyes de presupuestos y hemos dedicado más dinero a la educación, la sanidad, la vivienda y las carreteras que en el cuatrienio anterior, donde estábamos en normalidad económica. Además, hemos inyectado en la economía más de 1.300 millones de euros de ayudas directas a empresas, pymes y autónomos, más que nadie y más que nunca. De manera que este Gobierno de cuatro partidos, previsto para una situación normal, ha respondido a un escenario de grave crisis por encima de lo que han hecho otros. ¿Por qué hemos logrado tener presupuestos por encima de otros sin tocar la fiscalidad y sin aumentar la deuda? Porque este Gobierno ha peleado como ninguno para captar recursos en Europa y en España con los que afrontar situaciones críticas. El dato último lo vimos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de julio, de donde salimos con un aumento del 23% en los recursos para el año 2023. Esto va a representar, entre la financiación autonómica y lo que espero que la ley de presupuestos estatal respete, que son los derechos del REF, en torno a 7.500 millones de euros. Eso permitirá un presupuesto que crecerá un 11%, sin tocar la fiscalidad, atendiendo los servicios públicos, y estimulando la economía. Porque la Comunidad Autónoma es el primer agente económico de Canarias, con diferencia. El gasto público del Gobierno representó excepcionalmente el 25% del PIB, porque somos los primeros consumidores en energía, en alimentos, en farmacia, en cemento, en hierro...

–Pero eso no es de alguna manera negativo. ¿Estamos mutando de un monopolio turístico a un monopolio o dependencia de lo público?

–No, porque cabe la otra versión, que la que vivimos entre 2009 y 2014, donde la economía se vino abajo por una crisis primero financiera y luego económica y el sector público dio un paso atrás. Las consecuencias de aquello fueron recortes, austeridad, paro miseria y desafección. Sostengo, por ejemplo, que el retroceso del europeísmo tiene una de sus claves en la inadecuada respuesta de la Comisión Europea a aquella crisis. Ahora, Europa, con acierto, ha puesto en marcha una política expansiva distinta, que no solo es presupuestaria, sino que es monetaria también. Por eso hemos podido recurrir a la deuda pública para afrontar las consecuencias de la crisis derivada de la pandemia. Es que algunos olvidan que los ERTE han costado más de 40.000 millones de euros y se han financiado con deuda pública, como los 29.000 millones en la sanidad y la educación. Lo que no vale es 'dame, que necesito, y además bájame impuestos': esa ecuación es falsa. Eso lo dicen algunos cuando están en la oposición y hacen lo contrario cuando llegan al Gobierno; léase el PP y CC, que han subido más impuestos que nadie y han hecho más recortes que nadie. Esa misma oposición plañidera decía que no íbamos a ser capaces de distribuir las ayudas directas y lo hicimos totalmente y antes que nadie. Cuando la economía privada retrocede, el sector público tiene que dar un paso adelante.

–Si estamos en una posición tan sólida, ¿produce tanto desajuste una rebaja fiscal generalizada? ¿Sigue pensando que es mejor aplicar rebajas selectivas o sectoriales?

–Sin duda, sin duda. Primero, porque no hay que olvidar el diferencial fiscal del que partimos: si tuviésemos el IVA, recaudaríamos el triple que ahora. Ese diferencial fiscal supera los 4.500 millones de euros cada año. Cuando hay problemas, hay que actuar sobre los problemas concretos. Es lo que hemos hecho reduciendo impuestos en La Palma, con el material sanitario, con los sectores profesionales eliminando el impuesto especial sobre combustibles, y además hay que recordar que tenemos un IGIC del gas del 0%, al igual que el de los carburantes o el 0% de la energía para el 96% de los consumidores, y que el 90% de los componentes de la cesta de la compra está también en el 0%. El dato es incontestable: un 14,9% de incremento de recaudación respecto al año 2019, mientras que los gastos duplican esa cantidad, porque no es neutral contratar a más trabajadores para la educación y la sanidad, o tener un plan de viviendas que antes no teníamos. Y no es neutral redimensionar las estructuras de los servicios sociales para que funcionen. Cuando el PP y CC plantean esa rebaja del IGIC, yo les pido que me traigan la firma de alcaldes y presidentes de cabildos de esos partidos, porque más de la mitad de lo que se recauda va para ellos. ¿Rebajas selectivas, quirúrgicas? Sí. ¿Ayudas? Sí, por ejemplo al sector primario.

–¿Da por buena la bonificación al transporte al 50%, como dijo Julio Pérez tras el Consejo de Gobierno? ¿Es mejorable, es revisable?

–El lío lo armó el Gobierno español confundiendo nuestros derechos con la coyuntura: la bonificación al transporte marítimo y aéreo forma parte de nuestros derechos y, por cierto, tiene que mucho que ver con Nueva Canarias. Eso no se toca y no está vinculado a la coyuntura. El Gobierno empezó mal porque anunció una bonificación del 30% al transporte interurbano y del 100% a los trenes de cercanía, y le dijimos que esa terminología no nos valía, porque aquí hay transporte insular integrado. ¡Y no lo sabían, cuando está en el REF! Sánchez va a Baleares y dice que el transporte interurbano lo sube al 50% y le dijimos que entonces aquí al 50% para el transporte insular integrado. Ahora, con el 50% para todos los usuarios del transporte terrestre, la aportación es superior a la media ponderada de la bonificación a los usuarios en la península, que es del 36%. ¿Quiere decir que esto sería suficiente? ¡Hombre, claro que lo ideal sería el 100%, pero lo dicen los mismos que después señalan que no hay que endeudarse! Porque esto es dinero público y ahora hay que compensar a las compañías por lo que dejan de ingresar de los usuarios. Lo que nunca aceptaremos los canaristas de pro es que se nos trate peor que la media y en esta ocasión, tras las mejoras introducidas, ese agravio no existe. Se puede pedir más pero ahora ya no existe el agravio.

–Ya que tanto se ha hablado de los trenes de cercanía y media distancia en la península, ¿es hora de tomarnos en serio los trenes en las islas capitalinas?

–Por supuesto. Es colectivo, exclusivo, público, seguro, rápido y ecoeficiente. Está más que contrastado que es el modo más eficiente de transporte y por eso en Europa hay una política de penalización del transporte aéreo y del rodado. En islas hiperpobladas como Tenerife y Gran Canaria deben incorporarse el transporte guiado. NC no tiene ninguna duda y volverá a estar en nuestro programa electoral.

–¿Acabaremos la legislatura sin ecotasa?

–Sí.

–¿Volverá a estar en un documento del pacto si se reedita el actual?

–La ecotasa está en el documento del pacto pero el momento económico es el que es. Hemos dicho que no se toca la fiscalidad de manera general, ni al alza ni a la baja, sino de forma selectiva. ¿Tiene sentido plantear ahora la ecotasa? Es legítimo que la gente lo haga, y NC lo planteó hace años en el Parlamento, y no convencimos a la mayoría. Casi todos los destinos turísticos tienen una tasa que es finalista y se usa para mejorar el destino. ¿Toca hacerlo ahora? Yo creo que no. Pero en el programa de 2023 volveremos a plantear abrir este debate, que no se puede imponer, porque hay que alcanzar un amplio acuerdo implicando al sector turístico.

–¿Y por qué ahora el debate del crecimiento poblacional?

–Primero, porque hay una realidad que debemos evaluar y, si lo creemos conveniente, intervenir. Y hay que decir que la población en el último cuarto de siglo anterior aumentó en medio millón de personas. Cuando fui presidente, encargué a una comisión de expertos, de aquí y de fuera, que lo analizara, y concluyeron que este ritmo de crecimiento se hacía difícil de sostener, por el impacto sobre el territorio y el medio ambiente. Cuestionar la libre circulación en la UE es muy difícil, y lo que nos dijeron los expertos es que había que actuar sobre el origen: si usted quiere sostener ese ritmo, necesita que vengan personas de fuera, y nos podemos encontrar con medio millón de personas en Fuerteventura en 50 años, por ejemplo. ¿Caben? Sí. ¿Pero queremos ese aumento poblacional en Fuerteventura en medio siglo? Pues Nueva Canarias no va a participar en eso. Eso llevó a las leyes de Directrices Generales y Sectoriales del Turismo, aprobadas por unanimidad en 2003 en el Parlamento. ¿Toca volver a hablar de eso? Creo que sí, y me parece bien que el Parlamento tome cartas en el asunto. Porque junto al crecimiento poblacional, está el impacto en la atención sanitaria, la educación, las infraestructuras, la producción de agua, la convivencia, la seguridad, los residuos... Es sano reflexionar sobre esto y ver qué medidas se pueden aplicar de acuerdo a la normativa comunitaria, con alto consenso, porque en esto no vale una mayoría pírrica. No se puede hablar de sostenibilidad y mirar para otro lado cuando hablamos del factor humano.

–¿Sigue siendo la gestión del asunto migratorio una cuestión donde hay una margen de mejora importante?

–Sí. Me preocupa y me inquieta la gestión del drama migratorio y la falta de compromiso de la UE y del Gobierno de España en un trato justo y adecuado que se vive cada día en nuestras costas.