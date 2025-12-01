El Ejecutivo canario invierte 190 millones en migración este año El Consejo de Gobierno aprueba una nueva partida de 36,7 millones para la atención a menores migrantes y se queja de que el Estado no despliega más recursos

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:27

El Consejo de Gobierno autorizó este lunes la ampliación del crédito de la aplicación presupuestaria de Gastos para la atención a personas menores migrantes no acompañados con una partida extra de 36.749.189,08 euros. Con ese incremento, el Gobierno de Canarias habrá destinado un total de 155 millones de euros este año a la atención y mantenimiento de los menores, los Dispositivos de Atención Inmediata a Personas Menores Migrantes No Acompañados bajo tutela legal del Ejecutivo canario y otros gastos derivados de traslados de menores a diferentes recursos ubicados en distintos puntos de la geografía peninsular. Si a ello se suman los gastos a cuenta de las consejerías de Educación, Sanidad y Presidencia, el gasto asciende a 190 millones de euros.

Desde Canarias «seguimos reclamando más recursos, y no aflojamos ni un poco, tanto ante la Unión Europea como ante el Gobierno del Estado», según explicó ayer tras el Consejo de Gobierno el viceconsejero de Presidencia, Alfonso Cabello. Tras un fin de semana trágico, con cinco nuevos muertos a bordo de un cayuco en aguas cercanas a El Hierro, el Ejecutivo canario mostró «nuestro enorme pesar y profunda preocupación por los nuevos acontecimientos».

Y es que «a lo largo de estos últimos meses, 16 personas han fallecido muy cerca de las costas canarias intentando llegar. 17.000 personas han llegado en lo que llevamos de año, 2.280 de ellos menores de edad», detalló Cabello, que no dudó en poner el acento en que «la situación sigue siendo tremendamente complicada, las cifras siguen siendo escalofriantes».

Por eso desde el Ejecutivo canario «reclamamos la movilización de todos los recursos humanos y técnicos necesarios que sigan ayudando a evitar» nuevas tragedias. Pero también considera el Gobierno de Fernando Clavijo que se puede hacer en los países de origen migratorio y en los países en zona de tránsito, incentivando la «cooperación internacional para intentar mitigar en la medida de lo posible este drama humanitario».

Canarias sigue invirtiendo mientras para atender en condiciones a las personas que llegan. De ahí que ayer el Consejo de Gobierno acordase «una ampliación de crédito de 36,7 millones de euros», llegando a más de 155 millones de euros los destinados este año por parte del Gobierno de Canarias para la atención a los menores migrantes no acompañados.

«La comunidad autónoma sigue haciendo frente en solitario a la atención de aproximadamente unos 4.585 menores migrantes no acompañados. El cumplimiento in extremis de la orden del Tribunal Supremo para atender a aquellos que tenían derecho al asilo de protección internacional no viene a descongestionar la situación que se está viviendo en la comunidad autónoma canaria», destacó Cabello.

Ya han salido de Canarias 661 menores, pero han llegado 2.280. «Por lo tanto la situación lejos de corregirse o revertirse sigue empeorando cada día».