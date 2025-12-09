La cumbre España-Marruecos es «un incumpliento grave» para Canarias El presidente Fernando Clavijo hace una «lectura negativa» de la reunión y afea al Estado su «falta de respeto institucional», de lo que «tomo nota»

El Gobierno de Canarias hace «una lectura negativa» de la cumbre de Estado España-Marruecos celebrada la pasada semana en Madrid. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando Clavijo, aseguró este martes en el transcurso del pleno del Parlamento regional que «obviamente no puede haber una lectura positiva» ya que «ni se nos informó previamente para tener alguna reunión preparatoria».

A una pregunta del diputado herreño del grupo Mixto Raúl Acosta (AHI) sobre su lectura de la XIII Reunión de Alto Nivel España-Marruecos, el presidente Fernando Clavijo reconoció que «teníamos asuntos que nos hubiese gustado que se tratasen en esa reunión» de la que «solo a posteriori» Canarias ha sido informado a través del ministro español de Asuntos Exteriores.

A José Manuel Albares «le transmitía que entendía que había un incumplimiento claro de nuestro Estatuto de Autonomía, de la agenda canaria, del acuerdo político alcanzado», y por tanto «una falta de respeto institucional». En ningún caso el Gobierno de Canarias quiere suplir al Gobierno de España en las relaciones con terceros países, «la política de exteriores la lleva al Gobierno de España, pero sí entendemos que como ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, la última en el año 2005 con el presidente Adán Martín, creíamos que era necesario que Canarias estuviese simplemente de oyente para saber qué asuntos se trataban».

Tras esta afrenta institucional, «al Gobierno de España le decimos claramente que tomamos nota del incumplimiento que a nosotros nos parece grave y una deslealtad y una falta de respeto institucional y por supuesto todo lo que ha girado en esta reunión de alto nivel ha sido un caldo de cultivo para especulaciones», reconoció el presidente de Canarias.

Ampliar El diputado de NC Luis Campos, durante su intervención en el Parlamento de Canarias. C7 NC acusa a Clavijo de «no alzar la voz» en favor del Sáhara El portavoz parlamentario de Nueva Canarias (NC), Luis Campos, acusó ayer, en la sesión de control del pleno, al presidente del Gobierno Fernando Clavijo de «no alzar la voz» ante la supuesta amenaza para Canarias del expansionismo marroquí. Campos acusó a Clavijo de traicionar al pueblo saharaui y alertó del riesgo de que el archipiélago sea usado «como moneda de cambio». El diputado de NC cuestionó al presidente a raíz de la posición institucional respecto al Sáhara Occidental y la reciente reunión entre el Estado español y Marruecos, celebrada en Madrid sin presencia canaria, transgrediendo el Estatuto de Autonomía de Canarias. El portavoz canarista dijo que es un «hecho» que el presidente Pedro Sánchez «traicionó a la causa saharaui» para añadir que Clavijo también.