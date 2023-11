Ferreira pide unidad a las RUP ante las ampliación de la UE

La comisaria europea de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, ha instado a las regiones ultraperiféricas (RUP) a mantener su unidad y sus propuestas a favor de la cohesión de todos los territorios, porque «las presiones para fragmentar Europa son muy importantes» y habrá «tensiones» por la ampliación de la UE.

«Europa es una cadena común y hay que cuidar todos sus eslabones, hay que atender y reforzar a los más débiles en pro del bienestar común», dijo la comisaria en un discurso durante la jornada de clausura de la XXVIII Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea (CPRUP).

Ferreira fue definida por varios de los participantes en el encuentro como «el alma» de las regiones ultraperiféricas por su defensa en la Comisión Europea de las políticas específicas para estos territorios alejados del continente. La comisaria animó a las RUP a contribuir a una Europa «orgullosa» de su diversidad que representa como nadie estos territorios.

Las RUP son un activo para que Europa sea «un participante global en el mundo» y no solo actúe virada para sí misma, dijo Ferreira, y consideró que las instituciones europeas no solo adoptan políticas generales para las regiones alejadas, sino que actúan bilateralmente en la situación de cada una. «Para estar juntos tenemos que estar cohesionados, no solo políticamente sino en oportunidades para todos los ciudadanos independientemente de su localización geográfica», defendió Ferreira.

Clavijo insistió ante la comisaria Ferreira que Canarias «no obtiene respuestas adecuadas» de la UE en inmigración

La comisaria elogió «la capacidad de lobby» de las RUP y su unidad. Recordó que la estrategia europea para las RUP se revisó hace un año y medio para centrarla más en las personas y en la diversidad de cada uno de los territorios y reconoció la reivindicación de los nueve presidentes para que todas las políticas que se plantean en la UE evalúen y reconozcan sus efectos en las regiones ultraperiféricas.

Destacó al respecto que hay ya unos ochenta textos legislativos en los que se introducen especificidades para las RUP.

Puso como ejemplo cómo se han tenido en cuenta los efectos del paquete legislativo para la reducción de emisiones Fit for 55 en la movilidad de los ciudadanos de las RUP, con la aplicación de una exención hasta 2030 en la restricción de emisiones en el transporte aéreo y marítimo entre estas regiones y los países a los que pertenecen.

Admitió que el objetivo de las RUP es extender esa exención a las comunicaciones con cualquier parte del territorio europeo, pero admitió que «la Comisión Europea no ha podido avanzar más» porque sus estudios indican que los efectos en los precios del transporte no serán significativos. Recordó no obstante que en 2026 se hará una evaluación de esos efectos y será el momento de replantearse estas medidas en función de si se verifica o no el impacto negativo.

Sola en inmigración

Por otro lado, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lamentó que las islas sufren una presión migratoria que no pueden afrontar sin apoyos y ante las que se sienten solas, «sin respuestas adecuadas desde la Unión Europea, con una atención insuficiente por parte del Estado y una débil solidaridad del resto de las regiones españolas», añadió. Ante la comisaria de Cohesión, Elisa Ferreira, el presidente de Canarias dijo que es urgente que los 27 articulen vías de migración legal y circular, que no penalicen a las regiones de primera llegada, como es el caso de Canarias.