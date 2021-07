Díaz Tejera: «Si se están vulnerando derechos en migración, no esperen» El juez del CIE dice que lo sucedido en el muelle de Arguineguín no puede repetirse y pide trabajar en una mejor acogida de los inmigrantes

El juez de vigilancia del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, que se ha mostrado muy crítico con la gestión de acogida de los migrantes llegados durante el último año en las islas, volvió a dibujar este martes un escenario con numerosas deficiencias en la Comisión de Derechos Sociales del Parlamento canario. «En 30 años, no hemos aprendido nada», señaló al recordar la «flagrante vulneración de derechos humanos» que se produjo con el hacinamiento de miles de personas en el muelle de Arguineguín.

Según el magistrado, entonces se produjo un silencio que perpetuó aquella situación, a pesar de las numerosas denuncias. En esta línea, Díaz Tejera insistió en el que el fenómeno migratorio no desaparecerá y arrojó luz sobre la intensificación de la Ruta Canaria, así como la ampliación del perfil de los que llegan a las islas, cada vez procedentes de lugares más al sur del continente.

Por este motivo, insistió a los representantes, «debemos ser inteligentes y no repetir nuestros errores». Aseguró que si bien los políticos tienen un altavoz para hacer presión con respecto a lo que ocurre en los países de origen, su labor en Canarias es mejorar la acogida. «La gran mayoría son gente educada, tranquila y noble», añadió. «Les aconsejo no esperar por nadie si observan alguna vulneración, independientemente de quién gobierne».

Una petición que se extiende, también, a los menores. El juez manifestó su discrepancia con sus «colegas» de la Audiencia de Madrid señalando que no son un problema social ni político sino «nuestra esperanza y nuestro futuro», ya que serán quienes lleven el peso de contribuir a la Seguridad Social para el pago de las pensiones. «Es un egoísmo supino, pero es verdad», reconoció en alusión a un auto que argumentaba así la presencia de un cartel de Vox con cifras incorrectas sobre los menores migrantes.

En respuesta a las preocupaciones de los parlamentarios, el juez también se pronunció sobre cuestiones como las condiciones de los campamentos. El supervisor del CIE quiso recordar que no tiene competencia directa fuera del centro, que aseguró que está vacío debido al cierre de las fronteras y a la ley que dicta que allí solo se puede pasar un periodo máximo de 72 horas. No obstante, en sus turnos de guardia ha servido a exigencias como las del centro de acogida temporal (CATE), donde la principal queja de los internos es el frío —sobre todo en invierno, solventado a base de mantas— y el hambre, ya que se sirve una «comida fría, de mantenimiento». Sobre los problemas de salubridad del campamento tinerfeño de Las Raíces, que no ha visitado, solo reconoció que hay alternativas a un sitio que parece buscado «adrede para que los chicos lo pasen mal».

Por otro lado, denunció, como ya han hecho otras instituciones, la falta de asistencia jurídica a los migrantes. En su opinión, existe la presencia de jueces de manera compartida, pero no una conversación privada entre abogado y cliente, con la necesaria implicación de un intérprete en su lengua materna. A esto añadió sus críticas a la falta de proactividad de los servidores públicos a la hora de asumir la tutela de los inmigrantes que podrían ser solicitantes de protección internacional, puesto que en su experiencia como supervisor había encontrado numerosos casos en los que nadie había explicado esta opción. «Ahí no se está respetando un derecho fundamental», se quejó el juez.

Entre estas asignaturas pendientes, Díaz Tejera dio algunas pinceladas sobre propuestas a mejorar y que atañerían a la Consejera de Derechos Sociales por su competencia sobre los menores. En primer lugar, la posibilidad de coordinar «aulas de tránsito» en los planes de inclusión, un paso intermedio que serviría a los recién llegados para una primera toma de contacto con la cultura española. En segundo lugar, abordar algunas reformas en la Ley de extranjería, como la ampliación de las reagrupaciones para que no solo se puedan hacer con familiares en primer grado. Finalmente, sobre las pruebas óseas, el magistrado planteó como alternativa separar este procedimiento del ritmo ordinario del aparataje sanitario en lugar de ampliar el personal existente.