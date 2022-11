Domínguez fichó en el SCS para captar fondos europeos a un exsocio en concurso de acreedores Raúl Falcón fue elegido tras un concurso con cinco días de plazo. Asegura que no hay incompatiblidad alguna y subraya que el concurso fue fortuito

El Servicio Canario de Salud, con Conrado Domínguez como director, incorporó este año a Raúl Falcón Gracia como subdirector de Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica, un puesto que, entre sus cometidos, tiene la captación de proyectos con financiación comunitaria. Raúl Falcón Gracia fue socio de Conrado Domínguez en la empresa Ozodry SL. Cuando su fichaje por Sanidad, Raúl Falcón se encontraba en concurso de acreedores a título personal, con un administrador concursal ya designado.

En el portal de Transparencia del Gobierno de Canarias se puede ver el currículo de Raúl Falcón, pero sin referencia alguna a sus cargos como administrador único de Brinergy Tech SL y tampoco de Ozodry SL. Esta segunda empresa fue creada en 2015 como filial de Brinergy. Raúl Falcón solo aparece en la web del Gobierno como director general de Brinergy entre enero de 2015 y diciembre de 2020.

Raúl Falcón es ingeniero industrial por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en la web del Gobierno aparece también como «máster triple en Prevención de Riesgos Laborales (tres especialidades), Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental», titulaciones del Centro de Iniciativas Privadas. Entre 2004 y 2006 fue responsable de Producción y Calidad en Saavedra y Cia SL; ingeniero en Construcciones Jjusan Canarias SA en 2006; jefe de oficina técnica en Emalsa de 2006 a 2014; y, tras ese puesto de «director general» en Brinergy, estuvo con el mismo cargo en Wezen Consulting entre 2020 y 2021 y después como «responsable de Producción» en la delegación canaria de Ingemont Tecnologías.

Puestos en contacto con Raúl Falcón, este señaló que no había incompatibilidad alguna entre su situación judicial en concurso de acreedores y su incorporación a Sanidad tras abrir el SCS un proceso público de selección. Raúl Falcón destacó además que la declaración concursal fue «fortuita», esto es, no dolosa y derivada de circunstancias externas. Según el empresario y ahora alto cargo autonómico, el concurso fue el resultado de una iniciativa empresarial que no tuvo el éxito esperado.

En un auto de 15 de marzo de este año, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de la capital grancanaria designó a José Ángel Cruz como administrador concursal de Raúl Falcón. Además se acordó «la intervención de las facultades de administración y disposición del concurso respecto de su patrimonio».

En ese procedimiento concurso aparecen como demandantes también Avalcanarias (sociedad autonómica de avales), CaixaBank y Cajamar. Como acreedor figura Deltoid Energy SL y como interesada la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

El 14 de agosto de 2014, Raúl Falcón constituyó Brinergy Tech SL. El 30 de octubre de 2015, Brinergy constituyó Ozodry SL y el 7 de junio de 2016 Brinergy vendió un 20% de las participaciones a Conrado Domínguez, según consta en acta notarial a la que ha accedido CANARIAS7. En ese documento, Conrado Domínguez aparece como comprador de 600 acciones, a un euro cada una, y otro socio figura como comprador también ese día de otras 600 participaciones.

Fue el 1 de febrero del presente año cuando el Servicio Canario de Salud convocó plaza de subdirector para Gestión de Sostenibilidad y Transición Ecológica, dando un plazo inicial de cinco días para presentar las solicitudes. El 31 de marzo se publicó el nombramiento de Raúl Falcón como el elegido, esto es, 16 días después de ese auto judicial en el que se designó administrador concursal del mismo. Según el acuerdo de nombramiento en el Boletín Oficial de Canarias y firmado por Conrado Domínguez, la plaza para la que se elige a Raúl Falcón tendrá como objeto la «agilización administrativa y la planificación, gestión y control de los fondos procedentes del Instrumento Europeo de Recuperación denominado Next Generation EU».

Raúl Falcón se incorporó al SCS mediante un contrato laboral de alta dirección, con obligación de someterse «a las instrucciones emanadas de la personal titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud y de los órganos centrales que este designe o en quienes delegue».

Caso Mascarillas

7 personas están a día de hoy en calidad de investigadas en el caso Mascarillas. Una de ellas es Conrado Domínguez, que dimitió el jueves de la pasada semana como director del Servicio Canario de Salud. También están Ana María Pérez, exdirectora de Recursos Económicos en ese departamento; el empresario Rayco Rubén González (dueño de RR7, la empresa que recobió el encargo de comprar un millón de mascarillas previo pago de cuatro millones de euros); su esposa, su madre y un primo de aquel y de Osvaldo Lastras, amigo personal de Domínguez y persona que habría heho el contacto entre este y RR7.