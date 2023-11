Fernando Clavijo: «La baja productividad de Canarias deriva en pobreza»

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este viernes que la productividad en Canarias ha caído mucho más que en el resto de España y no se ha recuperado, lo que arrastra los salarios y la renta disponible de las familias, y ha añadido que deriva en problemas de pobreza, marginalidad social y exclusión.

Fernando Clavijo, durante un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, ha señalado que uno de los principales problemas que hay en los últimos años en Canarias, y especialmente después del covid, es que la productividad ha caído mucho más que en el resto de España.

En concreto, ha precisado que un trabajador canario es en torno a 17 puntos porcentualesmenos productivo que uno de la media de España y 27 puntos menos que la de Europa.

Si en Canarias los trabajadores canarios hubieran producido la media de España, el PIB sería casi 11.000 millones de euros más, ha señalado Clavijo.

En este sentido, ha propuesto que hasta que no se mejore la productividad los empresarios que pagan por encima del convenio colectivo no coticen esta diferencia a la Seguridad Social.

Claves

«Canarias tiene futuro, tiene talento», ha afirmado el presidente, quien ha recordado que a partir de 1994 fue cuando Canarias empezó a perder competitividad y PIB per cápita, si bien «el desplome» se produjo cuando llegó la pandemia, que en Canarias afectó de forma «brutal» a su economía.

El presidente ha enumerado alguna de las claves para aumentar la productividad, como es mejorar la formación, integrar a las universidades con el sector productivo, una mayor inversión en innovación y desarrollo y la modernización del sector publico.

Lograr mayores recursos ante el gobierno central, apostar por la FP dual, apoyar la transferencia de conocimiento y tecnología desde la universidad a la empresa y simplificar la administración burocrática son las propuestas del presidente de Canarias.

Preguntado si este discurso sobre la productividad tiene que ver con la propuesta que le hizo el PSOE en el pleno del Parlamento para llegar a dos grandes acuerdos para reducir la pobreza y aumentar la productividad, ha respondido que es un asunto que llevan tiempo hablando.

«Afortunadamente el PSOE ayer nos proponía llegar a acuerdos», ha aseverado Clavijo, quien ha reiterado que en 2022 el diferencial de la renta per cápita entre España y Canarias tiene un diferencial de 7.131 euros, un 25% menos que en el territorio peninsular.

«Una tarea de todos»

Según el Consejo Económico y Social de Canarias, si el archipiélago hubiera tenido la misma productividad laboral en 2022 que la media de España en el sector terciario, el PIB de las islas hubiera crecido 10.960 millones de euros más.

Si hubiera sido así, ha continuado, la renta per cápita de Canarias hubiera crecido un 23% más hasta los 25.885 euros por habitante, que hubiera supuesto el 92% de la renta per cápita media de España y un mayor bienestar económico y social.

«El aumento de la productividad es una tarea de todos, es un compromiso de trabajadores, sindicatos, empresarios y gobierno», ha señalado Clavijo, quien también ha hablado de la subida del salario mínimo y ha abogado por vincular la subida con la productividad y no con el IPC.

«A mí no me gustaría que el salario mínimo subiese un 3, ni un 10, ni un 15, a mí me gustaría que subiese un 30%, pero eso tiene que estar directamente relacionado con la productividad del trabajador», ha opinado.

Ha abogado por una concertación social, «se tienen que sentar las tres patas, Gobierno, sindicato, trabajadores, y definir las reglas de juego» para que un trabajador pueda ganar un sueldo digno para poder mantener una familia.