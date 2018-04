El PSOE acusa a Baltar de beneficiar a su empresa

"Me abstengo de intervenir en esos expedientes, pero asumo todos los trabajos de los equipos técnicos que realizan los pliegos" , dijo Baltar, quien aseguró que no ha intervenido en la convocatoria de un concurso en el que puede participar la empresa de la que procede.

Ante estas acusaciones, el consejero reivindicó su comportamiento ético y legal al frente del departamento: "He trabajado con la misma honestidad en el entorno privado que en el entorno público, sugerir otras cosas no son propias de este ámbito", dijo en referencia al Parlamento.

Hernández le reprocha que aceptara el cargo

"Yo no he firmado las condiciones; no me he inmiscuido", pero "asumo la responsabilidad del trabajo de los técnicos y avalaré el resultado de la mesa de adjudicación", insistió.

Patricia Hernández reprochó al consejero que aceptara su nombramiento para un cargo para el que era incompatible. y aseguró que en su año y medio de desempeño "no ha parado de beneficiar" a su empresa de procedencia.

Además, afirmó que ahora el Gobierno pretende rebajar las incompatibilidades para que no tenga que esperar dos años para regresar a su empresa privada cuando deje el cargo, sino que pueda hacerlo "al día siguiente".

La diputada del PSOE aseveró que en 2017 "se han multiplicado" las intervenciones quirúrgicas en las clínicas privadas financiadas con dinero público y la mitad de ellas se han realizado en la empresa privada de procedencia del consejero.

"Si usted es incompatible no tendría que haber accedido al cargo", dijo Patricia Hernández al consejero, y añadió que no le cree cuando dice que no interviene en las condiciones de un concurso en el que se suben los precios entre un 60% y un 100% y se asignan 400 camas a Gran Canaria y 27 a Tenerife para acomodarse a "los intereses empresariales de la oferta", no a los de los ciudadanos.

"Ha sacado un concurso pensando en las necesidades de los concursantes más que en los de la sanidad publica", dijo Hernández a Baltar, y acusó al consejero de modificar las condiciones de la prestación del servicio para que los pacientes en las clínicas privadas puedan seguir siendo ubicados en habitaciones de cuatro camas y sin climatización.