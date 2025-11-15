El dictamen del REF reclama más partidas económicas al Estado y mantiene el Aiem El estudio de la Comisión parlamentaria dice que «el futuro de Canarias pasa por mantenernos firmes en la defensa» del Régimen Económico y Fiscal canario

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Poco más de un año después de su constitución, 20 sesiones y 36 comparecientes, el Parlamento de Canarias de Canarias ha hecho público el dictamen de la Comisión de Estudio sobre la Revisión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF). Como colofón a sus 36 páginas, la comisión parlamentaria concluye que «el futuro de Canarias pasa por mantenernos firmes en la defensa de nuestro REF», que no debe verse en ningún caso como un privilegio. En todo caso, «debe integrar el fortalecimiento de la dimensión social, favoreciendo el crecimiento de la economía canaria y la prosperidad compartida». Pero para ello, hay que plantear una serie de modificaciones, aunque mantiene el arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías (Aimen) que grava los producen que vienen de fuera y que se producen en las islas.

El dictamen lo primero que hace es «instar al Gobierno de Canarias a defender el pleno cumplimiento de las obligaciones presupuestarias que se derivan de las normas que amparan el REF», y que a su vez «inste al Gobierno de España al pleno cumplimiento de las obligaciones presupuestarias que se derivan de las normas que amparan el REF» para su desarrollo y efectividad; también dictamina una negociación Canarias-Madrid para «la inclusión de nuevas partidas o la actualización de otras como, por ejemplo, el PIEC de infraestructuras educativas».

En otras materias se requiere una actualización económica, como las compensaciones al transporte de mercancías; la generación eléctrica, que sufre un sobrecoste en Canarias; un sistema de compensación de precios al agua desalada; así como la elaboración de planes específicos del transporte, turismo o generación de energía. Algunas materias, además, requerirían de un desarrollo reglamentario a través de una comisión mixta Estado-Comunidad Autónoma.

En el ámbito puramente económico, el dictamen recomienda «la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio de una asignación por factor de insularidad y ultraperiferia» de Canarias, para compensar el déficit de inversión estatal en Canarias. En este apartado también cabría «una dotación anual en los PGE para financiar reducciones o exenciones de cuotas empresariales a la Seguridad Social».

Esta «compensación» se extendería a «un nuevo sistema de ayuda al coste de transporte de residuos desde la isla de generación del residuo»; a financiar el coste de los transportes aéreo y marítimo de mercancías entre islas; recursos de inversión territorializada no ejecutados en puertos y aeropuertos de titularidad estatal en las islas; o una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado para financiar la promoción de viviendas protegidas en las islas; entre otros.

En cuanto al REF fiscal, se propone un «sistema de multiplicadores favorables para las islas no capitalinas»; nuevos incentivos fiscales para la industria aeronáutica y aerospacial; para las pymes; a la formación dual; o a las islas de doble insularidad. En cuanto a la RIC (Reserva de Inveriones) la comisión propone materialización para la formación o la vivienda. Y en lo que se refiere al arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías (Aiem), «seguir periódicamente revisando los listados de productos gravados y exentos en el texto refundido de las normas legales aprobadas» por Canarias.