El Gobierno de Canarias no ha ejecutado el 55% de los fondos europeos: 948,9 millones de euros La región ha recibido 1.727 millones de euros del MRR, «la mayor movilización de recursos europeos desde el Plan Marshall», dice el PSOE, que teme se pierdan

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 24 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Hernández, denunció semanas atrás en el Pleno de la Cámara regional la «nefasta y pírrica ejecución» de los fondos europeos por parte del Gobierno de Canarias, y advirtió de que el actual ritmo de gestión pone en serio riesgo la capacidad del archipiélago para aprovechar íntegramente los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) antes de 2026.

Hernández intervino en una comparecencia solicitada por el Grupo Socialista, donde recordó que Canarias ha recibido más de 1.727 millones de euros del MRR, «una herramienta histórica, la mayor movilización de recursos europeos desde el Plan Marshall», destinada a fortalecer los servicios públicos, diversificar la economía y avanzar hacia una transición verde y sostenible. «Estos fondos son oportunidades reales para construir un futuro más verde, digital y justo, pero con este Gobierno se están convirtiendo en una oportunidad perdida», afirmó.

Por otro lado, y de cara a 2026, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) había calificado de «ficticios y engañosos» los presupuestos del año próximo aprobados por el Consejo de Gobierno de CC-PP. El portavoz del grupo parlamentario y la portavoz en políticas presupuestarias de NC-BC, Luis Campos y Esther González, consideran que están «llenos de maquillaje» contable. Los canaristas apuntan que los presupuestos regionales se sustentan en los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), «que CC y el PP han demostrado sobradamente que son incapaces de ejecutar». Desde el Ejecutivo regional se ha llegado a decir que «da igual» de dónde provengan los fondos.

Pero otra cuestión es que esos fondos se pierdan porque no se utilicen en tiempo y forma. En base a los datos oficiales remitidos por la Consejería de Hacienda al Parlamento canario, a 30 de junio de 2025 solo se había ejecutado el 43,8% de los fondos MRR asignados, lo que equivale a 756,7 millones de euros de los 1.727 millones totales. Por tanto, como señalan los socialistas, «quedan pendientes de ejecutar 948,9 millones, más de la mitad, y ya se han producido reintegros por más de 21 millones de euros por no aplicarse en tiempo y forma», subrayó.

El portavoz socialista calificó la gestión del Ejecutivo de Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) como «escandalosa» y «absolutamente ineficaz» en base a la gestión de los fondos, cuya ejecución se ha desplomado desde que llegaron al Gobierno.

«En 2023 se ejecutaron 308 millones de euros; en 2024 apenas 167 millones; y en el primer semestre de 2025 solo 76 millones. La curva va cuesta abajo, y con ella la credibilidad del Gobierno de Canarias», reprochó Manuel Hernández.

Y para ejemplo –o no–, la Consejería de Hacienda que dirige Matilde Asián (PP). Apenas ha ejecutado el 2,7% de sus propios fondos. Otros ejemplos. La Consejería de Transición Ecológica y Energía (18,5%); Bienestar Social (19%). Niveles «catastróficos», dicen los socialistas.

Por lo que se refiere a reintegros: casi 10 millones de euros en la Consejería de Empleo; 4,3 millones en el Instituto Canario de la Vivienda; más de 2,8 millones que correspondían al proyecto estatal contra la violencia machista. Devolver dinero es «inadmisible. Cada euro no ejecutado es una oportunidad perdida» para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Canarias.

Así que, en línea con Nueva Canarias que habla de presupuestos «maquillados», el PSOE canario señala que el actual Gobierno que presidente Fernando Clavijo «ha convertido los fondos europeos en un espejismo: dinero que pintan en los presupuestos pero que no llega a la gente». Y es el proyecto de ley de Presupuestos para 2026 recogen una previsión de ejecución de 530 millones en 2025 «cuando a 30 de junio solo habían ejecutado el 14% de esa cifra».

Con este ritmo, no llegarán a ejecutarse la totalidad de los fondos europeos de que dispone Canarias antes de 2026. Y la situación podría repetirse en el tiempo si como ha advertido Luis Campos, portavoz del grupo parlamentario de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC). El Gobierno de Canarias ha diseñado para 2026 unos presupuestos de 12.491 millones de euros totales, 813 millones de euros más que en 2025: un incremento «claramente dopado» por casi 500 millones de euros de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que el Ejecutivo es «incapaz» de ejecutar. Si las cuentas salen, en 2026 «tendrían que gastarse, en solo ocho meses, más fondos de los que no han sido capaces de ejecutar en tres años». Para la oposición esto es inviable y habrá que devolver fondos.

Cantidades

Los Fondos Europeos del Mecanismo de Recuperación y Resilencia del Marco Temporal Ejecución 2021-2026 para Canarias ascienden a un total de 1.727.125.999,85 euros. De ellos, se han ejecutado 756.748.536,76 euros (43,82%); otros 9.889.528,02 (54,94%) están pendientes de ejecución; y se han reintegrado 21.487.935,07 euros (1,24%) a fecha de 30 de junio de 2025.

Proyectos

De los 145 hitos o proyectos, sólo se han alcanzado 36, y otros 109 están pendientes de alcanzar.

Edificios públicos

La Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea sólo ha ejecutado un 2,7% de los 23.722.800 euros asignados. El grueso de esos fondos (22 millones) sería para el Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, cuyo vencimiento se fecha el 31 de marzo de 2026.

Movilidad

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad dispone de 60.057.894 euros de fondos MRR; ha ejecutado 42.021.042,76 euros (69,71%); le resta por ejecutar 10.570.837,24 euros (17,86%); y ha devuelto 7.466.014 euros (12,43%) a cuenta de dos proyectos de transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías de empresas privadas y de impulso de la digitalización, sostenibilidad e innovación en la cadena logística.

Ecología

La Consejería de Transición Ecológica y Energía tiene una asignación de 537.189.452,74 euros, de los que sólo ha ejecutado un 18,52%. Tiene menos de ocho meses para completar el 80,87% restante (3.260.318,66 euros). Ha devuelto al Estado 3.260.318,66 euros.

Sector primario

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria tiene asignados de fondos europeos 4.176.095,30 euros, de los que ha ejecutado un 4,95% (206.563,93 euros); le quedan por ejecutar 2.793.489,45 euros (66,89%); y ha devuelto 1.176.041,92 (28,16%).

Bienestar social

La Consejería de Bienestar Social cuenta con 129.531.004,83 euros totales, ha ejecutado un 18,83% (124.392.783,94 euros) y le quedan por adjudicar 105.138.220,89 euros (81,17%).

Vivienda

El Instituto Canario de la Vivienda dispone de 165.997.350,60 euros; 77.816.641,17 euros han sido ejecutados; tiene pendientes de gastar 87.766.789,68 euros;y otros 413.919,75 euros fueron devueltos al Estado.