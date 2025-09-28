Del Gobierno a los ayuntamientos, mayorías a las que une la traición

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

.En la historia de la democracia en Canaria la moción de censura más sonada sigue siendo la de Manuel Hermoso (ATI) que derribó a Jerónimo Saavedra (PSOE) del poder y abrió las puertas a tres décadas de dominio de Coalición Canaria. En esa ocasión el voto del lanzaroteño Dimas Martín, condenado por cohecho, estuvo en el aire aunque al final pudo votar a favor.

Con él también la política isleña aprendió la palabra transfugusimo. En 1995, el líder del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) compró la voluntad de un concejal del PP para que se abstuviera y garantizar la alcaldía de Arrecife al PIL por 12 millones de pesetas pagaderos a plazos. Y no fue hasta tres años después, 1998, cuando los partidos políticos estatales llegaron a un acuerdo antigransfuguismo. Nació, además, un nuevo concepto, el representante «no adscrito», para evitar que un político o política elegido por un partido lo abandone y se sume a otro. Su objetivo era impedir que los tránsfugas fueran recompensados con cargos o prebendas tras abandonar su partido.

Esto, sin embargo, no evitó casos tan mediáticos como el «tamayazo» en Madrid, que arrebató el poder logrado en las urnas al PSOE por la fuga de dos de sus diputados electos en la asamblea regional.

Según el último acuerdo de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo de noviembre de 2020, se entiende por tránsfugas a los representantes locales, autonómicos y estatales, que hayan «traicionado» a la formación política con la que se presentaron a las elecciones, mantengan sus actas y abandonen el partido, sean expulsados de él o no sigan las decisiones de sus órganos.