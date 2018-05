El hombre de la barbacoa en el chalet de Iglesias

Parece que, con su sueldo, al joven le costaría comprar una casa tal a costa de podar 30.000 palmeras. Es decir, «tendría que vivir dos vidas» para plantearse acceder a ella, calcula Santos después de que la red social decidiera bloquearle la cuenta durante 30 días a modo de sanción y, como consecuencia, anularle el evento. Sin embargo, a raíz de esta iniciativa han surgido otras como la de «un botellón en la mansión de Iglesias», que también corrieron la misma suerte.

Los dirigentes de Podemos alertaron de que detrás de iniciativas como la de David se escondían posibles escraches fascistas y la red social actuó en consecuencia. También la Guardia Civil decidió empezar a custodiar la casa de Galapagar (Madrid). «Soy un simple obrero que ya no se siente representado por ellos», señala el jardinero al diario nacional. «Estoy indignado porque es un ataque a la libertad de expresión. Podría entender que Facebook no pueda hacer nada cuando se asocian 50.000 personas y lo único que se dedican es a hacer escraches masivos a webs o a personas para bloquearles porque no les gusta lo que expresan. Pero que Facebook me borre mi publicación, que era una broma, cuando los CDR de Cataluña o personas de movimientos islamistas extremistas hacen propaganda, es para preocuparse», añade.

El malagueño admite haber dejado de votar a Podemos harto de «su hipocresía» y visiblemente enfadado por lo sucedido. «No voy a hacer nada más, porque no quiero que me borren mi página. Recibí miles de denuncias y ahora estoy bajo la mirada de Facebook. Me he quedado con ganas de organizar un baby shower en la casa de Iglesias para que pudiesen presentar en sociedad a sus mellizos», reseña Santos en sus declaraciones a El Mundo, y admite que no vería mal trabajar para el líder de Podemos. No en vano, Iglesias necesitará un jardinero que cuida de sus 2.000 metros de parcela.