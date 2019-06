Facturas falsas de OHL para pagar las comisiones a Coalición Canaria

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil describe un sistema «arraigado» en el seno de la constructora OHL para generar una bolsa de dinero negro con la que pagar las comisiones a cargos públicos a cambio de adjudicaciones de obras, entre ellas los tres contratos de administraciones canarias que la Audiencia Nacional investiga en el marco de una pieza separada de la denominada operación Lezo, que implica a otros tantos ex altos cargos de Coalición Canaria (CC): Luis Suárez Trenor, ex tesorero de la formación y ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife; Antonio Castro, ex consejero de Infraestructuras del Gobierno regional y ex presidente del Parlamento autonómico, y Julio Bonis, ex consejero de Sanidad y de Presidencia.