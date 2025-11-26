Los presupuestos de Canarias de 2026 siguen su camino tras tumbarse las enmiendas a la totalidad En total son 12.491,4 millones de euros, un 7% más que este año (813 millones de euros) | El debate parlamentario para su aprobación final será el 16 de diciembre

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, durante el pleno del Parlamento de Canarias.

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:56 | Actualizado 13:51h. Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias saca adelante los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2026 con el apoyo de los partidos que lo sustentan (CC-PP-ASG-AHI) y ante las fuertes críticas de la oposición (Vox-NC-PSOE), cuyas tres enmiendas a la totalidad fueron rechazadas en el pleno celebrado este miércoles en el Parlamento regional. «Son unos presupuestos realistas y rigurosos, no son perfectos, evidentemente no, pero son los mejores de los posibles», dijo la consejera de Hacienda, Matilde Asián, encargada de elaborar los presupuestos del Gobierno de Fernando Clavijo.

En total son 12.491,4 millones de euros, un 7% más que este año (813 millones de euros). El proyecto de ley de presupuesto autonómico canario para 2026, tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad, sigue ahora adelante en el debate parlamentario para su aprobación final el 16 de diciembre.

La consejera de Hacienda defendió unas cuentas que tienen «en el centro a las personas» y que son «una clara apuesta por la sostenibilidad y mejora del estado del bienestar, así como una decidida apuesta por el impulso al desarrollo económico y social de Canario». Todo ello enmarcado, como resaltó Asián, en la obligación del cumplimiento de las reglas fiscales, «objetivo de estabilidad, deuda, regla de gasto y equilibrio estructural». Y ello marcado por «un criterio de cautela» y en un «entorno de incertidumbre que se va acumulan al no contar con Presupuesto Generales del Estado desde 2023.

«Cada vez es mayor el desconocimiento que tenemos las comunidades autónomas de las magnitudes con las cuales tenemos que elaborar los presupuestos», señaló la consejera que no dejó pasar la oportunidad de señalar al Gobierno de España Se ha incumplido la obligación por parte del Consejo de Ministros al obligar a Canarias a recurrir a datos de 2023 para trazar los presupuestos canarios, al tiempo que señaló que se han «borrado» 226 millones de euros pendientes para las islas y no se ha traspuesto el marco normativo español al europeo, lo que permitiría quitar cierta «asfixia» a las administraciones públicas.

Así que Canarias ha trazado sus números, relató Asián, sobre un crecimiento del PIB en Canarias del 1,9% el próximo año –aunque advirtió que las previsiones son «muy volátiles»–,la deuda pública queda en 6.680 millones de euros y el gasto no financiero suma un total de 12.491,4 millones, un 7% más.

La consejera reivindicó también que el presupuesto se elabora «a gasto real», aunque no hay que olvidar las «amenazas» que se ciernen sobre el REF en una futura reforma del sistema de financiación.

Asián señaló que todas las partidas vinculadas al estado del bienestar crecen, lo mismo que todos los sectores, salvo Obras Públicas, que cae un 14,2% debido a que se desliza la inversión del convenio de carreteras.

En cuanto a las medidas fiscales, dijo la consejera de Hacienda que se ha llegado «al límite» de mantener el estado del bienestar, se han introducido medidas de «alivio» como bonificaciones para la compra de vivienda, aumentado la tributación por motivos de salud a las bebidas refrescantes, ha suprimido el AIEM a la fabricación de productos petrolíferos, sigue la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF y se mantiene la bonificación a los carburantes en las islas no capitalinas.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Sebastián Franquis, critcó un modelo prespuestario «ineficaz, injusto y profundamente regresivo» para la ciudadanía canaria y «no está a la altura» de lo que necesita el archipiélago en un momento de bonanza económica que llega a los canarios y canarias.

Para los socialistas, las cuentas de 2026 son un «engaño» y un «cuento» porque no van a poder ejecutar los fondos europeos, al tiempo que llamó «mentirosos» a CC y PP porque prometieron en campaña electoral una bajada del Igic que no se va a materializar. «Sabían que estaban mintiendo en campaña electoral», dijo Franquis, que puso el acento en la baja productividad canaria y los índices de pobreza.

A su vez, Luis Campos, portavoz de NC, reprochó al Gobierno regional que los «presupuestos del engaño 3.0», «trucados» y obligados a devolver fondos europeos, «y lo saben», porque no van a materializar ejecución.

Para los canaristas, el Gobierno de CC-PP no afronta el problema estructural de la vivienda y la pobreza, recorta inversión en educación y universidades, mientras que se aumenta en 25 millones la partida para Presidencia