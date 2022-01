Domínguez apuesta por recuperar poder para el PP en las cuatro grandes ciudades

La nueva etapa del Partido Popular de Canarias, con Manuel Domínguez como presidente, se abre no solo con el reto de diseñar una nueva estructura y objetivos internos, sino que tendrá que poner en marcha, practicamente en simultáneo, la maquinaria electoral de cara a 2023.

Domínguez, diputado regional y alcalde de Los Realejos, señala como prioridad para esa cita electoral la recuperación de poder en los grandes ayuntamientos: Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. «Querer gobernar en Canarias pasa por tener presencia en los gobiernos de estas cuatro grandes ciudades» y para ello se propone hacer un «trabajo casi exclusivo» para estos municipios tras el congreso regional que se celebra los días 22 y 23 de enero. En esta cita se oficializará su nombramiento como presidente después de que su candidatura fuera la única presentada para sustituir a Australia Navarro al frente del partido.

Domínguez tiene «muy claro» que el trabajo inicial a nivel interno debe ir de la mano de la preparación de las elecciones. En ese camino, destaca la importancia de escuchar a los afiliados a la vez que subraya su «plena confianza» en las direcciones insulares. «Se tienen que sentir respaldadas. Creo en la política de abajo hacia arriba y creo en las personas que están al frente de las organizaciones insulares».

A lo largo de esta campaña interna ha constatado, dice, que el partido «está cohesionado», lo que le aporta un «plus de motivación» para esta primera etapa. «Necesitamos una organización fuerte, con músculo interno, porque de lo contrario no tenemos nada que ofrecer a la ciudadanía». En este sentido, agrega que «en el PP nos hemos dado cuenta que en esta travesía por el desierto es dura, con problemas internos y externos, pero ahora, los cargos orgánicos y los afiliados que se mantienen fieles al PP y no se han dejado llevar por cantos de sirena de otras formaciones, debemos estar todos a una y presentar a los canarios un proyecto cohesionado».

Para ello ya tiene diseñada la estructura orgánica, aunque asegura que «aún no hay nombres», ni siquiera el del diputado y líder de Gran Canaria, Poli Suárez, aunque en el partido se da por seguro que el 'número dos'. La ejecutiva estará encabezada por Manuel Domínguez en la Presidencia y contará con una Secretaría General, una Portavocía y «cuatro o cinco» Vicesecretarías. Respecto a compensar a Gran Canaria ante la circunstancia de que el presidente es de Tenerife, Domínguez asegura que la valía no depende del lugar donde se viva «y no es cuestión de compensar a nadie». Aún así, reconoce que una realidad que no se puede obviar: «no existe un PP fuerte en Canarias sin un PP fuerte en Gran Canaria», por lo que esta isla tendrá un peso importante.

Por otro lado, apuntó que la oposición al Gobierno bajo su mandato «no será un cheque en blanco, pero tampoco un no rotundo». Aunque hasta ahora el PP han encontrado poco eco en el Ejecutivo, sí le gustaría «que se hable de asuntos que ahora se eclipsan, desde inmigración a seguridad jurídica para invertir».

La organización del congreso, pendiente del covid

El PP de Canarias tenía «ilusión» por celebrar su congreso regional de manera presencial después de un año de asambleas insulares «mixtas», con protagonismo de la vía telemática. Sin embargo, la fórmula para esta nueva cita aún está en el aire y depende de las disposiciones que establezca el Boletín Oficial de Canarias (BOC) respecto a las limitaciones y aforos según evolucione la pandemia, indica la presidenta del comité organizador, Auxiliadora Pérez.

Este órgano prevé reunirse la próxima semana para cerrar la celebración del congreso que se llevará a cabo en el sur de Tenerife e insiste Pérez en que, a día de hoy, lo más probable es que tenga que ser mixto «porque en este momento no se dan las condiciones para reunir en un mismo lugar a 600 personas».

El PP cuenta con un reglamento de funcionamiento telemático para los congresos y una plataforma, de la organización a nivel nacional, para su desarrollo. El acto contará con 590 compromisarios, de los que 472 son electos y 188 natos. Por islas, Gran Canaria contará con el mayor número de representantes - 160-, seguida de Tenerife con 138. Fuerteventura tiene 58 compromisarios, mientras que La Palma dispone de 37 y Lanzarote de 30. Tanto La Gomera como El Hierro contarán con 20 compromisarios. Todas las delegaciones cuentan con miembros de Nuevas Generaciones.