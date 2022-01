Domínguez trabajará como un «jabato» para que el PP gobierne en Canarias

El nuevo presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, aseguró ayer que trabajará «como un jabato» para que el PP gobierne en las islas, pues, admitió, éste sería el mayor honor, solo comparable al hecho de ser alcalde de Los Realejos. Domínguez, único candidato a la presidencia del PP, hizo estas declaraciones en el 15 congreso de los populares de las islas, en el que ha sido elegido con el 97% de los votos emitidos.

El líder del PP manifestó que su partido ha sido decisivo para la historia de Canarias y ahora se presenta una oportunidad «única» de «volver a serlo» con el objetivo de sacar a España y Canarias del «hoyo socialista». Domínguez, que es el quinto presidente del PP en Canarias después de José Miguel Bravo de Laguna, José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro, se ha comprometido a dejarse la piel para conseguir «una Canarias mejor» basada en una nueva estrategia municipalista que potencie la presencia de su fuerza política en los 88 ayuntamientos de las islas, donde gobiernan en 13.

Militante Domínguez se afilió al PP en 1996, con 22 años, porque era «la fuerza de los valientes que morían en el País Vasco por defender la libertad»

Alcalde En 2003 fue edil de Hacienda. En 2007, con seis concejales, quedó en la oposición. Desde 2011 es alcalde.

Presidente Domínguez es presidente del PP de Tenerife y diputado regional.

«Puedo prometer y prometo que no les vamos a defraudar», aseveró Domínguez, quien comentó que comienza una nueva etapa que mira hacia un futuro esperanzador.

Su ambición, avanzó, es hacer del PP «la gran esperanza de Canarias» para lo que, insistió, es necesario consolidar su presencia en las islas y desembarcar en los municipios donde no tienen representación, así como en La Gomera, «le pese a quien le pese, cueste lo que cueste», apostilló.

El PP va a marcar la agenda política de las islas y va a ser» la verdadera alternativa del «marchito pacto de las flores», señaló, al tiempo que ha lamentado que el archipiélago lleve «demasiado tiempo desperdiciando su enorme potencial por culpa de los malos gobiernos».

Entre sus objetivos como presidente del PP se encuentra, según detalló, mejorar el empleo, abordar el paro juvenil, un plan específico para la inmigración, un plan estratégico para luchar contra la covid y otro para actuar contra el colapso de las urgencias y las listas de espera sanitarias. De esta forma, «dentro de muy poco» los canarios verán al PP «como el partido de Gobierno que siempre hemos sido», destacó Domínguez, quien informó de que mañana se reunirá en Gran Canaria el comité ejecutivo autonómico, donde propondrá a los miembros de su dirección.

Poli Suárez, el máximo responsable de la organización en Gran Canaria y diputado autonómico, será el secretario general del partido, es decir, el 'número dos' de Domínguez; mientras que la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García, será la portavoz del PP en Canarias.

Además, en su intervención, el líder del PP canario criticó al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, por «arrodillarse sin remordimientos» ante «las mentiras de Sánchez» y por no haber planificado estrategias relacionadas con la pandemia. Denunció que no haya establecido controles en puertos y aeropuertos, no haya dispensado test y mascarillas de forma gratuita ni haya dotado a los hospitales de medios para enfrentarse a la covid-19. Además, acusó a Torres de que pretenda convencer a la sociedad de que es una víctima de esta situación, cuando las personas que más sufren son los hosteleros que no tienen terraza y los trabajadores en ERTE.

Además, valoró la amistad sincera de los anteriores presidentes del PP José Manuel Soria, Asier Antona y Australia Navarro y ha admitió que el partido siempre estará en deuda con Soria, con quien con su marcha dejó «un vacío indiscutible». Después, Antona jugó «un papel importante pero difícil e ingrato» que «nadie hubiera querido asumir» y Australia Navarro cogió posteriormente el timón «con dedicación, lealtad y compromiso» para dar «una lección magistral de elegancia y honestidad», dijo.

