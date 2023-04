«La estabilidad es algo que los ciudadanos valoran especialmente»

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (Arucas, 1966), hace balance de una legislatura repleta de incidencias pero en la que, asegura, el pacto regional ha logrado cumplir con buena parte de sus líneas programáticas.

-Esta semana ha tomado posesión Héctor Gómez como nuevo ministro de Industria y Turismo. ¿Fue una petición del PSOE canario, de usted como presidente de Canarias o fue una sorpresa?

-Además de Carolina Darias en dos ministerios, hemos tenido a dos secretarios de Estado canarios y Héctor Gómez fue también el primer portavoz parlamentario canario y ahora primer ministro de la isla de Tenerife en la reciente democracia. La decisión de los ministros es del presidente del Gobierno, y yo lo que le agradezco es que haya confiado como nadie en el PSOE canario.

-¿Pero Canarias ha sacado algo en positivo al tener a una ministra de las islas, y ahora a un ministro?

-Si me preguntase si siempre que hay un ministro canario eso redunda en la mejora de la vida de los canarios, pues tengo que recordar que con Rajoy hubo ministro canario y no fue así y todos vivimos los recortes del PP en los convenios con Canarias. Hay ocasiones, como ahora, en que la respuesta es otra. Y puedo dar ejemplos concretos: en el balance de estos años están medidas como los ERTE adaptados a la realidad canaria, buscar soluciones al bloque canario de financiación, el tener las competencias en Costas, los 467 millones que han venido para Canarias como islas sostenibles, la solución en el diferencial al sector audiovisual, el cierre del conflicto de carreteras...

Juan Carlos Alonso

-Pero ha mencionado cuestiones en las que ha habido que pelear, y mucho, y por mucho tiempo. En el traspaso de competencias en Costas se ha tardado tres años, pues el Estatuto de Autonomía lo recogió en 2018, y el cierre del acuerdo sobre carreteras también llevó tres años de este mandato. ¿Cuántas veces ha tenido que llamar usted a Ferraz o a Moncloa a recordarles que usted es socialista que debería haber más sintonía y agilidad?

-Es que hay cuestiones que no eran fáciles. Por ejemplo, en el tema carreteras, o buscábamos una solución negociada o si íbamos a la Justicia, en ejecución de sentencia nos podían no dar la razón. Lo acabamos de ver con la resolución del Tribunal Constitucional en el tema audiovisual y por suerte el acuerdo fue político. Soy de los que defiende siempre la negociación. Hay quienes elevan el grito y prefieren acogerse al discurso de que esto o aquello afecta al fuero canario y a veces lo hacen sin razón. Cuando defendemos el REF, hay que ser rigurosos.

–¿Está en peligro el descuento del 75% en billetes a la península?

-Estoy convencido de que no está en peligro, porque cuando se consigue, se incluye en el REF y en el Estatuto del año 2018 y, por tanto, eso está preservado. Es cierto que los diferentes organismos, como el de la AiREF, pueden hacer propuestas, plantear estudios e informes, y lo que tenemos hay que defenderlo con uñas y dientes, pero cuanto menos se hable de ello, pues mejor. No hay que crear problemas donde no los hay.

Juan Carlos Alonso

-Acaba la legislatura. ¿Tiene la sensación de que han pasado tantas cosas que no ha podido hacer casi ninguna de las que conformaban el pacto regional y que planteó en su investidura?

-No. Creo que sí hemos cumplido con gran parte del discurso de investidura. Recuerdo que a finales de 2019, cuando no había llegado aún la pandemia, tuve un acto en Madrid y yo decía que íbamos a terminar la legislatura con datos en empleo, generación de actividad económica, inversiones extranjeras, exportaciones... por encima de 2019, y eso ha sido así. En nuestro programa iba la apuesta por la educación de 0 a 3 años, y ya es una realidad; una mayor inversión en Sanidad, y ha sido así; y algo que era clave en el discurso de investidura, que era atender a los sectores más vulnerables.

Sobre esto, hoy llegamos a 40.000 familias, que pueden ser casi 100.000 personas, y cuando llegamos nosotros en 2019 se atendía a 5.000 familias. Hemos multiplicado por varios números la ayuda a los sectores más desfavorecidos a través del Ingreso Mínimo, de la modificación de la Prestación Canaria de Inserción, y del vuelco de la dependencia para llegar a más familias que nunca.

-¿Volvemos de nuevo al riesgo de tener 16 millones de turistas y, en paralelo, una tasa de paro por encima de la media? ¿Siguen sin funcionar los ascensores sociales?

-Es verdad que seguimos por debajo de la media, pero por poco. En el año 2019 Canarias estaba en los peores lugares frente a esa media estatal. Hay que valorar cómo estamos, pero sabiendo cuál era el punto de partida. Es como cuando se nos dice que estamos en los peores lugares de dependencia, pero también hay que decir que, si seguimos como estamos, al acabar este año acabaremos con las listas de espera en dependencia. Y es lo que dice la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Se ha puesto el reloj en marcha y no hay posibilidad de parada si seguimos con un Gobierno que prioriza las políticas sociales.

Quedan 60 días

-En septiembre del pasado año le pregunté en una entrevista como esta si no temía, como docente que ha sido, que los episodios de los últimos días marquen la nota final del curso que ponen los electores. A la vista precisamente de la intensa actualidad de estas semanas, ¿ese temor es mayor?

-No, y no será así [sonrisas]. El buen profesor tiene en cuenta para la nota final la primera evaluación, la segunda, la tercera y la final. Son cuatro años de trabajo y creo que los electores tendrán en cuenta cómo nos enfrentamos a la quiebra de Thomas Cook, el fenómeno migratorio, el volcán y a todas las adversidades de estos cuatro años... ¿Los últimos acontecimientos? Quedan 60 días, pero, insisto, los electores tendrán en cuenta los acontecimientos de la legislatura. Y la palabra clave es la 'estabilidad'. ¿Quién daba cuatro años por el Pacto de las Flores? Se decía que no llegábamos a las navidades de 2019 y las flores se marchitarían en otoño. No fue así.

-¿Cuántas veces ha estado este pacto a punto de romperse?

-Por electoralismo, por cuestiones partidarias... en ningún momento. A diferencia de otras etapas en la historia de Canarias, ningún socio se ha planteado irse para ver, si fuera, sacaba más votos.

-¿Y cuántas veces se le ha pasado por la cabeza disolver y convocar elecciones, porque usted es el primer presidente con esa competencia estatutaria?

-Ni una sola vez, aunque en alguna ocasión algunos me trasladaban que era un buen momento para hacerlo porque igual dentro de un año no íbamos a estar tan bien. En mi trayectoria siempre he defendido que la estabilidad es algo que los ciudadanos valoran especialmente.

-¿De verdad ve a los socios de este cuatripartito con ganas de reeditarlo?

-Es lo que todos afirman. Lo que decimos es que si un Gobierno se ha mantenido unido con tantas adversidades, lo lógico y lo coherente es que haya continuidad. Eso también dependerá de la suma, y tenemos un sistema electoral en el que la mayoría absoluta es casi imposible, porque no se ha dado nunca. A partir de las elecciones, tendremos días y semanas apasionantes.

Matemática de pactos

-¿Ya está usted, más como secretario general del PSOE canario que como presidente, haciendo cábalas y viendo posibles combinaciones?

-No. Igual que ocurrió hace cuatro años, el objetivo es ganar las elecciones. Todos aspiraríamos a eso; es verdad que hay partidos que son conscientes de que tienen un techo, pero creo que el partido que tiene más opciones de ganar las elecciones es el PSOE. A partir de ahí habrá que sumar 36, y poner sobre la mesa si queremos seguir bajando los números de dependencia; continuar con la educación de 0 a 3 años; las inversiones en la Sanidad pública; el compromiso medioambiental, como hemos demostrado con una Ley del Cambio Climático... y eso lo comparten las cuatro fuerzas del Pacto de las Flores. Otros lo podían haber hecho antes y para eso gobernaban.

-¿Tiene la certeza de que no hay en el PSOE compañeros articulando ya otros posibles pactos, de manera que la noche del 28 de mayo lleguen y le digan: 'Este pacto lo tenemos ya hecho'?

-No tengo ninguna certeza pero el único que puede estar con eso soy yo, porque soy el máximo responsable, porque así lo decidió la militancia socialista y los pactos los acaba aprobando el Comité Regional.

-Como miembro de un partido de ámbito estatal, ¿teme las olas electorales nacionales? Los sondeos nacionales pintan un mapa autonómico pintado de azul PP.

-Las olas existen y habrá partidos que podrán tener mayores o menores opciones de gobernar el país, pero también es cierto que Canarias no se manifiesta del todo igual respecto a las olas nacionales. Aquí hay otras circunstancias, con la presencia de partidos nacionalistas, o razones de carácter personal que pueden hacer que aquí se vote distinto a otros lugares.

-Ha hablado de la apuesta por una Sanidad pública pero le planteo un problema muy concreto: ¿por qué es tan difícil resolver el problema de Urgencias del hospital Insular, porque llevamos 20 años de episodios que siempre se nos dice que son «puntuales»?

-Del mismo modo que sabemos que lo que básicamente se precisa es una ampliación del espacio. Ya está en marcha la licitación del derribo del antiguo edificio del CULP, cedido por el Cabildo y que es básicamente para ampliar las urgencias del Hospital Insular y también las obras de ampliación del Materno-Infantil. De manera que tiene usted razón: 20 años sin resolverlo, pero tengo razón: este Gobierno es quien lo ha resuelto.

El caso Mediador

-Hablemos del caso Mediador. El 14 de febrero toda España se entera, cuando se producen las detenciones, de la existencia del caso. ¿Se entera usted también ese día o sabía de antes que había una investigación en marcha?

-Si supiera que había una investigación, es porque se habría producido un chivatazo y alguien se habría saltado la ley, con un incumplimiento flagrante en un procedimiento secreto en el que están el juzgado, la Fiscalía, la Policía... El 14 de febrero me entero por la mañana, justo antes de responder a las preguntas en una sesión del Parlamento, sobre las diez de la mañana, ahí es cuando me entero de que Taishet Fuentes había sido detenido. Y luego que había una serie de personas que habían sido declaradas como investigadas. Y lo que hace mi organización política es iniciar los procesos para apartar de militancia a las personas investigadas y ese mismo día Juan Bernardo Fuentes también deja de ser diputado. Otras fuerzas políticas alargan las decisiones, mantienen a las personas en los cargos, o incluso lo justifican. No creo que haya habido una decisión tan rápida como la del PSOE ante una situación que, como hemos visto, era absolutamente vergonzosa.

-Dice usted «una situación absolutamente vergonzosa», pero ¿la reacción del partido es por la presunta corrupción o por las conductas personales?

-Hay un auto de la jueza que detiene o investiga a personas que tienen militancia socialista y no cabe otra cosa que apartarles de militancia, incoar el expediente, en el que tienen sus derechos como militante. Hay un elemento clave: a mí, o a los responsables públicos, pueden creerme más o menos, pero es que el 15 de febrero son las organizaciones que representan al sector ganadero las que dicen que están asombradas de que pudiera haber extorsiones, mordidas y coacciones a los empresarios. No lo sabían, porque de haberlo sabido habrían ido automáticamente a la Justicia.

-Esa actuación judicial tiene su origen en un material que entrega al juzgado Antonio Navarro Tacoronte. Desde el PSOE se dice, sin embargo, que el mediador no tiene credibilidad alguna, y sin embargo aquel 14 de febrero las detenciones y la propia investigación proceden de lo que él dice y aporta al juzgado.

-No. Yo lo que digo es que no se puede creer todo lo que él dice. Dar pábulo a todo lo que dice es inaceptable, sobre todo si no demuestra lo que dice. Cuando dice que yo tengo conocimiento de extorsiones, mordidas, etc., no aporta una sola prueba; es aún peor: dice en sede judicial que hay un funcionario que me había mandado un escrito, y el funcionario lo niega y el escrito no existe. Entonces ¿cuál es la verdad? ¿La acusación que no es capaz de demostrar lo que dice, y por tanto vale acusar a alguien falsamente? Yo fui contundente en el debate del estado de la nacionalidad y allí dije que no se podía dar pábulo a todo lo que decía una persona que, además, tenía distintas condenas y, por tanto, una credibilidad por lo menos discutible. Lo que dice la ley es que las acusaciones hay que demostrarlas porque, si no, entramos en una fractura del Estado de Derecho. Cuando al día siguiente el mediador afirma que se había visto con otros líderes políticos, pues sale a la luz una realidad, y yo vuelvo a decir exactamente lo mismo: no podemos creer lo que dice alguien que no aporta una prueba, que está investigado y que ha sido condenado previamente.

–¿Conocía usted al mediador?

–¿Yo?

–Sí, usted.

-En mi vida lo he visto. Ahora bien, yo me hago todos los días fotos con mucha gente que me para en los aeropuertos, que quieren hacerse una foto conmigo, que me ven en un partido de fútbol o cuando salgo a cenar... No tengo conocimiento de haberlo visto en mi vida y de haber hablado con él, jamás. Ni haberle mandado un Whatsapp. Ahora bien, hay mucha gente que lo ha hecho y eso no es ningún delito, porque perfectamente podían hablar con cualquier persona, pero que esa persona diga que había equis diputados en una cena, cuando se ha demostrado que eran bastantes menos, que diga que tiene cosas feas de ayuntamientos pero sin demostrar nada, que lo haga para dañar a representantes públicos o funcionarios... me parece lastimoso. Creo que también hay un debate deontológico sobre quienes le hacen una entrevista a una persona que acusa a otro sin aportar una sola prueba. Si le damos credibilidad a algo que no se demuestra, dejamos una mancha que no se puede admitir.

-¿Pero no había alguien que, como mínimo, debió advertir a la consejera de Agricultura o al propio presidente de 'oiga, este señor, con ese pasado que usted menciona, está entrando en las consejerías y no solo en Agricultura'?

-Es que supimos de su pasado después del 14 de febrero. Se presentaba como representante de empresas, pero ¿sabían las empresas sus antecedentes penales? Yo creo que no. Se hacía pasar por lo que no era, que claramente estafaba sobre lo que era él mismo. Ahora todo está en manos de una jueza y hay 13 personas investigadas, pero ninguna es miembro del Gobierno de Canarias.

-Desde el punto de vista político, como partido, ¿no hay al menos una negligencia 'in eligendo', si me permite el latinajo, a la hora de designación de quienes han estado al frente de la Dirección General de Ganadería?

-Cuando fue nombrado el primer director general de Ganadería, el sector me dijo que era un nombre que conocía esa actividad y que era una buena elección; el segundo nombramiento tenía también una experiencia en la gestión pública. ¿Qué ocurrió con este segundo nombramiento? Hay que ponerse en mayo de 2022, cuando en Feaga hace unas declaraciones en contra del sector; realiza una propuesta de modificación del REA que era un error, me reúno en dos ocasiones con los ganaderos, incluyendo una la víspera de su destitución y me dicen que no es la persona adecuada, que están pasando por un momento muy delicado, y aprobamos medidas extraordinarias. Y es cesado, y se nombra a otra persona que está haciendo su labor. No veo que nadie reconozca que fue un acierto el cese, porque otra cosa es que el 14 de febrero siguiera como director general.

-¿Teme pérdida de votos por el caso Mediador?

-Creo que los canarios saben que el presidente ha actuado como tenía que hacerlo y también creo que los canarios reconocen la honradez y honestidad del presidente y del Gobierno. Esto puede ocurrir en cualquier ámbito de la vida; son actuaciones individuales y ¿quién está a salvo? Cuando dicen que fue un error nombrarlo, y yo digo que no fue un acierto, entonces ¿todos los que están en la Guardia Civil y que ahora están imputados o en la cárcel, también fue un error de quienes los nombraron o ascendieron? Creyeron en una persona, confiaron en ella y al final esa persona les ha fallado.

–¿Teme aumento de votos a CC por el archivo del caso Reparos?

-No creo que eso influya. Ni por un lado ni por el otro. De hecho, en su momento subieron cuando había circunstancias judiciales. Creo que cuando la gente va la urna, mira otras cuestiones: si tiene trabajo, si están en un camino positivo, si están orgullosos del Gobierno y de los cambios que se van produciendo en la sociedad.

-Le traslado una impresión como espectador del debate del estado de la nacionalidad y del monográfico sobre el caso Mediador: el PP fue más beligerante que CC. ¿Es un guiño de cara a un posible pacto en mayo?

–No.

–¿Usted lo vio así?

-No. Hubo quien dijo que si yo estaba enfadado, y no, no estaba enfadado por el debate; estoy enfadado por lo que ha pasado. Me avergüenza que haya responsables públicos con actitudes como esas que hemos visto, porque eso desafecta al ciudadano de la política. Como ahora cuando vemos esa derivada que es el caso Cuarteles, con obras de la legislatura anterior. Lo que hay que hacer es apartar a quienes hacen eso pero reconocer que la mayoría de los trabajadores públicos actúan correctamente. Fueron dos plenos, muy seguidos, con su dificultad, pero a día de hoy me quedo con que los Servicios Jurídicos dicen que no hay daño al erario público, y por eso no hemos podido personarnos como Gobierno. Pero evidentemente la imagen de los servicios públicos, como de la política en general, queda dañada.

Marruecos y Canarias

-Hace pocas semanas estuvo usted en Marruecos, en un viaje eminentemente comercial. Es evidente que ha habido un descenso en el flujo migratorio y que las relaciones con ese país se han restablecido. ¿Da por bueno entonces el giro en torno a la posición española en el conflicto del Sáhara Occidental? ¿Hay que ser pragmáticos y asumir que estamos en el siglo XXI, como vino a decir Jerónimo Saavedra también sobre ese contencioso?

-Es una respuesta complicada porque se unen, como dice usted, cuestiones pragmáticas con, por otro lado, los sentimientos, la defensa de la comunidad saharaui, y también la historia e igualmente los sentimientos de una Canarias cercana a todo lo que ocurrió desde el año 75 en el Sáhara Occidental. Diciendo esto, lo que hizo el presidente, y así lo reconoció un expresidente como Rodríguez Zapatero, fue responder de acuerdo a un criterio mayoritario dentro del PSOE. Luego, también es verdad que hay aristas, como en todas las formaciones. La carta llegó antes del anterior debate del estado de la nacionalidad en Canarias, y algunos entonces cambiaron de criterio, y el pueblo lo sabe. Lo que sí digo es que en las relaciones con países en los que Canarias es frontera, cuanto mejor sean, mejor es para Canarias, porque si tenemos una mala relación entre España y Marruecos, quienes más lo sufren son Canarias, Ceuta, Melilla y Andalucía. Eso es una obviedad. Además, tenemos una relación comercial importantísima entre Canarias y Marruecos. Y lo que sí detesto es que se utilice el alarmismo y que se afirmen cosas que son falsas: es evidente que el descenso en la llegada de inmigrantes tiene mucho que ver con que se ha mejorado en el cumplimiento de los convenios con Marruecos, Mauritania y Senegal para el control de las salidas. No debería ser así, porque deberían respetarse siempre los convenios, pero si las relaciones son malas, todo se fractura. Y que se diga que se va a ceder el control de espacios aéreos, es falso, y quien hace ese uso alarmista, al final acaba pagando la penitencia.

Un «error» que había que subsanar en la aplicación del 'solo sí es sí'

-¿Qué balance hace de la censura de Vox a Pedro Sánchez? ¿Marca un punto de inflexión en positivo para el PSOE y para el Gobierno central?

-Siempre he dicho que las censuras son legítimas. Se dan más en la vida local, menos en la insular y menos también en la regional o en la nacional. A nivel estatal solo prosperó una vez y dijeron que el Gobierno de Pedro Sánchez era ilegítimo, cuando claramente era legítimo. Hay mociones que se presentan a sabiendas de que no van a prosperar pero que pueden ser necesarias, pero esta última ha sido un esperpento. Un error por parte de quien la presentó: un partido ultra de derechas presenta a un candidato que viene de la izquierda. Y siendo un error de quien la propone, favorece al Gobierno, que es un Gobierno progresista. Además, el PP se colocó en una posición como si no supiera qué hacer, con una abstención que era lo menos lógico ante una farsa esperpéntica. Me quedo sobre todo con las dos intervenciones de Sánchez y Yolanda Díaz, porque es bueno que los ciudadanos reflexionen sobre qué hubiese ocurrido si saliera adelante una moción de censura. Esa pregunta hay que hacerla también en Canarias si no hubiese salido el Pacto de las Flores.

-¿Se ha sentido muy incómodo con lo que ha pasado con la ley del 'sólo sí es sí'?

-No. Lo que ocurre es que, en ocasiones, uno trabaja en un proyecto de ley, pero, a la hora de la aplicación, es interpretable y puede haber errores. Para eso está la subsanación de las leyes, y en eso creo que el PSOE ha sido valiente y ha dicho que hay que subsanar los errores. Lo que no tiene congruencia es que una ley que nace para combatir la violencia machista, pueda tener un resultado diferente al que persigue.