«Confío en que el Ministerio adjudique antes de fin de año los proyectos que eleven potencia y eviten los apagones»

Sara Toj Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 23:29 | Actualizado 23:43h.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, desgrana los retos de su área de cara al próximo ejercicio, para el que cuenta con la mayor cuantía de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma del archipiélago.

–Canarias sigue estancada en un 20,8% de energía eléctrica procedente de renovables. En octubre fue del 15,4%. Con estos datos, no se llegará al objetivo del 81%en 2030. ¿Cómo lo van a arreglar?

–Para eso hemos llegado al Gobierno, para intentar cambiar las cosas y alcanzar esos objetivos. Lo primero que hicimos fue modificar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética con un decreto ley, ya que la anterior de Transición Energética solo tenía el apellido. Por eso hemos tomado medidas novedosas: somos la primera comunidad autónoma que saca adelante las zonas de aceleración de renovables, por ejemplo. Además, se va a planificar en Canarias dónde sí y dónde no se van a instalar energías de renovables. Y creo que eso es clave: participando y haciendo partícipes a quienes tienen la competencia en la planificación territorial en cada una de las islas, como son los cabildos insulares. Ya hemos aprobado la zona de aceleración de renovables en Lanzarote, también en La Gomera, y esperamos que próximamente puedan también estar en el resto de islas. Esto va a suponer seguridad jurídica, también para animar a los inversores a venir a Canarias a invertir, porque van a saber dónde van a poder desarrollarlos y que sus proyectos sean efectivos. Y bueno, estamos muy confiados en ello.

–El archipiélago continúa con los vertidos de renovables, y sin compensación. ¿Han definido un sistema que pague a los promotores canarios como en la península?

–Nosotros hemos hecho una propuesta al Ministerio, de la mano de los promotores canarios, que hemos debatido en la Mesa de las Energías Renovables, la Fecam, Fecai y diferentes actores en lo que se refiere a energías renovables, y estamos esperando que el Ministerio por fin tome cartas en el asunto. Por desgracia, no es solo el único asunto que tiene el Ministerio pendiente de resolver para Canarias. También están los vertidos, la eólica marina, la remuneración de las baterías, la remuneración de la geotermia... En Gran Canaria, Tenerife y La Palma van a llevar a cabo prospecciones para ver el potencial geotérmico y esos promotores no saben a cuánto podría pagarse esa generación a través de la misma. Son demasiados los asuntos pendientes.

–Este mes se informó de que ya están en marcha unos refugios climáticos en Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Cuándo se prevé que estén listos?

–En construcción ahora mismo estamos con el de Guía de Isora, que puede ser inminente la presentación del mismo, y estamos desarrollando proyectos en el Parque Sur, en San Bartolomé de Tirajana, también en Arrecife, en Lanzarote y en la isla de La Palma. Esperemos que durante el año 2026 ya tengamos esos proyectos redactados y podamos comenzar con la construcción también, no solo de Tenerife, que va a ser inminente su finalización, sino con el resto de proyectos. Son proyectos que, en cierto modo, buscan ofrecer a la sociedad la posibilidad de tener espacios donde pasar de manera saludable y tranquila las olas de calor que, por desgracia, cada vez sufrimos de manera más repetida en el tiempo y de manera más prolongada en el tiempo,

–El llamado concurso exprés avanza con distintas soluciones en marcha. ¿Cuándo van a estar operativas?

–Desde el año 2021 Canarias está avisada de que tiene un déficit de 268 megavatios, 138 en Gran Canaria, 80 en Tenerife y 50 en Fuerteventura. Para nosotros están todos al mismo nivel de importancia, porque lo que buscamos es asegurar el suministro, que es algo de lo más básico en una sociedad moderna y desarrollada. Ya se están instalando los primeros grupos de generación de la primera fase que sacamos, donde Tenerife cubrió casi la totalidad de ese déficit (Granadilla, La Campana en Santa Cruz y Los Realejos). Y estamos avanzando en lo que pueda ser los grupos a instalar en Fuerteventura y esa primera fase también de los 15 mw que se adjudicaron en Gran Canaria. La segunda fase para nosotros también es clave, sobre todo porque de la primera fase de los 138 megavatios que Gran Canaria tenía de déficit, solo se cubrieron 15. En la segunda fase hemos sido capaces de cubrir 120 más.

–¿Siguen Disa y Sampol?

–Están en varias, pero también se suma Ayagaures, con un proyecto de 20 mw en Gran Canaria, y se suma un barco turco que va a dar 100 megavatios en Gran Canaria y que es otra empresa, Karpowership.

–Algunas han generado amplio rechazo como la planta de Disa en Salinetas. ¿Cómo van a sortear este rechazo o si supondrá un parón?

–Bueno, yo no sé si es amplio o es menos amplio. En todos sitios hemos escuchado a la sociedad, a los ayuntamientos, y estamos modificando esas ubicaciones donde los ayuntamientos nos han trasladado que podrían existir problemas. Pronto esperamos poder dar noticias de esa modificación de ubicación. Estamos intentando que estén dentro de zonas industriales principalmente. Lo que nosotros estamos buscando es dar seguridad de suministro, estar cuanto antes más lejos de esos posibles ceros energéticos o apagones que han venido sufriendo Canarias por desgracia de manera histórica y pretendemos hacerlo de la mano de la sociedad. Tenga en cuenta que son medidas de emergencia, soluciones que tienen que haber estado implementadas desde el año 2021, no se hizo nada y que son soluciones únicas, históricas que no se han hecho en otra parte del territorio nacional y que creo que eso también hay que ponerlo en valor.

–¿En qué porcentaje de riesgo quedaría que se produjera otro apagón?

–No vamos a estar fuera de riesgos de apagones nunca. Por desgracia, pero es verdad que el porcentaje baja ampliamente porque vamos a tener cubierta la totalidad de la posible demanda que tiene Canarias. Vamos a tener grupos más deslocalizados que ante posibles problemas de las actuales plantas térmicas levantarían un posible cero o cualquier problema. Vamos a tener un suministro o un servicio eléctrico más fuerte de cara a posibles problemas y, por tanto, se va a reducir de manera drástica la posibilidad de un apagón.

–Justo quería preguntar por el concurso de concurrencia competitiva. ¿Para cuándo comenzarán a implementarse las medidas?

–Casi 1.000 mw con cerca de 110 proyectos, no se han adjudicado, se han presentado y lo que nos dice el Ministerio es que puedan estar adjudicados antes de final de año. Ojalá que sea así.

–Después de 12 años se sigue atrasando en el tiempo...

–Yo ahora no entiendo que se esté atrasando. Se convocó en octubre del año pasado, no es un concurso sencillo, tiene su complejidad administrativa. Si se adjudica antes del final de año entendemos que está dentro de unos plazos razonables. Se ha esperado 12 años para publicarlo. Es verdad que se tardará unos años más, una vez se adjudique, hasta que se construyan las nuevas plantas o las nuevas centrales térmicas que van a dar suministro en cada una de las islas o la renovación de centrales que en algunos casos tienen grupos de más de 50 años.

–¿Diría que es una de las cuentas pendientes que tiene el Estado con el archipiélago?

–Absolutamente. Estamos en una Canarias del siglo XXI con grupos de generación de finales de los años 70, principios de los 80.

–¿Se instalarán más barcos flotantes generadores de electricidad?

–De momento solo uno, con ese cubrimos la práctica totalidad del déficit de generación que tiene Gran Canaria. El resto de islas lo hemos cubierto con plantas en suelo. Son proyectos temporales con una duración de tres años, prorrogables año a año, hasta que haya generación suficiente para que puedan ser desmantelados con el concurso del que estamos hablando, con la puesta en funcionamiento en Gran Canaria del Salto de Chira o con la penetración de más energías renovables.

–¿Cuentan con el visto bueno del Ministerio?

–No solo con el visto bueno, es que financia al 100% el coste de estos grupos eléctricos. Es curioso porque, en la anterior legislatura, con un consejero socialista, no fueron capaces de ponerse de acuerdo para tener estas soluciones que nosotros sí que hemos conseguido tendiendo la mano y negociando.

–Una de las apuestas del área es el impulso de la eólica marina, para la que han reclamado una subasta solo para las islas.

–Entendemos que hay un amplio consenso, sobre todo, en el caso de Gran Canaria. Entendemos que no tenemos que competir con los megavatios que se saquen de eólica marina en la península porque no estamos conectados, no somos complementarios a nada. Incluso hemos pedido, y pediremos, que Canarias sirva como proyecto piloto de cara a esa eólica marina que se pueda desarrollar en el territorio nacional.

–Se descartó la planta de gas en el puerto de Las Palmas, tras seis años de trámites, y el informe salió desfavorable. Se ha planteado como alternativa un tanque de gas. ¿Habrá que esperar otros seis años?

–No nos sentimos responsables de que haya tardado más o menos tiempo. Cuando llegaron esos informes al Servicio de Impacto Ambiental hubo que volver a solicitar nuevos informes porque no estaban lo suficientemente completos y eso también retrasó. Nosotros ponemos por delante siempre la salud de las personas, como entiendo que haría cualquier administración, y anunciamos eso. Dijimos que tramitaríamos la declaración de impacto, que no ejerceríamos presión sobre los funcionarios para nada, sino que tienen que hacer su trabajo de manera libre, y que iba a primar por encima el bienestar de la gente. En ese sentido es lo que ha salido.

–¿Y la planta en Santa Cruz de Tenerife seguirá avanzando?

Seguirá con una declaración de impacto ambiental ordinaria, se seguirá estudiando y seguirán los trámites pertinentes.

–Se ha aprobado el plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide, que cuenta con el rechazo de la ULL y CSIC. ¿Es el mejor?

–Hace casi 40 años que se estaba esperando por un nuevo plan, que viene a limitar aspectos que se venían realizando. Entendemos que el nuevo plan aumenta su conservación. Tenemos la responsabilidad de buscar los equilibrios suficientes para que los canarios puedan seguir disfrutando del parque, al igual que los visitantes, pero con las restricciones necesarias de conservación. Por eso hemos sacado este proyecto adelante, a propuesta de la consejería. De 45 votos, 40 fueron a favor en el Ministerio. Entiendo que el sector de los proteccionistas consideraba que teníamos que llegar al máximo de protección total. Así, se ha intentado buscar un equilibrio donde se priorice la protección del parque, por supuesto, pero que se compatibilice con poder seguir disfrutándolo. Quieren el 10 de protección, estábamos en el cero; nos hemos quedado en el cinco o seis. A lo mejor me hubiera gustado dar más pasos al frente, pero se ha hecho en pro de encontrar un balance.

–Su consejería tiene el presupuesto que más crece en el próximo ejercicio. ¿Cómo se trabajará con él?

–El presupuesto del año 2026 de la Consejería de Transición Ecológica es el respaldo institucional a las políticas públicas que hemos desarrollado en estos dos años y medio: primero, porque se incorpora al eje estratégico de Transición Verde, y segundo, porque es el mayor aumento de todas las consejerías: un 7% más que 2025 hasta los 453 millones de euros. Yo creo que es positivo, si en cuanto a políticas públicas pasamos de 97 millones a 122 millones de euros, que si lo sumamos a los 315 millones de fondos Next Generation, que no estarán el año que viene, a ver cómo lo hacemos... Pues se incorporan para cubrir las subvenciones y ejecutar las que tenemos con estos fondos europeos y que están relacionados, principalmente, con la estrategia de energía de fondos Next y que se han ido trabajando estos dos años atrás. En cuanto a cambio climático resaltan los proyectos europeos y, en especial, los que tienen que ver con la naturalización de los espacios urbanos y los refugios climáticos; hay crecimiento en todas las direcciones generales, potenciándose los proyectos relacionados con la penetración de renovables; impulso a las ayudas de ahorro energético, energías renovables, la economía circular o también la gestión de residuos, con un proyecto que hemos aprobado recientemente que es la planta de Gestión de residuos de Zurita, en Fuerteventura.