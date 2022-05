Empleados públicos presentan demanda ante el TSJC para el cumplimiento del acuerdo de abril

El comité de huelga de los empleados públicos del Gobierno de Canarias ha presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma para exigir que se cumpla el acuerdo que firmaron en abril del año pasado para la estabilización del personal temporal.

Los trabajadores presentaron una reclamación administrativa previa a esta demanda el pasado 8 de abril, a la que no han tenido respuesta, ha informado la representante del comité de huelga Yolanda Cívicos.

Este jueves han vuelto a concentrarse ante la sede de la Presidencia de Gobierno de Canarias para exigir la solución pactada.

El Gobierno pretende reducir la temporalidad en el empleo público al margen de lo firmado y acordado con el comité de huelga, razón por la que los trabajadores han presentado la demanda ante el TSJC, ha asegurado Cívicos.

«El acuerdo no se ha ejecutado en los términos que se firmó, algo que niega el Gobierno de Canarias, que tampoco ha enviado ninguna notificación formal al respecto al comité», ha manifestado la representante del comité de huelga.

El Ejecutivo entiende que sí se ha cumplido el acuerdo porque ha identificado a todo el personal afectado por abuso de temporalidad, entendido como aquel que ha estado más de tres años en un puesto estructural.

Sin embargo, el Gobierno no ha facilitado el listado completo de todos los trabajadores, ha asegurado Cívicos.

El acuerdo firmado con el comité de huelga incluía también la búsqueda de una fórmula jurídica que permitiese la continuidad de todo el personal afectado en su puesto de trabajo.

Sobre este punto, el comité presentó varias opciones viables jurídicamente, pero el Ejecutivo las descartó, afirman los trabajadores.

«El Gobierno dilató el conflicto a la espera de una solución impuesta desde Madrid para los trabajadores de todo el Estado con una hoja de ruta muy clara y un tiempos y criterios establecidos al margen de Canarias», según Cívicos.

Además, sostiene, la ley estatal no permite que todo el personal afectado continúe en su puesto de trabajo, y se prevé que no se conceda estabilidad a alrededor de un 20 por ciento del personal en abuso de temporalidad, lo que no coincide con lo establecido en el acuerdo.

«La ley no ofrece solución al problema generado en todos estos años de atrás ni establece indemnizaciones disuasorias para evitar el abuso en la contratación temporal», entre otros aspectos que el comité de huelga crítica.

«El Gobierno de Canarias hace una interpretación muy laxa y muy conveniente que no ofrece una solución al conflicto», asegura Cívicos.

Por todo ello, el comité de huelga ha presentado una demanda ante el TSJC para exigir que se cumpla el acuerdo en los términos establecidos.