El Consultivo cuestiona la ley de conciliación que prepara Canarias por ser un brindis al sol Advierte de que la mayor parte de las medidas incluidas en la proposición son declarativas y no generan obligaciones

L.R.G. Las Palmas de gran canaria. Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

El Consejo Consultivo de Canarias cuestiona la utilidad efectiva de la futura Ley de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral que prepara el Parlamento de Canarias con el apoyo de todos los grupos salvo el ultraderechista Vox. Para la institución, la proposición se «integra en su mayor parte por medidas que carecen de fuerza normativa», es decir, la futura norma es un conjunto de declaraciones de intenciones, pero carece de capacidad de obligación. Además, señala la institución en sus conclusiones, la proposición «plantea problemas de seguridad jurídica y de integración con el resto del ordenamiento».

La futura ley echó a andar el pasado mes de septiembre, cuando el Parlamento regional dio luz verde a su tramitación con la única abstención del partido de ultraderecha Vox, que considera que la iniciativa está trufada de «ideología de género».

Como parte de la tramitación, la ley debe pasar por el Consejo Consultivo de Canarias, que esta semana hacía público su dictamen.

El órgano hace varias consideraciones a la proposición, presentada conjuntamente por el PSOE, CC, PP, NC, ASG y Grupo Mixto.

Por un lado, señala, la futura ley se llama «de conciliación corresponsable y de medidas de apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y de la actividad laboral», pero según el Consultivo es «del todo incoherente con su objeto», pues no regula en sí la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sino solo las medidas para su fomento, por lo que recomienda cambiar el título.

Además, señala el dictamen, se trata de una iniciativa legislativa de carácter esencialmente «programático». Gran parte del contenido, señala la institución, «se limita a establecer recomendaciones, principios o directrices». Así, en la proposición se encuentran expresiones como «impulsará», «proveerá», «fomentará», «desarrollará», «apoyará» o «potenciará». A juicio del Consultivo, no llega a concretarse «de forma expresa la regulación de las cuestiones tratadas y sus efectos jurídicos». Son, en definitiva, «principios y no reglas». Para que ello sea norma será necesario que se aprueben otras normas. Es por ello, dice el órgano, «que carece de fuerza normativa por lo que sería preciso, en todo caso, una mayor concreción de tales medidas que garanticen su efectividad».

El Consejo Consultivo llama también la atención sobre el hecho de que «diversos artículos» son «reproducción total o parcial de la Ley 3/2025, de 4 de julio, de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral» de las Islas Baleares.

Y aunque nada impide que preceptos de la normativa canaria sean «muy parecidos o idénticos» a los de otras comunidades autónomas al coincidir en las mismas competencias, «esta circunstancia debe ser asumida con pleno conocimiento de causa por el titular de la potestad legislativa durante la tramitación parlamentaria de la iniciativa».

Además, señala el dictamen del Consultivo, medidas establecidas en esta proposición de ley «ya constan» en otras normas jurídicas de la Comunidad Canaria. Y esta duplicidad genera, como recuerda que ha dicho la institución en otros momentos, «problemas prácticos ante la falta de una respuesta concreta acerca de las relaciones entre la norma proyectada y otros textos legales».