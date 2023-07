Delgado, sobre Pedro Sánchez: «ha pasado de largo ante este auténtico drama social y humanitario»

La candidata del PP al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas Jimena Delgado ha asegurado este lunes que Canarias «continúa a su suerte» frente a la grave crisis migratoria que afecta a las islas en los últimos años y de la «que Sánchez ha pasado».

Con motivo de su visita a Lanzarote, Delgado ha manifestado que el presidente, Pedro Sánchez, «ha pasado de largo ante este auténtico drama social y humanitario que no cesa, que seguirá creciendo a pesar del mensaje triunfalista lanzado desde el Gobierno de España, que no se corresponde con la realidad», ha informado el PP en un comunicado.

Delgado ha asegurado que el fenómeno de la inmigración irregular continuará creciendo, «y debemos tener políticas eficaces y eficientes, así como poner propuestas y soluciones sobre la mesa».

«La política de brazos cruzados que ha caracterizado al Sanchismo deja graves consecuencias en la sociedad y un listado interminable de víctimas en la denominada Ruta Atlántica, una de las más mortíferas a nivel mundial», ha señalado la candidata.

Según ha recalcado, Pedro Sánchez «no ha sabido o no ha querido responder ante uno de los episodios más duros en materia migratoria. No ha establecido acuerdos con los principales países emisores de migrantes, y de sus conversaciones con Marruecos poco o nada conocemos, ha lamentado.

Delgado ha recordado que cuando gobernaba el PP promovió una política europea de migración, asilo y fronteras basadas en la cooperación internacional, «una política eficaz, que también contemplaba medidas contra las indeseables acciones de las redes de inmigración irregular y el tráfico de personas».

«Hay que actuar –ha remarcado la candidata del PP- para combatir con las mafias que trafican con seres humanos, fomentar la cooperación al desarrollo en los países de origen y tránsito de migrantes, impulsar el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), y dotar a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a Salvamento Marítimo de todos los recursos humanos y materiales necesarios para salvaguardar la seguridad de nuestras fronteras, especialmente en la frontera sur, y evitar miles de muertes en el mar».

Sin trato digno a los migrantes que llegan a nuestras costas

El candidato al Senado por Lanzarote y La Graciosa, Jeziel Martín, ha destacado que «en Lanzarote pasamos de 42 inmigrantes en 2014 a los casi 400 de 2019, coincidiendo con la presencia de Sánchez en La Moncloa».

Según Martín, el crecimiento de la inmigración irregular ha sido exponencial desde entonces hasta las casi 6.500 personas que arribaron durante el año pasado.

Además, ha denunciado que «se continúa sin dar un trato digno a los inmigrantes que llegan a nuestras costas, recluyéndolos en un campamento improvisado de carpas que llaman CATE; cuando no se dota de más recursos y efectivos a la Guardia Civil, la Policía Nacional o Salvamento Marítimo».