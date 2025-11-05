Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, este miércoles en comisión parlamentaria. Efe
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma

Engrandecer a la Policía Canaria, uno de los objetivos del presupuesto de Presidencia

La partida para la Consejería de Presidencia, la segunda que más crece, asciende hasta los 386 millones de euros

Sara Toj

Sara Toj

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:00

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, defendió este miércoles en comisión parlamentaria los presupuestos para su área, que ascienden a más de 386 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,12% con respecto al ejercicio anterior. En este caso, se ha centrado en apostar por la Seguridad Pública y el compromiso en el crecimiento del Cuerpo General de la Policía Canaria para que tenga presencia en todas las islas, con una partida que aumenta un 21,3%. También se reforzarán los procesos selectivos del CGPCy de la Policía Local, además de la formación en la academia (para este objetivo se duplica la cuantía hasta en 103,5%). Es el área de Justicia la que se lleva la mayor parte del presupuesto (un 56,7%).

La defensa de las partidas para la consejería de Presidencia no estuvo exenta de la fiscalización por parte de la oposición. Para la diputada de Nueva Canarias–Bloque Canarista Carmen Hernández, que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias haya crecido 800 millones de euros este año tendría que significar que se puedan abordar «las grandes tareas» del área de la que es titular Barreto, como son «la modernización y la mejora de las administraciones públicas», aspecto que, bajo su juicio, no se ve reflejado en estas cuentas: «No hay una puesta verdadera para formar al personal».

A su vez, apuntó que, a pesar de escuchar «año tras año» al presidente del Tribunal Superior de Justicia relatar «los graves problemas que tienen las infraestructuras» calificó de «muy pobre» la cuantía destinada para esta materia.

Por otro lado, la diputada del grupo socialista Rosa Cabrera indicó que, aunque el presupuesto «crece en cifras» este ejercicio, no lo hace en «compromiso y justicia social». En su turno de respuesta a la comparecencia de la consejera, Cabrera apostilló que no se tienen evidencias en las cuentas «que se traduzcan en menor burocracia y atención a la ciudadanía».

Además, hizo hincapié en que «las partidas esenciales se mantienen congeladas y sin cambios respecto a años anteriores», como en el turno de oficio o la asistencia jurídica gratuita.

Uno de los temas que generó mayor controversia durante la comparecencia fue la «falta de refuerzo económico en los Puntos de Encuentro Familiar», como así lo valoró la diputada socialista. En este sentido, la consejera del área indicó que se han solicitado más fondos «al Estado» para ello pero que este año «no ha sido posible» que lleguen. Por otro lado, tanto NC como el PSOEincidieron en la necesidad de «impulsar la mediación» para que no se congestionen los tribunales, un servicio que, describieron «ahorra costes al sistema judicial y promueve la convivencia al diálogo y la cohesión social». La consejera defendió que se van a mantener las partidas para este fin.

Hoja de ruta

Con respecto a la seguridad, para la consejería «era fundamental»incrementar aspectos como el equipamiento, el número de efectivos que se tendrán a lo largo del próximo año. Por ello, dijo, por primera vez se va a destinar una partida de fondos Feder a la modernización y la informatización del Cuerpo General de la Policía canaria para tener un cuerpo «más especializado».

Con respecto a la renovación del personal en la administración pública, Barreto apostilló que «la única manera de poder agilizarlo es cambiar las bases de las oposiciones y el procedimiento por el que se celebra», cuestión que «se ha hecho».

Por otro lado, para este ejercicio también está previsto que se busque un espacio público de formación en Gran Canaria, ya que la academia ahora está en Tenerife, para así «mejorar y que todos los efectivos que tengan que recibir formación» lo puedan hacer también en la isla redonda.

La mayor parte del presupuesto destinado a justicia está derivado Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, sobre todo, destinado para la inversión en palacios de justicia como la obra de Fuerteventura (una vez sea adjudicada), en La Palma o en San Bartolomé de Tirajana, además de un nuevo juzgado en Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, para dotar de «calidad a los servicios públicos» se mantiene un proyecto para fomentar «el lenguaje claro en la administración», que ya se puso en marcha, a modo de prueba, con la plaga de Filoxera en Tenerife.

A su vez, se mantiene el presupuesto del Instituto Canario de Administración Pública para formaciones de los funcionarios y también para jornadas específicas, puesto que ya se han hecho pruebas en administraciones locales que han funcionado.

Los grupos que sostienen al Gobierno (AHI, ASG, CCy PP), valoraron positivamente las cuentas de esta consejería que apuesta, en este ejercicio, por la cohesión, la eficacia de la justicia y en la seguridad, además de la modernización del servicio público.

