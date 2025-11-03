El equipo de Torres niega que haya «elementos delictivos» en el informe de la UCO y denuncia las «infamias» Fuentes del entorno del titular de Política Territorial aseguran que el informe demuestra que no hay ningún indicio delictivo y reclaman disculpas por las acusaciones «falsas y difamatorias»

Efe Madrid Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:02 | Actualizado 17:29h.

El equipo del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado este lunes que el dirigente haya cometido ningún delito en relación con el conocido como caso Koldo, y ha censurado las «infamias» y «difamaciones» vertidas contra él.

Fuentes del entorno de Torres sostienen que, tras más de un año de investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las conversaciones del ministro desde 2020 «no contienen ningún elemento delictivo, ni lo va a haber».

«Ni mujeres explotadas sexualmente, ni pisos, ni mordidas, ni comisiones ni encuentros con narcotraficantes», han subrayado, insistiendo en que el informe policial descarta cualquier implicación penal.

En cuanto a los contratos para la adquisición de mascarillas durante la pandemia, las mismas fuentes afirman que «queda acreditado que se actuó correctamente», tal y como —aseguran— han avalado la Intervención de la Comunidad Canaria, la Audiencia de Cuentas y el Tribunal de Cuentas.

El informe de la UCO apunta a que Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, consiguió que Torres, entonces presidente de Canarias, intercediera para agilizar pagos pendientes a una empresa vinculada a Víctor de Aldama por contratos de material sanitario.

Ante la petición de dimisión lanzada por el Partido Popular, el equipo del ministro recalca que el juez del caso «no ha considerado creíbles las falsas denuncias de Aldama», lo que demostraría, según su versión, «la falsedad de las acusaciones, las mentiras de la derecha y la ultraderecha, y las difamaciones interesadas en algunos medios».

Por último, el entorno de Torres ha denunciado que se ha intentado «destrozar la imagen de una persona y su familia sin la más mínima prueba y con absoluta vileza», y ha exigido disculpas públicas a quienes «han sido altavoz de todas estas infamias».