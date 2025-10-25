El Estado pide al Gobierno canario «respeto institucional» y lamenta que se quejara al Supremo La secretaria de Migraciones, Pilar Cancela, asegura que el Ejecutivo central cumplirá con el auto: «Tenemos plazas y nos han dado los expedientes», y defiende las actuaciones ya hechas

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, pidió este viernes al Gobierno canario «respeto institucional» y lamentó que el Ejecutivo regional se quejara ante el Tribunal Supremo de la lentitud en la salida de los menores migrantes no acompañados con derecho a asilo político de las islas. «Creo que ese no es el camino adecuado. Pero, en todo caso, nosotros lo que sí queremos decir es que vamos a cumplir el auto como lo estábamos haciendo hasta ahora», dijo.

Cancela, que estuvo en el puerto de Arrecife para reunirse con responsables de Salvamento Marítimo, la Cruz Roja y asociaciones de inmigrantes, respondía así al nuevo auto que emitió este jueves el Alto Tribunal, en el que le daba la razón a Canarias y consideraba que el plazo de 10 días que había dado se había prorrogado más allá de lo admisible. De hecho, dio un segundo plazo de 15 días para que el Gobierno de España «proceda a dar debido y completo cumplimiento» al auto de marzo, que acordaba que los más de mil menores refugiados políticos se incorporaran al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

LAS CIFRAS 1.000 Cerca de un millar de menores tenia derecho a asilo. De ellos el Estado reconocía a unos 800.

529 Es el número que maneja Canarias y Migraciones esta semana, otros 187 esperan por ver reconocido su derecho.

200 Del total ya han sido derivados unos 200, pero Migraciones incluye a los 200 que han cumplido la mayoría de edad en los últimos meses.

140 plazas Están ya disponibles en la península, más 190 en el Canarias 50.

La secretaria de Migraciones señaló en rueda de prensa que, aunque no tenían este auto, Migraciones iba a cumplirlo igual que estaban cumpliendo con el primero. Cancela pidió, eso sí, «lealtad institucional» porque «cuando nos sentamos un martes en una mesa donde la reunión va fantástica, lo único que quedamos pendientes es que nos remitan los expedientes que han quedado de remitirnos y que no lo han hecho».

Polémica de los expedientes

Precisamente este es uno de los puntos de fricción entre el Estado y Canarias. Desde la Dirección General de Infancia se sostiene que los expedientes ya están en manos de Interior y que ellos lo que hacen ahora es «reenviarlos», aunque no se ve la necesidad. Migraciones, por su parte, entiende que es Canarias quien debe dar los nombres de los menores para iniciar el procedimiento.

La misma idea remarcó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien recordó este viernes que aunque las 140 plazas estaban disponibles «hace días» no fue hasta la madrigada de este viernes, tras el auto del Supremo, cuando se enviaron los 153 expedientes.

En cualquier caso, aclaró Cancela, «nosotros nunca hemos hecho ningún tipo de declaración negativa sobre el trabajo [con Canarias] y creo que eso es bueno que se mantenga. Así que espero que esto sea un punto de inflexión para volver a la normalidad y a cumplir el auto del Supremo».

La secretaria de Estado reconoció que, en este tema, lo «anómalo» es que sea el Estado el que deba desplegar un sistema de acogida de menores. «El sistema de acogida de menores siempre estuvo en manos de las comunidades autónomas, porque es su competencia. Lo que es anómalo es que tengamos que ser el sistema de acogida y protección internacional quien acoja a menores solicitantes de asilo, porque eso no está previsto en la normativa», recordó. No obstante, y aunque ha sido complejo el proceso, añadió, tienen plazas.

Un proceso complejo

«Que podría haber ido mucho más rápido el proceso, pues podría, pero es un proceso complejo, garantista, donde la interlocución con las comunidades autónomas también, o por lo menos garantizar que el entorno de los menores sea seguro. Por eso tampoco decimos a dónde van, a qué sitio van, porque una de las primeras derivaciones que hicimos fue a Asturias y esa noche se colgó una pancarta en la puerta, bastante desagradable y bastante intimidante», dijo.

El Supremo ahora le ha dado al Estado 15 días, y según Cancela, tienen «plazas» —140 en la península— y el Gobierno de Canarias ya ha emitido los expedientes. Además, cuentan con más espacio en el Canarias 50, donde se puede llegar a las 190, con lo que se podría rebajar el «hacinamiento» de los centros de acogida de las islas.

Cumplir en 15 días

«Estamos haciendo un excelente trabajo en beneficio de los niños y las niñas refugiados», añadió. «Ya están fuera del sistema [de acogida de Canarias] 400 menores y la perspectiva que tenemos es que, con las plazas del Canarias 50 más las 140 que tenemos, estamos en disposición de contar con más de 300 plazas». Por tanto, continuó, ese medio millar que le pide el Supremo al Estado «ya las tenemos», aseguró la secretaria de Estado de Migraciones.

