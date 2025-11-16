Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un buque de Salvamento Marítimo. C7

Dos cayucos con 242 personas llegan a El Hierro

Para llevar a cabo estos rescates se activaron dos salvamares, un helicóptero y un avión

Efe

El Pinar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Salvamento Marítimo ha rescatado este domingo en aguas cercanas a El Hierro dos cayucos en los que viajaban un total de 242 personas, entre ellas menores y mujeres.

El primer cayuco, que fue rescatado este domingo a unas 30 millas de la isla, se quedó sin combustible, por lo que sobre las 5 de la mañana dos de sus ocupantes decidieron tirarse al mar para buscar ayuda utilizando unos bidones de gasolina como balsa, según han informado a EFE fuentes de los equipos de emergencias.

Al ver que no llegaba el rescate, sobre las 9 de la mañana otras dos personas hicieron lo mismo construyendo también otra balsa con bidones.

Salvamento Marítimo localizó las balsas, con dos personas cada una, y el cayuco, con 157 personas, entre ellas 26 mujeres y ocho menores.

Cuando volvían de regreso a El Hierro encontraron otro cayuco, a unas cuatro millas de El Hierro, con 81 personas, entre ellas, 15 mujeres y tres menores.

Los ocupantes de los dos cayucos se encuentran en buen estado de salud.

Para llevar a cabo estos rescates se activaron dos salvamares, un helicóptero y un avión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo es tajante: Mingote violó a una menor a la que drogaba
  2. 2 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  3. 3 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  4. 4 Sustrae 450.000 euros tras hacer una copia de las llaves del bar La Madrileña y del domicilio de sus propietarios
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el director de la Escuela de Hostelería de Las Palmas y presidente de la Asociación de Sumilleres de Canarias, David Noel Ghosn
  6. 6 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  7. 7 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  8. 8 Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 La UD alcanza al Racing en el liderato tras el favor que le hizo el Granada en Santander
  10. 10 El asesino de Encarnita Polo se escapó del ala de psiquiatría y la mató mientras dormía

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Dos cayucos con 242 personas llegan a El Hierro

Dos cayucos con 242 personas llegan a El Hierro