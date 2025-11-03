Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la Estrategia Canaria de Reto Demográfico
Alfonso Cabello, Viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. C7

Consejo de Gobierno, en directo: Alfonso Cabello informa sobre la Estrategia Canaria de Reto Demográfico

El portavoz del Ejecutivo canario y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria detallan los principales acuerdos del Consejo de Gobierno

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:30

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, informan sobre los acuerdos adoptados en la reunión del Consejo de Gobierno de Canarias, entre los que destacará la aprobación del acuerdo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial.

Además, el Consejo abordará otros asuntos de interés que serán detallados tras la sesión.

