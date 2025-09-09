Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Parlamento de Canarias, en directo: PP y PSOE llevan hoy la bronca por la condonación de la deuda

Domínguez tilda la quita de «timo de la estampita»

El vicepresidente del Gobierno canario estima que el único objetivo de la «llamada condonación» es beneficiar a «determinadas comunidades» y al Gobierno central para mantenerse en Moncloa

L. del Rosario

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 9 de septiembre 2025, 11:21

Este martes arrancó el curso político en el Parlamento de Canarias con la quita de la deuda como tema central. Una condonación que supone «el timo de la estampita» para Canarias, aseguró el vicepresidente del Ejecutivo regional y consejero de Economía, Manuel Domínguez.

En respuesta a una pregunta de la diputada popular Luz Reverón, Domínguez estimó que el anteproyecto de ley para condonar 82.252 millones de euros a las comunidades autónomas que ha aprobado el Consejo de Ministros «no beneficia a todas las comunidades». Es más, añadió, «el único objetivo de la llamada condonación en beneficiar a determinadas regiones para salir a mercado y emitir deuda» además de «beneficiar al Gobierno central para mantenerse en Moncloa».

El mismo argumento había utilizado Reverón en su pregunta, que dio por reproducida aprovechando su turno para cargar contra la quita. «El PP ya en julio lo había advertido y hoy es una realidad: no es medida económica para beneficiar a las comunidades autónomas es un acuerdo político para mantener a Sánchez en Moncloa». Además, añadió, se va a «hipotecar a los españoles» y «entre todos vamos a pagar la fiesta de Cataluña»

La diputada popular acusó al PSOE regional de «mentir a los canarios» porque lo que se ahorre la región con la quita «no lo puede destinar» a educación, sanidad o servicios sociales. Por eso pidió a los socialistas y al ministro canario Ángel Víctor Torres «que dejen de mirar a Moncloa».

Domínguez abundó en que la quita era «mala» para Canarias, y lamentó que el Ejecutivo de España considere que hay «ciudadanos de primera y de segunda» porque no se condona lo mismo a todas las comunidades.

