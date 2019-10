El Gobierno mantiene su agenda social pese al ‘no’ de los alcaldes

Canarias7 / Santa Cruz de Tenerife

El presidente y el vicepresidente del Gobierno autonómico coincidieron ayer en que la negativa de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) a cederles el mayor porcentaje de la recaudación del impuesto general indirecto canario (IGIC) no les obliga a renunciar a la «agenda social».

El jefe del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, respondió al acuerdo de la Fecam que «los presupuestos siguen su ritmo -hoy el Consejo de Gobierno prevé aprobar el anteproyecto de ley- e indicó que los alrededor de 25 millones de euros que calculó iba a reportar para el Gobierno ganar el 58% del IGIC se compensarán con «reordenaciones en el Fondo de Desarrollo de Canarias» (Fdcan).

Precisamente, Torres apreció la «contrapropuesta» formulada por el Comité Ejecutivo de la Fecam: no tocar el reparto del IGIC pero sí «propuestas diferidas sin perder ni un euro del Fdcan». No aclaró si se refiere al planteamiento que hizo el Gobierno de reducir en 100 millones en 2020 y 80 millones al año siguiente las aportaciones que, hasta ahora alcanzaban los 160 millones o a otro tipo de alternativas.

En cualquier caso, el presidente subrayó que «con solo 211 millones de incremento de presupuesto, con los 209 millones que tenemos de incremento en el Capítulo de Personal, hemos sabido reordenar el gasto y tomar decisiones impositivas para sacar adelante la agenda social que es irrenunciable en 2020».

En línea similar se expresó el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, cuando fue preguntado por el rechazo manifestado por los alcaldes.

«Han dicho que no y no se discute más», replicó. Aseguró que, como responsable de haber proyectado las cuentas autonómicas para el año que viene «yo no había contabilizado en el presupuesto que presentaré al Consejo de Gobierno» la propuesta formulada por Torres a los alcaldes.

Así que, tras la decisión del Comité Ejecutivo de la Fecam, Rodríguez afirmó que «hemos hecho un presupuesto para desarrollar nuestras competencias, con nuestros recursos que nos posibilitarán cumplir, por un parte con los compromisos heredados que no nos gustan -en relación a los gastos sin cobertura presupuestaria que dejó tras de sí el Gobierno anterior- y por otro, con el desarrollo de los derechos de la ciudadanía y acciones de lucha contra el cambio climático».

En este sentido, el vicepresidente sostuvo que «va a salir un presupuesto muy defendible y coherente con el programa de Gobierno y con el discurso de investidura del presidente».

Ambos adelantaron algunas de las partidas que hoy se verán en el Consejo de Gobierno. Ángel Víctor Torres mencionó los incrementos en 18 millones de la prestación canaria de inserción (PCI), los 15 millones para Vivienda, los «más de 115 millones» en Educación así como en Sanidad.

Gasto. Román Rodríguez ahondó en que el gasto de las consejerías de Sanidad y Educación estará «por encima del 2,7%» en que aumentará el presupuesto global.

El área de Empleo subirá sus créditos un 18%, Vivienda lo hará en un 19%, y la Consejería de Derechos Sociales que dirige Noemí Santana, presentará un aumento de «más del 10%», aseguró el vicepresidente.