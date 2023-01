La cúpula del PP de Santa Lucía de Tirajana desembarca en UxGC

Unidos por Gran Canaria ha cerrado un acuerdo para la incorporación de Sergio Vega Almeida, presidente del PP de Santa Lucía de Tirajana hasta hace unas semanas, así como de gran parte de la cúpula local de los populares. Este paso ha venido provocado por la decisión de la dirección insular del PP de entregar el partido en Santa Lucía de Tirajana a otra formación política, Agrupación de Vecinos.

El nuevo dirigente de Unidos por Gran Canaria en Santa Lucía de Tirajana, Sergio Vega, junto con todo su equipo, ha asegurado que « es la hora de centrarse en la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana, sin mirar el interés personal o partidista». Se ha mostrado contundente a la hora de explicar la ruptura con su anterior partido, «hemos intentado reconducir la situación en la que han dejado al PP de Santa Lucía de Tirajana y evitar que se vendiera a terceros por intereses personales, dando la espalda a los vecinos y vecinas del municipio».

Además, añadió que «desde hace unos meses se han ido celebrando reuniones entre el PP y Agrupación de Vecinos (AV), a espaldas del presidente y el comité ejecutivo de Santa Lucía, al efecto de entregar el partido a AV, como ya hiciera, hace más de una década, en San Bartolomé de Tirajana, donde el PP ya no existe por haber sido fagocitado por AV, bajo la dirección de Marco Aurelio Pérez. Este hecho ha derivado en un intento de ruptura del pacto de gobierno en el Ayuntamiento, para favorecer los intereses electorales de AV; que, a día de hoy, se encuentra en la oposición, « algo en lo que no voy a participar, porque no ha habido incumplimiento por parte de ningunos de los partidos que lo forman», señaló el líder local de la formación grancanaria.

Para Sergio Vega, «ese espacio político que el PP ha dejado huérfano en Santa Lucía y San Bartolomé de Tirajana hoy solo puede ser ocupado por Unidos por Gran Canaria, un partido cuyo crecimiento vertiginoso responde, además de a la anhelada defensa de la isla, a que mantiene un criterio firme y ordenado que genera confianza cada vez a más gente».

Por otro lado, el presidente de Unidos por Gran Canaria, Lucas Bravo de Laguna, ha celebrado la decisión del dirigente sureño, y da especial valor a la unión al proyecto de UxGC de una persona íntegra, que ha sido fiel al acuerdo de gobierno firmado en Santa Lucía de Tirajana, pese a las presiones para abandonarlo por motivos electoralistas. El dirigente de los grancanarios ha señalado que Sergio Vega será un pilar fundamental para el partido.

Junto a Sergio Vega se incorpora todo el grupo activo del comité ejecutivo del PP de Santa Lucía de Tirajana, que se fusionará con el consejo de dirección actual de Unidos por Gran Canaria en el municipio. La absorción es de tal magnitud que la, hasta ahora, sede del PP pasará a manos de Unidos por Gran Canaria.

Con este movimiento, Unidos por Gran Canaria continúa con su expansión y aspira a conseguir un buen resultado en las próximas elecciones municipales en Santa Lucía de Tirajana, con el objetivo de gobernar en el municipio y extender su proyecto global de crecimiento para la isla, para lo que, en palabras de Lucas Bravo de Laguna, « es fundamental el desarrollo del Sur y Sureste de Gran Canaria».

Hace apenas unas semanas, Unidos por Gran Canaria firmó un acuerdo para concurrir al Cabildo y el Parlamento de Canarias con Más por Telde, y, a principios del pasado año, absorbió a Coalición Canaria en Gáldar. En breve se irán sumando otros partidos de ámbito local al proyecto que, desde esta formación, denominan « movimiento social para la defensa de Gran Canaria».