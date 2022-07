Directo: Yolanda Díaz presenta su proyecto Sumar

Yolanda Díaz pone en marcha el proceso para construir el proyecto con el que se presentaría a las próximas elecciones y lo hace con un acto en el que no ha invitado a los líderes de los partidos de izquierda, sí a los sindicales aunque no irán, para que todo el protagonismo lo tenga la ciudadanía.

Tanto la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, como su mano derecha y ministra de Igualdad, Irene Montero, no han dejado lugar a dudas: «se nos ha pedido que no acudamos y no acudiremos», ha dicho la líder de los morados

En la presentación de la plataforma Sumar, que se está celebrando en El Matadero de Madrid, estarán representados aquellos partidos que cuando llegue el momento podrían sumarse al proyecto de la vicepresidenta segunda del Gobierno, pero el perfil será bajo, con caras prácticamente desconocidas.