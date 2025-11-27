Europa «va a cargarse de un plumazo» el sector primario de Canarias La Comisión Europea propone reducir un 67% el presupuesto destinado a la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual y un 22% el que va a ganadería y agricultura

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El Gobierno de Canarias se opone de manera frontal a la propuesta de la Unión Europea de centralizar desde el Estado la distribución de los fondos que las regiones ultraperiféricas (RUP) gestionan ahora de forma directa, además de que crece el temor a que el sector primario prácticamente desaparezca a la vista de la reducción de las partidas económicas.

En Bruselas, el eurodiputado del Partido Popular Gabriel Mato criticó este jueves, durante el Pleno del Parlamento Europeo, la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 67% el presupuesto destinado a la pesca en el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2024, un recorte que calificó de «inasumible para un sector que ya se encuentra al límite». El enfoque del plan nacional único propuesto por la Comisión «es un error que desmantelaría décadas de política europea común».

Mientras, en Las Palmas de Gran Canaria, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, se reunió en la sede del Cabildo grancanario con los consejeros con competencias en materia agraria y pesquera de los siete cabildos insulares, y bajo la presidencia de Antonio Morales.

Durante el encuentro, promovido por el Gobierno de Canarias, se abordaron distintas cuestiones como los presupuestos regionales de 2026 para el sector primario, la situación del Posei adicional (programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad), el Marco Financiero Plurianual o las plagas que más preocupan ahora mismo.

Narvay Quintero fue tajante en cuanto a los planes de la Comisión Europea bajo la presidencia de Ursula von der Leyen para el nuevo marco financiero plurianual: «Estamos frontalmente en contra». Y es que «parece que en vez de la Europa de las regiones, va a Europa de los países y de los estados. Y nosotros, evidentemente, como región ultraperiférica, estamos completamente en contra porque ese nuevo marco financiero plurianual desoye y de alguna manera desautoriza el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, donde dice claramente que será la Comisión la que vele por los intereses sociales, económicos y ambientales de la región ultraperiférica, con lo cual esto lo que hace es cargarse de un plumazo nuestra situación específica».

Los planes financieros de la Comisión Europea han topado con el rechazo de las RUP, pero la defensa a nivel estatal de los territorios afectados está siendo desigual. O por lo menos así lo ha expresado en más de una ocasión el Gobierno de Canarias. Mientras Francia ha reclamado por carta a Europa un cambio de previsiones, bajo advertencia de que «no votará este marco financiero plurianual», Canarias espera aún algún movimiento de España.

Quintero, ante los medios de comunicación tras la reunión con los consejeros de los siete cabildos, recordó que «somos islas alejadas y fragmentadas. Esa situación y el sobrecoste lo vamos a tener toda la vida», con lo cual el nuevo marco financiero «puede afectar muy gravemente al sector primario de las islas». De lo que se trata es de que «desaparece la ayuda directa que nosotros conocemos como Posei al sector agrícola y ganadero, y desaparece la ayuda al sector pesquero –el Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa)–».

Quintero dice que «desaparecen» los fondos a la pesca, la agricultura y ganadería de las RUP, y con ello de Canarias, al «reducirlos» en un 67% (Fempa) y un 22% (PAC) «y dárselo al Estado miembro», que será el que decida cómo distribuirlo. Así que la agricultura, la ganadería y la pesca canaria «tendrán que competir en una misma cuenta bancaria, para que todos nos entiendan, con los mismos fondos, con inmigración, con defensa, con transporte, con vivienda y así hasta con 18 intervenciones que Europa se quita de encima y solo da a los Estados miembros».