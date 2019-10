«España necesita un cambio de rumbo de la mano del PP»

— ¿Da por buenos los sondeos que colocan al PP como uno de los pocos partidos con expectativas de crecer en diputados el 10 de noviembre? ¿Ve posible superar incluso al PSOE?

— Las encuestas reflejan que los españoles se han dado cuenta de que no tiene sentido la fragmentación del centro-derecha. Por eso, Pablo Casado planteó concurrir a las próximas elecciones del 10 de noviembre con la gran coalición España Suma, una propuesta muy generosa por la que el PP estaba dispuesto a ceder puestos en favor de Cs. Cayetana Álvarez de Toledo por ejemplo renunciaba a encabezar la lista por Barcelona en favor de Inés Arrimadas. Ciudadanos lo rechazó. Ahora más que nunca y ante la irresponsabilidad y la incapacidad de Pedro Sánchez, apelamos a unir el voto en las urnas entorno al espíritu de España Suma, a una España tranquila, unida, sin sobresaltos ni enfrentamientos. Hoy hay un riesgo de fractura social, económica, territorial y generacional. Los primeros signos de desaceleración crecen de manera alarmante. El PSOE utiliza el dinero de los contribuyentes como arma electoral. Estos días hemos sabido que el partido de Pedro Sánchez es incluso capaz de, supuestamente, comprar votos en la localidad sevillana de Huévar de Aljarafe, cuando él era secretario general del Partido Socialista. Probablemente solo sea la punta del iceberg, hemos conocido este caso porque se rompió la máquina trituradora. Es uno de los mayores escándalos de clientelismo político de la democracia y, si la Fiscalía no lo hace, el PP actuará judicialmente contra los responsables socialistas. La única alternativa a Pedro Sánchez es un gobierno del Partido Popular presidido por Pablo Casado. Salimos a ganar. Tenemos el mejor proyecto y el mejor equipo. España no merece volver a los números rojos de los gobiernos socialistas ni a los brotes verdes de Zapatero. Necesita un cambio de rumbo de la mano del PP, que devolverá a nuestro país, como lo ha hecho siempre que ha gobernado, a la senda de la estabilidad económica y la creación de empleo.

— ¿Acude el PP a esa cita electoral con un pacto previo con Ciudadanos y Vox, junto a otras formaciones, para sumar escaños si hay posibilidad de superar los 176 que marcan la mayoría?

— Pedro Sánchez es el único candidato de España que tras las pasadas elecciones no ha sido capaz de formar gobierno ni siquiera con aquellos que le hicieron presidente en una moción de censura. Ha engañado a los españoles, a aquellos que le dieron su confianza en las urnas y a sus socios de Gobierno con los que ha estado jugando descaradamente. El único objetivo de Sánchez desde el 28 de abril era unas nuevas elecciones. Tenemos un Gobierno en funciones que no funciona, que actúa a golpe de improvisación guiado por su interés partidista. España se merece otra cosa. El Partido Popular ha demostrado que sabe pactar y acordar, dejando a un lado los intereses partidistas y pensando únicamente en el bienestar de los ciudadanos. Por eso hoy hay gobiernos estables en Andalucía, Murcia, Castilla y León, la Comunidad de Madrid y en muchos ayuntamientos. Nuestra pretensión es unir el voto útil del centro-derecha en la papeleta del PP y sacar un escaño más que Sánchez: sólo así desbloquearemos la situación y habrá Gobierno en España. Apostamos por un proyecto de unión frente a otros proyectos que solo buscan polarizar y dividir. De ahí nuestro lema de precampaña: Por todo lo que nos une.

— ¿Está Coalición Canaria dentro de esos aliados preferentes?

— El Partido Popular es un partido abierto al diálogo y al entendimiento con todos los partidos constitucionalistas. A la política se viene a solucionar los problemas de los ciudadanos, para eso nos han dado su confianza en las urnas. Los vaivenes del Gobierno en funciones y la subida de impuestos no son precisamente el mejor antídoto para solucionar los problemas de Canarias donde aumenta el paro, desciende la llegada de turistas, se reduce el gasto turístico medio y disminuye la creación de empresas. La caída de Thomas Cook está afectando de manera muy especial a las islas y el Gobierno no se está tomando en serio la crisis de un sector que es la principal fuente de ingresos de la economía de los canarios.

— Los sondeos apuntan que Vox resiste. ¿Piensa el PP crecer en votos hacia el centro o también hacia la extrema derecha?

— Nosotros estamos centrados en devolver a nuestro país el gobierno que merece y eso pasa porque el PP consiga la confianza de una mayoría de ciudadanos las próximas elecciones. Seguiremos hablando y aportando soluciones sobre la economía real y lo que preocupa a los ciudadanos: empleo, pensiones, educación y sanidad. Frente a la subasta de promesas de Sánchez, los hechos del PP. Allí donde el Partido Popular ha sido decisivo, se han conformado gobiernos reformistas, hemos bajado los impuestos y mejorado la vida de las personas. Queremos trasladar un mensaje de optimismo a los españoles. El PP es sinónimo de desbloqueo y Pablo Casado ha demostrado que sabe unir a izquierda y a derecha. Hoy hay un Gobierno estable en Andalucía gracias a que el Partido Popular consiguió ser el pagamento entre dos partidos. Conseguimos un acuerdo de gobierno con Cs y el apoyo de Vox basado en lo que nos une y no en lo que nos separa, sin renunciar a nuestros principios. El PP apuesta por un impulso económico que contempla la revolución fiscal con una bajada del IRPF por debajo del 40%, rebajar el Impuesto de Sociedades por debajo del 20%; la eliminación del impuesto de sucesiones, donaciones y patrimonio y el de Actos Jurídicos Documentados. Impulsaremos una tarifa plana de 12 meses para autónomos y de 24 meses para discapacitados, mujeres maltratadas, mayores de 52 años y parados de larga duración, así como una nueva ley de emprendedores. Eliminaremos las trabas administrativas y se podrá crear una empresa en cinco días. Ese es nuestro proyecto.

— ¿Qué modelo de España autonómica plantea el PP?

— Somos un partido comprometido con la unidad de España, la Constitución de 1978 y el modelo autonómico que consagra, basado en la solidaridad y la cohesión social y territorial que nos define como ciudadanos libres e iguales. Apostamos por el modelo de las comunidades gobernadas por el PP, en las que se han bajado los impuestos, se ha creado empleo y se han atraído inversiones; apostamos por el modelo de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso.

— Entre las cuestiones pendientes en esta legislatura fallida, pero heredada de la anterior, está la reforma del modelo de financiación autonómica. ¿Qué propone el PP?

— El PP se compromete a aprobar un nuevo modelo de financiación autonómica basado en la solidaridad y la cohesión territorial que garantice los servicios públicos y la igualdad de oportunidades. Es sangrante el uso electoralista que el Gobierno en funciones está haciendo de las instituciones del Estado, del CIS, de La Moncloa para dar mítines, de RTVE y del dinero de todos los españoles. Sánchez y la ministra Montero no han duda incluso en chantajear a las CC AA por tacticismo político y jugar a su antojo con el dinero de las Comunidades para poder afrontar servicios básicos como la educación, la sanidad y el pago a proveedores. Es inaceptable que el Gobierno utilice a la Abogacía del Estado para justificar lo injustificable y use la financiación autonómica con fines partidistas. El Partido Popular vigilará para que se devuelva a las autonomías hasta el último euro que les corresponde.

— ¿Teme el PP que casos de presunta corrupción, como los que han llevado a la imputación de Aguirre y Cifuentes, puedan pasar factura el 10N?

— El Partido Popular siempre estará del lado de la Justicia y respetará los procesos judiciales como no puede ser de otra manera, pero nosotros solo pensamos en el presente y el futuro de los españoles, en una España que avance, que crezca y genere empleo. Frente a la subasta de promesas del Gobierno de Pedro Sánchez, a la compra de votos, la utilización de las instituciones, de las pensiones y la mirada al pasado, la garantía de un Gobierno presidido por Pablo Casado.