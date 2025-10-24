Desarticulada una organización criminal que se dedicaba al tráfico de migrantes entre Marruecos y Canarias La red, con base en el país africano, operaba desde las zonas de Tan Tan y El Aaiún y contaba con medios logísticos, embarcaciones y estructura jerarquizada | Los migrantes eran embarcados sin chalecos salvavidas ni medios de seguridad, y eran sometidos a violencia, coacción y trato vejatorio

Imagen del momento de la detención del hombre en Fuerteventura.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 24 de octubre 2025, 14:39 | Actualizado 15:10h.

La Policía Nacional perteneciente a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, en el marco operativo y estratégico de la lucha contra la inmigración irregular y el crimen organizado, han desarrollado la operación 'Naúfrago' una investigación que ha permitido desmantelar la estructura operativa en España de una organización criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de migrantes desde Marruecos hasta Canarias por la ruta atlántica.

El operativo policial se inició, tras la localización de dos inmigrantes víctimas de la red, quienes accedieron a colaborar con la justicia bajo la condición de testigos protegidos.

A partir de sus declaraciones se identificó a un ciudadano marroquí residente en Fuerteventura, vinculado directamente con la cúpula de la organización radicada en Marruecos, concretamente en las zonas de Tan Tan y El Aaiún.

Una red violenta y jerarquizada con medios propios

Los investigadores acreditaron la existencia de una estructura criminal estable y jerarquizada, compuesta por ciudadanos marroquíes con funciones claramente definidas (captación, transporte, cobro, logística, pilotaje y control).

La red disponía de vehículos todoterreno, embarcaciones neumáticas y armas, lo que le permitía ejecutar simultáneamente diferentes actuaciones en el ámbito irregular.

Los migrantes eran embarcados sin chalecos salvavidas ni medios de seguridad, y eran sometidos a violencia, coacción y trato vejatorio, en condiciones extremas.

Uno de los testigos relató que el principal responsable en España arrojó al mar a tres migrantes durante la travesía, desaparecidos desde entonces, y que agredía físicamente a las víctimas.

Otro de los declarantes identificó al mismo individuo como piloto de la embarcación y encargado de los cobros a los migrantes, confirmando su rol central en la operativa.

Conexión con otra investigación previa en abril de 2025

A través del análisis de redes sociales y fuentes abiertas, los investigadores determinaron que esta operación está vinculada con otra investigación desarrollada en abril de 2025, en la que se detuvo a otro miembro de la organización, actualmente en prisión provisional.

Ambos individuos mantenían una estrecha relación personal y operativa, confirmando su pertenencia a la misma red criminal transnacional.

Detención e ingreso en prisión

La fase final de la operación se desarrolló entre los pasados días 8 y 9 de octubre en Puerto del Rosario (Fuerteventura), culminando con la detención del principal responsable en España, un varón de 22 años y nacionalidad marroquí, por los presuntos delitos de: pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, homicidio, amenazas graves y omisión del deber de socorro.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quién decretó su ingreso en prisión provisional.

Desmantelada la estructura en España

Con esta operación, la Policía Nacional ha desarticulado completamente la célula española de una importante organización criminal transnacional dedicada al tráfico ilegal de migrantes por la ruta atlántica hacia Canarias, reforzando su compromiso con la lucha contra las redes de inmigración ilegal y la protección de las víctimas.