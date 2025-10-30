Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Migrantes en Arrecife. C7

Desembarcan en Arrecife a 112 personas, dos de ellas menores, de dos neumáticas

Un total de 112 migrantes, entre ellos siete mujeres y dos menores, fueron rescatados de madrugada por Salvamento Marítimo al este y sureste de Lanzarote y trasladados al puerto de Arrecife

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 30 de octubre 2025, 08:39

Comenta

Salvamento Marítimo ha desembarcado este miércoles en la capital de Lanzarote, Arrecife, a 112 personas de origen magrebí y subsahariano, entre ellas dos menores y siete mujeres, tras rescatarlas de madrugada las dos neumáticas en las que navegaban al este y sureste de la isla.

Las dos zódiac fueron localizadas cuando navegaban a 26 kilómetros al este y a 37 kilómetros al sureste de la isla y de su rescate se ha encargado la tripulación de la Salvamar Polimnia.

En una neumática iban 53 varones y tres mujeres y en la otra 50 varones, cuatro mujeres y dos menores, según ha informado a EFE una portavoz de la sociedad estatal de salvamento.

