«Contéstale eso y listo»: así solventó Domínguez las trabas de Ana María Pérez La UCO detalla las gestiones para el pago a Soluciones de Gestión cuando apareció material de peor calidad, todo con copia a Torres

F.S.A. Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 6 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Ángel Víctor Torres y Conrado Domínguez, el primero como presidente del Gobierno de Canarias y el segundo como director del Servicio Canario de la Salud (SCS) se implicaron activamente para resolver el problema con el que se encontró la empresa Soluciones de Gestión al ver cómo parte de las mascarillas enviadas a las islas eran rechazadas por la Sanidad autonómica al entender que eran de inferior calidad a lo pactado.

Finalmente se buscó una fórmula consistente en aceptarlas rebajando su precio e incluyendo en los envíos medio millón de tapabocas que sí concordaban con el contrato. A cambio, la empresa se garantizaba que no se rebajaba la cuantía a pagar, algo que llamó la atención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil porque los precios fijados inicialmente distaban bastantes de la media en el mercado de suministros sanitarios cuando se pacta ese arreglo.

El papel de Torres consistió en gestionar con el SCS que se agilizaran primero los contratos con Soluciones de Gestión -empresa recomendada por Koldo García-, que no hubiera retrasos en los pagos y que se diese una salida satisfactoria a la compañía cuando aparecieron esas mascarillas de peor calidad. En esas gestiones, Torres dejó constancia en mensajes a Koldo García de su enfado con Ana María Pérez, entonces directora de Recursos Económicos del SCS, que era quien dejaba constancia de las trabas que iba planteando el personal técnico de Sanidad.

En el informe entregado a la Audiencia Nacional, la UCO detalla que el 29 de octubre de 2020 Ana María Pérez advierte a un representante de Soluciones de Gestión por correo electrónico que no pueden aceptar mascarillas con el rótulo 'Non medical'. «Conrado Domínguez lo reenvía -escribe la UCO a Íñigo Rotaeche [socio de Víctor de Aldama], ante lo cual este esgrime una serie de explicaciones para solventar lo que ha planteado Ana María Pérez, reescribiéndole Conrado Domínguez 'Contéstale eso y listo'».

Los investigadores llaman la atención que sigue su intercambio de mensajes entre el director del SCS y el socio de Víctor de Aldama que dan a entender que se van a aceptar las mascarillas: «Nooo, se va a aceptar», «Tranquilo», escribe Domínguez.

Después de varios días de cruce de mensajes, hay un acuerdo y el mismo pasa, según la UCO, por lo que «habían acordado y concertado previamente el propio Conrado Domínguez e Íñigo Rotaeche: se acepta rebajar el precio de 837.000 mascarillas a 2,5 euros a 0,845 euros, las cuales habrían sido las que, en principio, se habían rechazado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo de Sevilla. Además se completa el pedido con 550.000 mascarillas más para completar la factura de 2.095.018,50 euros, las cuales se refieren (...) a las ofertadas como coste cero, sin embargo el coste se incluye en la factura pendiente de abonar, ya que, de otra manera, si el coste hubiese sido cero, habría que haber reducido la factura hasta el importe que correspondía con el nuevo precio dado a las mascarillas rechazadas por su idoneidad».

De todo ello fueron informados Koldo García y Víctor de Aldama. El asesor ministerial le manda mensaje al presidente Torres rogándole que acepten el acuerdo. «Posteriormente», agrega la UCO, Koldo García le escribe a Torres «sobre una obra de Valleseco (Tenerife)» que está paralizada por el Consejo de Ministros y le pregunta qué quiere hacer con ello. Una hora más tarde» el presidente le dice que la obra hay que hacerla y que va a coger un avión, invitándole a que llame a Antonio Olivera, entonces viceconsejero de Presidencia.

El 13 de noviembre, Torres le escribe a Koldo García que todo está solucionado, incluido el pago de los fletes que reclamó Soluciones de Gestión por importe de 417.14,71 euros. En total, esa compañía facturó en Canarias 12,3 millones de euros.

Esta cadena de mensajes, apunta la UCO, «resulta reveladora, ya que puede considerarse un indicio más de la influencia que habría ejercido Koldo dentro de la presunta organización criminal investigada, en beneficio de Soluciones de Gestión y por consiguiente de Víctor de Aldama y sus socios».

Todo ese relato acaba con un mensaje el 10 de diciembre de 2020. El presidente Torres recibe copia del mensaje enviado a Conrado Domínguez de parte de Soluciones de Gestión dando las gracias por el cobro de las mascarillas: «Y por favor dale las gracias a Ana de nuestra parte».

Temas

Conrado Domínguez