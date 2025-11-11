El Estado amplía la emergencia y da 300.000 euros más para atender a los menores El Gobierno central ha integrado en el sistema de acogida estatal a 551 chicos, y quedarían 200 para cumplir con la orden del Tribunal Supremo

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Martes, 11 de noviembre 2025, 18:47

El Estado destinará 300.000 euros más a la atención de los menores migrantes solicitantes de asilo y protección internacional que están en las islas y que, tras los autos del Tribunal Supremo, tienen que ser atendidos por el Ejecutivo central. Es la principal resolución de una nueva comisión interadministrativa entre el Gobierno de Canarias y el estatal para dar cuenta del cumplimiento de la orden del TS que obliga al Estado a hacerse cargo de los niños y niñas asilados que llegaron a las islas en busca de un futuro mejor.

Según trasladó la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se ha ampliado la declaración de emergencia hasta el 31 de marzo de 2026. Por ello, se ha aumentado la cuantía para atender a estos niños y niñas, que se suman a los 40 millones de euros que ya se habían aprobado para este fin tras los autos emitidos por el TS, como remarcó.

En la actualidad, como traslada la Secretaría de Migraciones, se ha integrado a 551 menores migrantes, aproximadamente, en el sistema de acogida estatal, y quedarían alrededor de 200 de los expedientes remitidos por el Gobierno de Canarias para cumplir con el último auto del TS en el que requería al Estado que cumpliera con la orden de integrar a los chicos en el sistema nacional para poder garantizar una acogida digna. Dicho plazo acaba el próximo jueves 20 de noviembre.

Como informó la secretaria de migraciones, «para seguir avanzando en el cumplimiento del auto», la cuantía que este martes se ha aprobado irá destinada al «sostenimiento de todas las actuaciones» que se realizan para atender a los chicos. «Están incluidos todos los servicios, asistencia, peculiaridades y prestaciones que necesitan todos los menores», indicó Cancela. De esta forma, no solo se destina a los recursos ubicados en las islas, sino que costea las derivaciones a la península y hasta los centros de destino.

«Esta semana tenemos que seguir perfilando los listados para que esos menores, según las circunstancias de cada uno, puedan tener su propio itinerario y sean amparados según las circunstancias. Estamos más cerca de cumplir los objetivos pensando siempre en ellos y ellas», subrayó Cancela.

Cabe recordar que los chicos que han solicitado o manifestado su intención de pedir asilo tienen que ser escuchados para que transmitan si quieren continuar con su proyecto migratorio en las islas o en otros recursos de la península. Para los que muestran su intención de permanecer el archipiélago, el Estado debe darles acogida en plazas del sistema nacional que estén en las islas.

Hace ya ocho meses que el Tribunal Supremo dio la razón a Canarias y obligó al Estado a hacerse cargo de la infancia migrante solicitante de asilo, si bien, la complejidad en los trámites y para encontrar plazas ha hecho que se dilate en el tiempo.