Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La alcaldesa de Agaete recibe el bastón de mando. EFE/ÁNGEL MEDINA G.

Del Gobierno a los ayuntamientos, mayorías a las que une la traición

L.R.G.

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

.En la historia de la democracia en Canaria la moción de censura más sonada sigue siendo la de Manuel Hermoso (ATI) que derribó a Jerónimo Saavedra (PSOE) del poder y abrió las puertas a tres décadas de dominio de Coalición Canaria. En esa ocasión el voto del lanzaroteño Dimas Martín, condenado por cohecho, estuvo en el aire aunque al final pudo votar a favor.

Con él también la política isleña aprendió la palabra transfugusimo. En 1995, el líder del Partido Independiente de Lanzarote (PIL) compró la voluntad de un concejal del PP para que se abstuviera y garantizar la alcaldía de Arrecife al PIL por 12 millones de pesetas pagaderos a plazos. Y no fue hasta tres años después, 1998, cuando los partidos políticos estatales llegaron a un acuerdo antigransfuguismo. Nació, además, un nuevo concepto, el representante «no adscrito», para evitar que un político o política elegido por un partido lo abandone y se sume a otro. Su objetivo era impedir que los tránsfugas fueran recompensados con cargos o prebendas tras abandonar su partido.

Esto, sin embargo, no evitó casos tan mediáticos como el «tamayazo» en Madrid, que arrebató el poder logrado en las urnas al PSOE por la fuga de dos de sus diputados electos en la asamblea regional.

Según el último acuerdo de la Comisión del Pacto Antitransfuguismo de noviembre de 2020, se entiende por tránsfugas a los representantes locales, autonómicos y estatales, que hayan «traicionado» a la formación política con la que se presentaron a las elecciones, mantengan sus actas y abandonen el partido, sean expulsados de él o no sigan las decisiones de sus órganos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet confirma las buenas noticias para Canarias y Sanidad lanza la advertencia: «Riesgo muy alto»
  2. 2 Dulce Xerach, la política que fue feliz en la literatura
  3. 3 John Travolta ya rueda en Gran Canaria su próxima película
  4. 4 El teldense Aythami Santana recibe en la cárcel el apoyo de familiares y amigos
  5. 5 Los jóvenes podrán solicitar el bono de alquiler a partir del lunes
  6. 6 Jubilaciones docentes: Canarias acumula 4.330 desde 2020 y tiene el mayor porcentaje de maestros con más de 50 años
  7. 7 Rosa Blanca: culto al aperitivo en pleno corazón de Las Palmas
  8. 8 El juez deniega la petición de suspensión cautelar del carnaval solicitada por vecinos del Puerto
  9. 9 Un coche arde en Agüimes y los bomberos utilizan 2.000 litros de agua para apagarlo
  10. 10 Denuncian irregularidades en la elección de los tribunales de selección de personal en San Bartolomé de Tirajana

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Del Gobierno a los ayuntamientos, mayorías a las que une la traición

Del Gobierno a los ayuntamientos, mayorías a las que une la traición