El secretario de Comunicación y discurso en Sumar, David Comas (Las Palmas de Gran Canaria, 1989), lleva años viviendo en Madrid con la mirada puesta en su tierra, donde tiene claro que hay mucho que hacer, lo que pasa, dice, por el acceso a la vivienda, el stop a la vivienda vacacional o una moratoria turística.

–Sumar en Canarias, ahora mismo poca representación tiene. ¿Cuáles son las aspiraciones?

–Nuestras aspiraciones son producir horizontes. Entendemos que existe una sociedad canaria desconectada de la política que tiene dos vertientes: un sector amplio de la juventud que cuando se moviliza permite que lo mejor de la sociedad canaria salga a las calles, se manifieste y se organice; y, por otro lado, amplios sectores de la población, podemos verlo con los datos de abstención, se han quedado fuera, sienten que las instituciones les han fallado, que la clase política les ha fallado. Se han quedado fuera de la participación política. Creo que desde Sumar, en Canarias lo que podemos hacer es plantear un proyecto, una propuesta para que esos sectores se activen, se organicen, se movilicen y contribuyan a dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, garantizar que en Canarias siga habiendo una voz mayoritariamente democrática, defensora de la democracia y los derechos humanos y dé un rumbo de progreso al conjunto del país. Y en segundo lugar, que es fundamental, empezar a escribir la próxima página de la historia de Canarias, la próxima página de una sociedad que quiere empezar a imaginar un mundo más allá de la dependencia del modelo turístico depredador. Con esos dos objetivos –contribuir al rumbo democrático y progresista del conjunto de España y, por otro lado, contribuir a escribir una nueva página en la historia de la sociedad canaria– vamos a estar, participar y llegar hasta donde la sociedad canaria nos dé su apoyo.

–¿Y eso Sumar lo puede hacer solo, o necesita apoyos? ¿y de quién?

–Antes de la cuestión de con quién vamos o con quién dejamos de ir, lo importante es lo que ofrecemos a la sociedad canaria. La política es un patrimonio de la gente, no un privilegio de los políticos. Así que tenemos que construir espacios amplios para lograr objetivos concretos.

–¿Cuáles son los objetivos concretos que vamos a llegar a lograr?

–El primero de todos: un canario, una casa. Y eso tiene elementos de aterrizaje concretos, como la regulación de los alquileres y el fin del alquiler vacacional. En segundo lugar, que todo canario o canaria pueda llenar la cesta de la compra. Y eso pasa por una propuesta de creación de supermercados públicos, inspirado en lo que en Nueva York se ha propuesto el alcalde electo Mamdani, para que todo el mundo pueda llenar la cesta de la compra y la papa o el aguacate no se conviertan en producto de especulación. Y en tercer lugar, que cada canario o canario pueda sentir orgullo por su isla. Y esto pasa por proteger lo nuestro, por proteger la identidad y el territorio. Lo que lleva a una moratoria turística para ganar tiempo a la hora de enfocar un cambio de modelo productivo para empezar a escribir esa Canarias del futuro. Y en segundo lugar, ecotasa, para reparar el daño realizado por el poder turístico depredador. Y alrededor de estos objetivos concretos, de la mejora de la vida de la gente y del futuro deseable para Canarias, hablaremos y llegaremos a acuerdos con quien haya que hablar: formaciones políticas, sociales, sindicales, de todo tipo. Necesitamos a todo el mundo y a todas las fuerzas para poner en marcha cambios estructurales.

–Propone entonces totalmente lo contrario a lo que está desarrollando este Gobierno CC-PP, aunque tampoco hubo esos cambios que vislumbra en el anterior mandato PSOE-NC-Podemos.

–Muchas veces el problema que tiene la política es que va por detrás de lo que pide la sociedad. Y yo creo que el 20 de abril nos reveló una cosa, que es que hay una Canarias del futuro que quiere hacer pero el viejo orden de las cosas no le deja. Nosotros estamos en el Gobierno de España y sabemos que gobernar es tomar posiciones en una lucha que solamente comienza en el momento que tomas la cartera de ministro, de ministra, la cartera de la consejería, la cartera institucional o un acta de concejal o de concejala. Ahora mismo tenemos una fuerza social que nos permite poner en marcha una serie de transformaciones que a lo mejor en otros momentos de nuestra historia reciente no estaban tan claras. Hemos tenido récord de turistas los últimos años. Sin embargo la gente, las familias, los hogares no han visto que su nivel de vida, su calidad de vida haya mejorado. Lo que han visto es que las cestas de la compra están más caras, que las viviendas se han encarecido, que su vida se ha vuelto más complicada. Creo que de ese fracaso de la promesa de un turismo que nos iba en teoría a llevar a un futuro de prosperidad puede nacer una agenda política de transformación que haga que un próximo gobierno autonómico con una mayoría diferente ponga en marcha cambios que llevan mucho tiempo pendientes en las islas. Estamos en la Canarias de 2025, que es la Canaria desencantada con el turismo. Y esa demanda del pueblo canario hay que convertirla en agenda de gobierno y de transformación. El modelo turístico le ha fallado a mucha gente, los ha dejado fuera. Ahora se trata de encontrar un nuevo encaje del modelo turístico, diversificar la economía y que el bienestar llegue a las familias, a la gente.

–Pero para eso hay que mover muchos cimientos. Ahora mismo hay un discurso culpabilizador sobre el ciudadano, al que se le achaca poca productividad y alto absentismo.

–Hay sectores económicos, culturales y mediáticos que han lanzado una ofensiva reaccionaria sobre el sentido común y las ideas. Creo que tenemos que responderles que los beneficios del turismo no se están quedando en Canarias. Hay una industria del turismo que utiliza nuestra tierra para hacer negocios pero luego a la población canaria no llegan los beneficios. Hay que diversificar para que tengamos más alternativas. Ahora mismo, si Alemania se resfría, Canarias va la UCI. Ese es el mal de la dependencia de un modelo turístico depredador. Hay que darle la vuelta y encontrar otro encaje. Y se culpabiliza al ciudadano, es cierto, pero debemos responder que Canarias es un pueblo digno y trabajador, que siempre que le dejan avanza. El problema es que tiene un paro estructural que está muy por encima de la media del Estado y eso revela debilidades de estructura económica. Tenemos un modelo fiscal en el que ningún poderoso paga impuestos. Son las élites políticas, económicas, mediáticas y financieras las que quieren destruir la autoestima del pueblo canario.

–¿Con qué fin?

–Para que no reivindique su lugar en la sociedad, para que no pida lo que es suyo. ¿Qué es lo que es suyo? Las casas, y repito: un canario, una casa, es suyo el derecho a poder vivir dignamente con asequibilidad, por eso hablamos de que todo canario y canaria pueda llenar la cesta de la compra. El pueblo canario es digno, lo que han fallado aquí son las élites, que no han estado a la altura y que han entregado Canarias a sectores generalmente extranjeros que han saqueado las islas y se han llevado los beneficios dejando poco aquí. Se han invertido las tornas, hemos pasado de oportunidad a dependencia.

–Eso está en línea con 'Canarias tiene un límite', que advierte que el plan de Reto Demográfico del Gobierno es especulativo.

–Y tienen razón. Hay un problema de fondo con las élites canarias que se han construido en los últimos 20-30 años de espaldas al pueblo, sedimentando la arquitectura de lo que hoy es un sistema fallido. El modelo turístico depredador es un sistema socioeconómico fallido pero la arquitectura institucional del Gobierno de Canarias ha fallado en muchos aspectos. No puede ser que el Gobierno de Canarias saque pecho de que tenemos una de las deudas más bajas del Estado mientras que a la vez tenemos centros de salud cayéndose a cachos; institutos saturados, envejecidos, con los alumnos como si fuera una lata de sardinas; o un transporte público que no está a la altura. La deuda se ha reducido por desinversión, no por buena gestión.

–¿Qué hacer entonces?

–Yo creo que en Canarias el próximo gobierno tiene que poner en marcha la mayor oferta de empleo público de la historia para ser capaz de ejecutar su presupuesto, haciendo que el dinero llegue a la gente. No hay excusas para desatender. El gobierno de Canarias lleva fallando prácticamente desde los años 80-90, Coalición Canarias. Los fallos sociales, económicos, administrativos, estructurales que hay en Canarias son responsabilidad de CC. Estamos en un estado de las autonomías. El gobierno de Canarias no puede echar las culpas fuera siempre para tapar las miserias propias. La sanidad está como está porque el Gobierno de Canarias de coalición canaria en estos años no ha estado a la altura; la educación es una vergüenza; el modelo turístico se ha descontrolado porque el gobierno de Canarias, CC, no ha estado a la altura.