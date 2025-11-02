Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:22 Comenta Compartir

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, entregó hace unos días al Parlamento el proyecto de presupuestos de la comunidad autónoma para 2026. En total serán 12.500 millones para sanidad, educación y servicios en su mayor parte.

–¿Cómo resumiría los presupuestos para 2026?

–Los presupuestos para 2026 vuelven a poner el enfoque en las personas, como no podía ser de otra manera. Tiene un finalidad clara de dar seguridad y certidumbre a todos los canarios, y en particular dar seguridad y mantenimiento al estado de bienestar: sanidad, educación, servicios sociales y vivienda. Ese es el núcleo fundamental y el principal fin de la labor presupuestaria .

–¿Y hay dinero suficiente para todos esos servicios?

–La economía es siempre recursos escasos y usos alternativos. No tenemos todos los recursos que nos gustaría tener, y sobre todo, nunca va a haber recursos suficientes porque lo socialmente deseable a veces no es económicamente posible. Pero de lo que sí nos quejamos desde la Consejería de Hacienda y desde el Gobierno de Canarias es de que tengamos un límite, una regla de gasto, que nos imposibilita gastar nuestros ingresos. Es decir, nos gustaría que pudiésemos gastar todos los ingresos que tiene el Gobierno de Canarias. Y no podemos porque hay una normativa que nos lo impide. Si esta normativa fuese, como hasta abril de 2024, porque la exigía Europa, lo podríamos entender. Europa exigía una disciplina fiscal que consiste entre otras cuestiones limitar el gasto con esta regla. Pero a partir de abril de 2024 esto no es así, la normativa europea nueva es más flexible. Y desde Canarias decíamos: cómo es posible que el Reino de España pueda utilizar esta flexibilidad en su conjunto y no podamos desde Canarias. Por qué en Canarias no nos podemos gastar los ingresos de los tributos de todos los canarios. Esa es la cuestión que arrastramos todos estos años. La tasa de crecimiento del gasto computable en este ejercicio es del 3,3, que es a todas luces insuficiente.

–Según la oposición (PSOE), en los dos últimos años este Gobierno ha dejado sin gastar 2.400 millones de euros.

–No lo había oído yo nunca. No sé de dónde salen esas cuentas, lo ignoro. Sólo tengo que decir que lo que no gasta es el superávit; lo que se ahorra, el ingreso no gastado. Y según nuestros cálculos esa cantidad no se corresponde con el superávit de 2025, que alcanza los 140 millones. Nada que ver con 2.400 millones. Aquí se juega un poco, seguramente con una intencionalidad política, con aquellos ingresos que provienen de fondos europeos y tienen un periodo de ejecución hasta 2027.Ahora estamos con el programa 2021-2027 que luego se amplía dos años; si computan lo que tenemos de plazo para gastar hasta 2027, esa es la única explicación posible que yo puedo dar a esas palabras (del PSOE en el Parlamento de Canarias). Hay un período de ejecución de fondos europeos que no se pierden, se acumulan al año siguiente. Insisto, la única cantidad que no se gasta es el superávit. ¿Y por qué tenemos superávit? Porque nos obliga el Gobierno de España. ¿Y por qué? No lo sabemos con claridad, pero entendemos que el Gobierno de España obliga a tener un superávit a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales para compensar su déficit. La Administración central es deficitaria; y la Seguridad Social es deficitaria. Entonces, para alcanzar los límites que le exige Europa obliga a las comunidades y corporaciones a tener superávit. Es la única explicación que yo puedo encontrar a esta exigencia.

–Ahora entiende usted, valga la redundancia, que la ciudadanía no los entienda.

–Posiblemente. Pero para decirlo más fácil. ¿Qué es lo que no gasta un ciudadano de su renta? La renta ahorrada. No gasta el dinero que tiene en el banco o en su casa.

–¿Haber hecho las cosas bien es un castigo?

–Nunca es un castigo hacer las cosas bien. Lo que ha sucedido es que el Gobierno de Canarias siempre ha sido prudente y ha tenido unos niveles de deuda bajos comparativamente con otras comunidades autónomas y sobre todo con la Administración central. Así que nos llevamos una impresión cuando dice 'bueno, aquí ahora le vamos a perdonar deuda a los que han gastado más'. Nos llevamos un impacto. ¡Que a aquellos que hayan gastado más y se hayan portado incorrectamente le quiera asumir su deuda y con ello también la tengamos que asumir los canarios! Porque evidentemente, la deuda no se destruye, el acreedor no te la perdona. Lo único que cambia de mano, se hace un apunte contable y antes el deudor era la administración catalana y ahora somos todos los españoles. Pues claro, nos llevamos una sorpresa que podemos compartir todas las comunidades autónomas poco endeudadas. La cuestión que a nosotros más nos ha impactado es que nos computen los recursos del REF. Es decir, que nos quiten de esa condonación de taponazo 1.700 millones porque tenemos un bloque de financiación canaria. Esto sí nos ha preocupado porque nosotros reformamos el estatuto en 2018 precisamente para acreditar que esos recursos forman parte de la compensación que como región ultraperiférica tenemos reconocida. En Canarias hay unos costes para el funcionamiento de las entidades públicas muy superiores a los que hay en un territorio continental, obviamente. Y que eso se nos haya computado es lo que no solamente por lo de la deuda que es prácticamente lo de menos porque eso no sirve para nada en el sentido de que es un apunte contable y el hipotético ahorro de los intereses tampoco lo podemos gastar porque la regla de gasto no lo impide. Es decir, si te ahorras algo porque una parte de tu deuda la haya asumido el gobierno central, eso no lo puedes gastar en otras cosas porque no forma parte del gasto computable. Con lo cual, la deuda para Canarias es indiferente. No incrementa para nada nuestras posibilidades de financiar servicios sociales ni gastos de ningún tipo. Lo que sí nos preocupa es de cara a la futura reforma del sistema de financiación. Es decir, que si idea en el Ministerio es que nosotros disponemos de más recursos porque tenemos ese bloque de financiación canaria, nos preocupa que volvamos a los tiempos como ocurrió en 2009 con el Gobierno de Zapatero, que computó este bloque de financiación en el sistema de financiación. Eso sí nos preocupa.

–Pero estamos en la pelea, ¿no?

–Bueno, todavía no tenemos idea porque aunque ha salido en prensa que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat han acordado determinados elementos del sistema de financiación autonómica y su modificación, las demás comunidades autónomas no sé, pero podemos afirmar que con carácter real no disponemos de información lo que sí le puedo decir que la canaria no la tenemos. Nosotros no tenemos información y pensamos que sí que el tema se va a reconducir. Pero nos preocupa si se reconduce es porque hemos puesto el grito en el cielo. Si se reconduce es porque no estamos dispuestos a aguantarlo y hemos dicho pero '¿qué es esto?'. Yo creo que un Gobierno de España que debe proteger los intereses de todos los españoles, y con ello de los canarios, no debe de hacer una propuesta así. Aunque luego la retire porque estamos manifestando nuestra disconformidad.

–Esta semana ha presentado en el Parlamento de Canarias el proyecto del presupuesto. ¿Ha costado llegar a este punto?

–Yo tengo que felicitar una vez más al equipo de esta Consejería y en especial al viceconsejero Gabriel Mejías; al director de Presupuesto, José Ramón Falcón; y a todo el equipo de la Consejería de ese área; a la directora del Tesoro, Teresa Bosch... Porque el Tesoro tiene un papel importante en este nivel de incertidumbre que tenemos. Es decir, se elabora un presupuesto por tercer año consecutivo sin saber, sin haber presupuestos generales en la Administración General del Estado. ¿Qué significa eso? Que no sabemos cuáles son las partidas que van a venir con los presupuestos para Canarias. A nosotros nos gustaría tener un presupuesto y saber qué partidas van a venir para Canarias y a partir de ahí hacer el presupuesto. Pero no disponemos de esa información. No sabemos la senda de consolidación fiscal. Tenemos que tirar de la que hubo en 2023. No sabemos cuál es la tasa de crecimiento del gasto computable. Tenemos que utilizar la que estaba prevista para 2026 en 2023. Son unas incertidumbres tan fuertes que, la verdad, el ejercicio que tiene que hacer el equipo de la Consejería para formular presupuestos es elevado y muy profesional. Hay que ser muy profesional para que, con este grado de incertidumbre, se puedan hacer unos presupuestos en tiempo y forma.

–¿Y con los 12.500 millones de presupuesto nos da para todo lo que queremos? ¿Es suficiente?

–Evidentemente, nos gustaría disponer de mucho más. Eso siempre. Y nos gustaría poder disponer de los ingresos de todos los canarios. Lo que no podemos entender es que tengamos ingresos y haya que no gastarlos. O sea, que tengamos que tener superávit por tercer año consecutivo. No lo comprendemos.

–La oposición afirma que los servicios esenciales en Canarias están peor que nunca. ¿Qué tiene que decir ante eso?

–Que precisen. Sanidad, educación y servicios sociales nos ocupan prácticamente el 80%. La dotación presupuestaria es la mayor que ha existido nunca hasta ahora, porque vivimos en inflación. Cada presupuesto es superior al anterior porque hay un crecimiento del PIB nominal. Como crece el PIB nominal, crecen los ingresos automáticamente y tenemos un presupuesto mayor. La asignación presupuestaria ha incrementado notoriamente respecto a la etapa anterior. Los profesionales que están en ese sector son los mismos; los médicos que están atendiendo en sanidad, los profesores en educación y las personas que atienden en bienestar social son los mismos profesionales. Así que esa afirmación entiendo que debe de venir acompañada de un examen más exhaustivo. Y, evidentemente, hay muchos problemas en estas áreas, eso es una realidad. Hay ahora problemas y había antes. ¿Cuál es el gran problema que tenemos con sanidad, educación y bienestar social? Porque las necesidades que tenemos los canarios son muchas, muy elevadas. En sanidad la población está cada vez más envejecida. Hay que prestarle más y mejor asistencia. El avance tecnológico es muy elevado. Tenemos que prestar ese avance tecnológico a las personas que lo necesitan. En el campo de la investigación médica y productos farmacéuticos también. Se tienen que incrementar. Que hay problemas en sanidad sobre todo y también en bienestar social, sí, porque hay muchas necesidades. En educación me permito afirmar que se han mejorado los ratios por aula y se está avanzando. En sanidad y en bienestar social también se está avanzando. Pero las necesidades son muchas y tendentes a incrementar.

–¿Y en vivienda?

–En vivienda también es una cuestión que hemos incrementado (la inversión) y aplicamos desde la Consejería de Hacienda una doble perspectiva. Primero son las medidas tributarias que las seguimos manteniendo. Ya el año pasado elevamos notoriamente las cuantías de las personas que podían acceder. Porque antes había medidas que favorecían la adquisición de vivienda habitual. Pero era tan bajo el límite de renta individual –24.000 euros para beneficiarse de las ventajas fiscales– que lo consideramos muy reducido. Lo hemos prácticamente duplicado. En la actualidad es 46.455 euros. Creemos que esto es un apoyo bastante importante para la adquisición de la vivienda y también hemos elevado el importe del inmueble por el cual te puedes acoger así como la edad si son personas jóvenes– de 35 a 40 años–. Medidas fiscales tanto en el IRPF como en IGIC y Transmisiones Patrimoniales. Medidas fiscales de apoyo a la vivienda establecemos en este presupuesto. Además, se han asignado mayores importes al ICAVI. Pero el problema de la vivienda tiene muchas aristas, hay una escasez de oferta enorme y mucha demanda. Hay que empezar por legislación del suelo, administrativa, y eso no se resuelve en la ley de presupuesto, sino modificando todo el entramado normativo que tenemos tan complejo que impide que se construyan más viviendas, sobre todo de carácter social.

–Supongo que el nuevo plan para autónomos está recogido también en presupuesto.

–Está en el marco de la Consejería de Economía. Los autónomos necesitan una gran protección en Canarias. Son unos héroes que trabajan muchísimo para levantar la persiana de cualquier negocio, y hay muchos factores burocráticos, costes económicos y dificultades cuando caen enfermos. El Gobierno de Canarias, en concreto Manolo Domínguez, ha tenido un papel fundamental a la hora de impedir que se suba la cuota de autónomos como estaba previsto por el Gobierno de España; y a partir de ahí, construir un marco mejor para los autónomos.

–¿Habrá una bajada del IGIC?

–Eso nos encantaría, siempre que pudiéramos. Es decir, cuando se hizo el primer presupuesto en 2024 y se había anunciado una bajada del IGIC, nadie hacía suponer que ha pasado el 2024 y el 2025 y no ha habido flexibilización. Veremos si en 2026 hay mejor suerte. Pero dentro de nuestra posibilidades. Porque la bajada de impuestos en términos normativos consume gasto.