Dudas, contradicciones y algún error tras las declaraciones de Torres sobre el informe de la UCO El contraste entre los más de 300 folios de la Unidad Central Operativa y las explicaciones este martes del ministro Torres deja algunas sombras de duda. A esos interrogantes hay que añadir un error de la UCO, que atribuyó a Teresa Mayans un mensaje que ella no envió

1 ¿Hubo o no cena con Aldama en el Jai Alai de Madrid?

La primera entrega del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil conocida el lunes acababa dejando entrever que cuando Ángel Víctor Torres acude a Madrid a una cena con el ministro José Luis Ábalos y Koldo García, en el restaurante vasco Jai Alai, también iba a estar el empresario Víctor de Aldama. El primer mensaje enviado por De Aldama a Torres así lo da a entender. Torres sigue sosteniendo que no se reunió «con ese señor», aunque también agrega que no descarta que pueda aparecer incluso alguna imagen juntos, pero no como parte de una reunión formal entre ambos.

2 ¿Se reunió o no con Ana María Pérez?

El papel de la que fue directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de la Salud aparece como clave en los contratos iniciales con Soluciones de Gestión. Cuando surgen los problemas en los pagos y en la calidad de una parte de las mascarillas, es Torres quien interviene espoleado por Koldo García. El ministro declaró en su día en el Parlamento canario, en el marco de la comisión de investigación sobre los contratos sanitarios en la pandemia, que no había tenido relación con Pérez. En los mensajes que están en el informe de la UCO hay al menos uno de Pérez que da a entender que está reunido con ella para resolver aquel contencioso. Ahora desde el entorno de Torres se señala que pudo haber sido una reunión telemática y que, como dijo el ministro, solo se encontró en persona con ella en una reunión. Ese problema con los pagos a Soluciones de Gestión también llegó a la mesa de Alberto Pazos, que ocupó unos pocos meses el cargo de director del Servicio Canario de la Salud. Pazos no ocultó su desagrado con la forma en que se habían gestionado algunos contratos bajo el paraguas de la emergencia sanitaria.

3 ¿Por qué no se hizo caso a los funcionarios y cargos intermedios?

Es uno de los interrogantes que planean sobre muchos de los contratos firmados por el SCS en aquel contexto de crisis sanitaria. Los reparos con el contrato y los pagos por adelantado, sin garantía alguna, con RR7 no fueron escuchados en su día y los cuatro millones de euros se esfumaron a cambio de nada. Con Soluciones de Gestión, tampoco se atendió a las advertencias sobre el elevado precio por las mascarillas y al hecho de que había stock para dos meses. Ana María Pérez se encargó de hacer ver que la empresa venía recomendada desde las altas instancias.

4 ¿Los mensajes de la reunión que nadie recordaba?

En el verano de 2020, Ignacio Díaz acude a ver al presidente Torres en representación de Eurofins Megalab para un primer contrato que finalmente no se llevó a cabo. La puerta de entrada de Eurofins en Canarias fue nuevamente Koldo García. Cuando aparecieron los primeros mensajes al respecto, ni Torres ni nadie de su equipo se acordaba del encuentro. En el informe de la UCO están adjuntados los mensajes que se intercambió David Delgado, asesor de Presidencia, con Ignacio Díaz para concretar los detalles del encuentro, el día, la hora y si necesitaba algo para la presentación. La reunión tuvo lugar en el despacho del presidente en el Parlamento de Canarias. Ignacio Díaz está investigado judicialmente como presunto partícipe de las comisiones millonarias a cambio de los contratos sanitarios. Esos mensajes se mandaron en vísperas del viaje y el mismo día del encuentro. Con posterioridad el Gobierno, a través del Servicio Canario de la Salud, contrató a Eurofins Megalab.

5 ¿A qué se refiere Koldo con su referencia a Conrado Domínguez y su nombramiento?

En el apartado del informe de la UCO relativo a los contratos con Eurofins Megalab, Koldo García traslada a Ángel Víctor Torres las diferencias con las que la empresa está tropezando al negociar con Conrado Domínguez. Este llegó a la dirección del Servicio Canario de la Salud en el tramo final de 2020 tras el relevo de Blanca Méndez y las etapas transitorias de Antonio Olivera y Alberto Pazos. Domínguez era hasta aquel momento secretario general técnico en la Consejería de Obras Públicas, con Sebastián Franquis al mando. Ese departamento tenía contacto directo con el Ministerio de Ábalos y, por tanto, con Koldo García. El asesor ministerial llega a trasladar a Torres la sensación de que se había equivocado apoyando el nombramiento de Domínguez. En 2022 Conrado Domínguez cesó tras comunicarle Torres que iba a ser destituido si no lo hacía. La causa fue su papel en el contrato con RR7, una causa por la que sigue investigado.

6 Un error de la UCO al atribuir un mensaje

En su informe, la UCO atribuye a la subdelegada del Gobierno en Canarias, Teresa Mayans, el mensaje a Koldo García pidiendo que le concrete la cita con Torres en un restaurante en Madrid. Los agentes se equivocaron: confundieron el teléfono con el de otra persona. No fue Mayans quien envió el mensaje. CANARIAS7 lo ha verificado con quien sí envió ese texto y cuyo nombre no aparece en la investigación, por lo que no se aporta aquí el mismo.

