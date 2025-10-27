«No hay funcionarios porque no se cubren las bajas, no porque estén en teletrabajo»

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 06:30 Compartir

El secretario general del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), Manuel González, desgrana la demandas del funcionariado de las islas en el año en el que se está desarrollando la modificación de la ley de Empleo Público del archipiélago, un trabajo que comenzó en enero, y para la que González aún no ve avances.

–Esta semana el personal administrativo se concentró en Tenerife para denunciar el incumplimiento del reconocimiento y abono de la carrera profesional. ¿Cómo valora la convocatoria?

–Ha estado bastante concurrida y vemos que la gente está por la labor. Y, además, no es la primera, vamos a tener muchas más, la siguiente la tenemos en Gran Canaria, en noviembre. Va a ser una batalla de fondo porque de momento no tenemos nada, ni en la ley de presupuestos. Es verdad que hay un guiño, pero no hay intención clara de sentar una carrera profesional para la administración general.

–¿Por qué no lo contemplan los presupuestos, presentados este miércoles?

–Hay una disposición final, que es como no decir nada. Dice que la carrera profesional se valorará en mesas de trabajo para ver si se pueden implementar en ejercicios siguientes. Pero eso es como decir y no decir nada. En este sentido, en la ley de presupuestos del año pasado se pone que el Consejo de Gobierno fijará una cantidad X para la productividad de todas las Consejerías, pero habrá que después negociar los criterios, y todavía estamos esperando. Y encima este año vuelven a reproducir el artículo. Eso para mí se llama tomadura de pelo, nos lo pone para tenernos callados. Dice el viceconsejero que nos va a convocar en enero, después de que se aprueben los presupuestos, para la primera mesa de trabajo. Los sindicatos ya le presentamos desde diciembre del año pasado una petición de mesa con una propuesta escrita. Falta solo cuantificar, pero eso se lo hacemos en un día. Y aquí nadie nos dio respuesta, y ahora es cuando se vienen a interesar.

–¿De cuántas personas afectadas por esta situación estaríamos hablando?

–Estamos hablando aproximadamente de unas 13.000-14.000 personas en todas las islas.

–En abril de este año alegaban que se habían enterado por la prensa del plan de ordenación del personal laboral de la administración autonómica. ¿Cómo ha evolucionado?

–Hemos tenido y seguimos teniendo mesas técnicas, la próxima el 30 de este mes. Lo que pasa es que vamos más lentos que el caballo del mar. La propuesta que estamos trabajando es poder firmar el acuerdo del plan de ordenación antes de diciembre de este año, pero creo que no llegamos, aunque vamos a intentar avanzar. Hemos tenido tres mesas de trabajo como preámbulo a una posible mesa de negociación del personal laboral. Estamos abordando concursos de traslado, promoción interna y funcionarización, además de reducciones de temporalidad de lo que quedó posterior a la estabilización. Lo vemos muy lento y no vemos una clara determinación del gobierno para cerrar un acuerdo. No sabemos si esto nos puede llevar a una nueva movilización al respecto.

–¿Cuándo se preveía que tenía que estar hecho?

–Debería estar cerrado el acuerdo ya. Alo mejor el 30 es la última mesa, pero todavía estamos tan verdes que me da que no vamos a llegar a diciembre. Con lo cual, nos parece un poco una tomadura de pelo también. Estamos hablando de que afecta a todo el colectivo del personal laboral, que serían unas 7.000-8.000 personas.

–¿Y cuál es la realidad de esos trabajadores?

–La situación ahora es que el personal laboral se está jubilando, smos un colectivo bastante mayor. Estamos con una media de 55 para adelante, y como no acabemos, vamos a morir por desidia en cuanto a nuestros derechos laborales. Porque si nos vamos al Estatuto de los Trabajadores, como cualquier trabajador de este país, de cualquier empresa, no se nos ha dado ni siquiera una mínima oportunidad de una promoción profesional, de ascender, de concursar, de promoción interna, nada. Hay datos tan preocupantes como el hecho de que desde hace más de 30 años, el personal laboral del Gobierno de Canarias no cobra el complemento por vivir en islas no capitalinas, mientras que el personal funcionario sí. Parece que somos una administración clasista

–Uno de los objetivos de la Consejería de Presidencia es redactar la nueva ley de Empleo Público, que no se actualiza desde hace 40 años. ¿Les han llamado?

–Es el cuento de la lechera, y no hay nada nuevo en el escenario. De momento yo he tenido conversaciones con el Gobierno de Canarias y me dicen que, desde luego, este Gobierno no la va a cerrar. Será un éxito si la llegan a meter en el Parlamento antes de que termine la legislatura, pero no la van a terminar ellos, y si hay un cambio de Gobierno con otro signo político vamos a ver dónde queda. Reconozco que es un carro grande de mover, pero yo no le veo futuro. Estamos ya en el último trimestre del 2025 y a los sindicatos no nos ha llamado nadie para hablar de esta ley. Se dio una especie de trámite de audiencia para opinar algo, pero no se ha efectuado la negociación colectiva.

–¿Cuáles son las principales demandas que quieren incluir en el nuevo texto?

– Primero, que se le dé mayor visibilidad a las administraciones públicas canarias, a la movilidad entre administraciones públicas, más celeridad a las oposiciones. Los procesos selectivos tienen que ser muy sencillos con un tipo test o un práctico. Y lo importante después es que supere un curso de formación interna en la administración, porque lo que necesitamos es gente ya preparada para empezar a trabajar, no para que alguien les enseñe cómo trabajar. Una cosa es distinta a sacar una oposición y otra aprender en el trabajo donde te van a ubicar, y para eso necesita un tiempo, porque no todos los puestos son iguales. Para nosotros es importante la transferencia del conocimiento, de que cuando lleguen los nuevos, estén todavía algunos viejos.

–¿Y el teletrabajo?

–Hay que mejorarlo y no verlo como un instrumento del diablo como todavía lo consideran en la administración. Es una herramienta que es muy buena sobre todo para reducir el absentismo laboral. Se lo ha terminado de cargar esta administración porque no están dando más allá de un 10% o 2%. No hay funcionarios porque no se cubren las bajas con la misma rapidez con los que se van. Se tarda, de media, un año en cubrir la baja. Y para solucionarlo la administración externaliza el servicio y paga a una empresa privada... Pues viva la gestión pública.