El Estado «cumplirá» el auto del TS: «Solo quedan 270 menores asilados» Tras la reunión de este martes Migraciones enviará a Canarias otro listado de 100 chicos para entrar en el Canarias 50 esta semana

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, aseguró este martes, tras la reunión interadministrativa con Canarias para dar cumplimiento al auto del Tribunal Supremo sobre los menores extranjeros solos asilados, que el Estado cumplirá con el último plazo que ha dado el Alto Tribunal: quince días que concluyen el próximo 20 de noviembre. Según Cancela, cuando envíen el nuevo oficio reclamando la entrada de otros 100 chicos en el Canarias 50, solo quedarán 270 menores por incorporar al Sistema de Acogida Internacional de Protección.

«Ya se han incorporado 567 niños y niñas a nuestro sistema y hemos anunciado que remitiremos un oficio solicitando el traslado de otros 100 niños al recurso transitorio del Canarias 50», dijo Cancela en declaraciones a los medios.

«Vamos a seguir trabajando con ellos en las evaluaciones y entrevistas y, haciendo balance, podemos decir que, del listado consensuado entre ambas partes, estarían pendientes de incorporarse al sistema estatal 270 menores aproximadamente», aseguró la secretaria de Estado de Migraciones.

Cancela destacó que «ahora» hay una «dinámica ágil» entre ambas administraciones y que eso hace pensar que se van a cumplir los plazos del Supremo. «Aunque depende de que el trabajo fluya», avanzó.

Cancela destacó que hay pequeños ajustes aún por hacer y que quedan pendientes «cuestiones a solventar», como los expedientes de cambio de guarda. Pero, en general, señaló, la cooperación interadministrativa aporta «tranquilidad» y «muy pronto» se cumplirá el auto, y los chicos y chicas migrantes con asilo verán «normalizadas» sus vidas en el sistema de protección.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Bienestar Social explican que los problemas del «cambio de guarda» se explican porque en su día se hicieron a nombre de «determinada persona» y puede que las personas responsables de los centros cambien.

Cabe recordar que la tutela de los menores migrantes solos con derecho a asilo sigue siendo del Gobierno canario, y este debe autorizar el traslado de los menores ya bien sea a un recurso en las islas o a otra comunidad. De hecho en esos documentos debe figurar incluso el nombre de las personas que acompañan al menor en los traslados y el de las personas que los recogerán en el destino y la administración regional autoriza la «guarda» de los menores a las entidades.

