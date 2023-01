El Congreso aprueba la prórroga de las ayudas a la reconstrucción de La Palma CC critica el «discurso triunfalista» del ministro Bolaños y pide para los palmeros «certezas y no solo decretos que tienen fecha de caducidad»

El pleno del Congreso convalidó ayer el decreto ley de medidas de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma tras la erupción volcánica, por el que se prorrogan las ayudas y al que se incorporan algunos ajustes que amplían sus beneficios.

«Seguimos comprometidos desde el Gobierno con los afectados por la erupción y lo estaremos hasta que se reconstruya el último proyecto de vida», señaló el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, desde la tribuna de oradores durante la defensa del decreto ley.

Bolaños recalcó que se prorrogan buena parte de las medidas que ya se estaban ya aplicadas, entre las que enumeró la moratoria de los préstamos -hipotecarios y no hipotecarios-, la exención del IBI y del Impuesto de Actividades Económicas (IAE), los ERTE derivados de las consecuencias del volcán y las prestaciones por cese de la actividad de autónomos.

Además de las medidas que se prorrogan, el decreto ley que ayer obtuvo el respaldo del Congreso tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 27 de diciembre también establece «alguna medida novedosa», según adelantó el ministro de Presidencia, como la extensión de las ayudas materiales por vivienda habitual a personas que no eran propietarias y que por tanto no habían podido ser beneficiarias de las ayudas, en particular a las mujeres que eran usufructuarias de las viviendas porque habían fallecidos sus maridos.

«Estas 30 mujeres viudas no habían podido recibir ayudas y hemos diagnosticado el problema para ofrecerles una solución justa, ampliando al usufructo a la posibilidad de beneficiarse de las ayudas por la pérdida de la vivienda habitual», expuso Bolaños.

Por su parte, la diputada de Coalición Canaria (CC), María Fernández, dio su apoyo a la prórroga de las medidas de reconstrucción de La Palma, pero criticó el tono de satisfacción del Gobierno estatal a la hora de valorar lo que se ha hecho. La parlamentaria nacionalista reconoció que «es difícil decir que no al decreto», pero afeó a Bolaños que mantenga un discurso «triunfalista» cuando se está hablando «de ayudas, de recuperar la vida de los palmeros, sus hogares, la actividad económica», expuso, «diremos que sí, pero no puede haber triunfalismo cuando se trata de ayudas de extrema necesidad», añadió.

Fernández insistió en que la isla de La Palma « necesita certezas y no decretos con fecha de caducidad». Recordó que durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 ella misma y su compañera de escaño, Ana Oramas, dieron la batalla para que se incluyera un plan de reconstrucción para La Palmas por un montante de 100 millones de euros, además de una partida de 1,5 millones para un plan de salud mental para los afectados por la erupción.

«Bonificaciones fiscales que llegan rápido, sin burocracia, 300 euros en el bolsillo de las familias, tenemos que seguir por ahí», señaló Fernández, «porque además de ampliar las ayudas al usufructo hay otras realidades que no se están contemplando, y no está llegando el dinero a donde tiene que llegar», añadió la diputada de CC.