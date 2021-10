«Creo que la estabilidad del Gobierno canario se reforzó en el debate»

–¿El optimismo con el que se habla usted de la campaña de vacunación se puede trasladar también al ámbito económico, porque la queja es que se anuncian muchas ayudas pero que llegan tarde, mal e incluso nunca?

–Tengo que despejar una afirmación que no se corresponde con la realidad y que la usan con frecuencia los partidos de la oposición, y creo que quedó claro en el debate de esta semana: el año pasado dimos ayudas desde el inicio de la crisis. En concreto se ofrecieron hasta 95 millones de euros en ayudas directas, con unos 77 millones a sectores vulnerables. En estos momentos estamos en convocatoria y ya realizando pagos a quienes se acogen a la línea de ayuda de 85 millones de euros, para los que hacen falta parámetros como acreditar pérdidas en torno a un 30%, y ahora tenemos unas 12.000 empresas, pero preveíamos más. Por tanto hay que ver qué es lo que ocurre cuando hay muchas empresas afectadas pero después son menos las que se presentan a recibir las ayudas.

–¿Pero no se está pecando desde el Gobierno en quitar dramatismo a la realidad socioeconómica que estamos viviendo y la que vamos a vivir?

–No, creo que no.

–Los ERTE no dejan de ser una forma de anestesiar el drama...

–Pero es una cobertura vital. Si quitamos esa anestesia, estarían en ERE unas 90.000 personas, que llegaron a ser unas 200.000.

–Y esas personas en ERTE ¿qué garantía tienen de que no acabarán en ERE próximamente?

–Si la economía no se recupera, evidentemente se agravará la crisis, pero ¿por qué tenemos que dudar de que la economía se va a recuperar? Lo dicen todos los estudios de los expertos económicos:todos adelantan que habrá recuperación en el segundo semestre, salvo que no se detenga la pandemia o aparezca una mutación del virus incontrolada, que no es previsible. Esta crisis, que es abrupta en su aparición, también debe serlo en su superación. Este no es un mensaje para calmar los nervios y las angustias, sino fundamentalmente porque la llegada de la vacuna es lo que abrió la puerta a la esperanza. Y hay que recordar que la íbamos a tener en tres años y la conseguimos en el mismo año en que llegó la pandemia.

–La vacuna resolverá la crisis sanitaria pero en Canarias la crisis económica va vinculada al parón turístico y cuando uno ve cómo están los mercados emisores, sobre todo Alemania, cuesta encontrar elementos para la confianza.

–Es que la vacunación no solo permite evitar que se muera la gente, sino que si se consigue el 70% o más de vacunación de la sociedad, eso conlleva actividad económica, porque automáticamente se abrirán los mercados emisores para que los turistas salgan, y creo que saldrán de forma importante porque en estos momentos hay un elevado nivel de ahorro en las familias, en las europeas, en España y en Canarias. Hay quien quiso salir de vacaciones y no lo hizo, quien quiso hacer gastos de ocio y no lo hizo, y están deseando hacerlo... El problema de hoy es el poco porcentaje de vacunación, y Canarias está por encima de la media.

–Todos deseamos que vuelva el turismo, pero ¿usted consigue entender que una persona de Albacete no pueda venir de vacaciones ahora a Canarias y una persona de Noruega sí? Incluso que una persona de Albacete pueda ir a Noruega y desde allí viajar a Canarias.

–No puede venir un señor de Albacete porque hay cierre perimetral de su comunidad; si pudiera salir, podría venir con una prueba de seguridad sanitaria, igual que uno de Noruega, pero no es una medida que toma el Gobierno de Canarias. También despejo una afirmación que no es correcta:nosotros no estamos haciendo que vengan los turistas e impidiendo que los canarios se puedan mover entre islas. Los canarios se pueden mover con un test de antígenos, igual que un peninsular o un extranjero porque tienen que venir con esa prueba.

El jefe del Ejecutivo regional mantien en su confianza en que mejoren los indicadores. / cober

–El decreto de estado de alarma se acerca a su fin. Cuando acabe y vista la experiencia de estos meses, ¿es usted partidario de prorrogarlo tal cual, hacer cambios o volver al modelo centralizado de la gestión de la alarma que se aplicó hace un año?

–Se tiene que aprender de lo que ocurrió. La centralización, por ejemplo en la compra de material sanitario, no fue una decisión acertada, todo lo contrario. Lo que hizo fue abrir un mercado de libertinaje absoluto y encareció los productos. Hay que caminar en la cogobernanza.

–¿Por qué no se tomó la decisión de subir a nivel 4 esta semana en algunas islas donde la situación es muy preocupante, sobre todo por la ocupación hospitalaria, con cancelación incluso de pruebas de otras patologías?

–Porque el comité técnico y Salud Pública no lo propusieron. Si lo hubiesen propuesto, habríamos tomado esa decisión.

–¿De verdad esas decisiones se guían por lo que apuntan los técnicos sanitarios. ¿No hay presiones de tipo económico y consideraciones también políticas?

–No. El Gobierno tiene un magnífico comité científico y lo mismo en Sanidad, y de acuerdo a parámetros objetivos, se toman las decisiones. No es un capricho político.

–Pero al paso que vamos, ¿veremos en breve a ese Ángel Víctor Torres visiblemente enfadado que compareció un día poco menos que para leer la cartilla a la sociedad canaria?

–Espero que no. Creo que era necesario en aquel momento hacerlo y automáticamente convocamos los consejos de seguridad en las islas que estaban peor para coordinar las medidas. Ahora hemos tomado decisiones adelantándonos a la Semana Santa y es verdad que cuando hemos tenido fases de asueto, de descanso, sin clases en los colegios, de estar más tiempo disfrutando de las familias... es cuando se han producido los repuntes.

–¿Cómo se explica que esta semana el debate arrancase con aplausos unánimes a sus palabras sobre el diálogo político y después se escenificara un nivel de confrontación máximo?

–A mí también me sorprendió.

–Algo de cuota de responsabilidad tendrá su Gobierno.

–Sinceramente, creo que este Gobierno fue el primero que se sentó con la oposición, en concreto el 15 de marzo. Y así siguió para elaborar el plan de reactivación. Sin embargo, en el debate se vio por parte de la oposición un empeño en dar una imagen del presidente del Gobierno como altivo, arrogante, soberbio, de no contar con ellos... que creo que no es real. Intentaron fabricar una imagen a sabiendas de que no es real.

–Esa confrontación ¿no puede ser el resultado de que la oposición empieza a asumir que la posibilidad de romper el Pacto de las Flores se diluye?

–Es posible. Creo que la estabilidad del Gobierno canario se reforzó en el debate. Ahí están las intervenciones de los cuatro portavoces que sustentan al Gobierno y creo que todas fueron absoluamente contundentes. Había quien le daba poco futuro a este Gobierno de cuatro, decían que en invierno se marchitarían las flores... y han pasado ya dos primaveras. Creo que no es el momento de inestabilidades en las corporaciones, en las comunidades.

–Le chirrió especialmente la intervención de Australia Navarro y así lo dijo desde la tribuna. ¿Han hablado después?

–No. Habíamos hablado antes porque fuimos juntos en el avión y ella me dijo que iba a ser dura, pero no en lo personal. Y por eso cuando en una intervención me volvió a hablar del comunismo, le dije con claridad que había que tener un poco de conocimiento de la historia, sobre todo para no caer en falsedades y para no intentar demonizar a partidos y movimientos que fueron ejemplares en nuestro país en la dictadura y en la Transición. Creo que esa escenificación sobreactuada es un error, esos adjetivos hirientes, esa verbalización excesiva, perjudican a quien lo hace y muestra una situación de descontrol. Se puede ser riguroso y duro sin llegar a esos extremos.

El mandatario se muestra sorprendido por el tono de la oposición. / cober

–A la misma hora de esa intervención estaba en Tenerife en una rueda de prensa multitudinaria Ortega Smith, de Vox. ¿Cree que eso influye en esa deriva del PP canario?

–Pienso que el PP se encuentra en un panorama complejo. Ha visto que Vox ha tenido un buen resultado en Cataluña y pueden creer que deben lanzar mensajes más duros frente al Gobierno de España y en este caso el de Canarias. Pero eso es un error. Todas las democracias centroeuropeas unen esfuerzos para luchar contra la ultraderecha fanática, la que quiere que la inmigración se quede en las zonas fronterizas, la que no reconoce que la violencia machista es absolutamente real, y que es lo primero que tenemos que extirpar. Estoy convencido de que esto no va a calar en Canarias y el PP se equivoca en ese camino, y se lo dije. Si hay un lugar donde no tienen cabida los mensajes de Vox, es aquí, porque somos un pueblo acogedor, hospitalario, solidario.

–El tono de Coalición Canaria fue otro. ¿Cuántas veces le han hecho llegar desde CC el mensaje de 'rompe este pacto y le apoyamos desde fuera'?

–Tengo una relación con ellos constante, como con el resto de fuerzas parlamentarias. La única vez que plantearon algo similar fue cuando Podemos anunció que no iban a aceptar el nombramiento de Conrado Domínguez. Creo que eso es lo que deben hacer los partidos cuando hay una inestabilidad, que la había en ese momento, pero se resolvió.

–¿Y desde el PSOE no le han hecho llegar ese mensaje?

–No. El Comité Regional, que es junto a los militantes quien decide los pactos en Canarias, fue contundente en su apuesta por un pacto progresista. Este pacto nació en julio de 2019 y tiene que acabar cuando acabe la legislatura. Y ya veremos el futuro. Creo que el pacto está funcionando bien, está poniendo las bases para un cambio de modelo en Canarias y que, con dificultades, se están arrancando compromisos del Gobierno de España.