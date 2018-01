Errejón: «No se puede tirar por el váter lo que trae el turismo»

El alto cargo de Podemos llenó el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de Las Palmas de Gran Canaria para exponer su radiografía de los grandes datos del Estado y su aplicación en las islas. Ahí fue donde el turismo cobró protagonismo. «En Canarias tiene una relevancia determinante. No puede ser que en esta comunidad, donde el turismo tiene un peso económico totalmente central, sea un paraíso para los turistas y un infierno para los trabajadores de la hostelería. Si hay números de vacas gordas, esa riqueza, otra vez, no la podemos dilapidar ni tirarla por el váter. No puede ser patrimonio de unos pocos, hay que utilizarla para transformar nuestro sistema energético y depender menos de las energías fósiles que compramos fuera. Y utilizarla para defender a las familias que peor lo han pasado», manifestó.

El referente orgánico de la formación morada mantuvo un discurso contundente en relación a cómo se están analizando los macrodatos, de los que se presumió durante la semana en Fitur en Madrid, con la generación de trabajo en las islas. «Es una vergüenza que se estén repartiendo millones y millones en una comunidad en la que el 44% de la población esté en riesgo de pobreza y sufrir exclusión social severa. Si hay buenos números se tienen que utilizar para construir un país sostenible», indicó.

El responsable de Podemos, a su vez, insistió en que los recursos que genera el turismo deben tener otra aplicación. «Hay que aprovechar el incremento de turistas para modernizar y diversificar nuestra economía. Y para proteger las condiciones de trabajo de la gran mayoría, que es la que ha soportado en sus hombros los años de la crisis», aseguró Errejón.