La ministra de Juventud e Infancia Sira Rego (c) junto al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa (c-i) preside este viernes la Conferencia de Infancia. EFE / MARISCAL

El Estado exigirá un mínimo a los centros de menores y las regiones del PP y Canarias se oponen

Las islas rechazan la norma al considerar que es una competencia autonómica y que su sistema de acogida, salvo el de emergencia, cumple estándares de calidad

EFE / L.R.G.

Madrid / Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, avanzó este viernes que el Gobierno aprobará el real decreto para fijar garantías comunes en todos los centros de acogida de menores tutelados pese a la oposición de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que han descartado debatir dicho texto en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada este viernes.

«Han bloqueado en términos procedimentales la posibilidad de que hoy pudiéramos trabajarlo», afeó a los consejeros populares. Rego mostró su «absoluta determinación» de aprobar el texto en Consejo de Ministros y recordó al PP que dicho real decreto no necesita ser ratificado en el Congreso de los Diputados.

La ministra concretó que el texto -al cual, según fuentes de Juventud, sí han enviado aportaciones durante el proceso de audiencia pública Galicia, Valencia, Murcia y Andalucía- pretende «ordenar con una serie de características de estándares mínimos» el sistema de protección.

Así, entre otras medidas, propone que los centros de menores tengan menos de 10 plazas y que la comunidades autónomas tengan un número mínimo de plazas residenciales en función de la población, que de forma preferente sea una por cada 2.250 habitantes.

Situaciones «inaceptables» en algunos centros de menores

«Tenemos un problema. Estamos recibiendo noticias muy preocupantes de algunas comunidades autónomas en las que se están dando situaciones que consideramos inaceptables», recordó Rego, quien aseguró que el reglamento planteado busca garantizar los derechos de los menores tutelados y de los trabajadores de los centros.

En ese sentido, la ministra concreto que también es necesaria la instauración de programas de acompañamiento de los menores y transición a la vida adulta, la construcción de entornos de bienestar, y la promoción de figuras de apego y estrategias de desinstitucionalización. «Lo deseable para cualquier niño o niña es que tenga derecho a estar en una familia, a ser posible, y que esté fuera de las instituciones», defendió Rego, quien subrayó que la sociedad tiene una «deuda» con estos menores.

Canarias pide negociar, no se se imponga

Por su parte, la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado, dijo que el Estado no podía «regular una competencia propia de las comunidades autónomas» y que si lo que pretendía era «fijar entre todas un marco común de acción y unos mínimos» a su juicio ya lo estaban cumpliendo y que era necesario «sentarnos a negociar no a que se nos imponga». Delgado señaló que en Canarias por la situación de emergencia migratoria los centros de acogida de menores migrantes no cumplían esos mínimo, pero sí con los «500 menores que estaban en el sistema de acogimiento normalizado». Las islas prefieren pequeños centros, añadió y se trabaja en ellos, pero la crisis migratoria obligó a ampliar las ratios.

