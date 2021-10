'Confesiones de pasillo' con una periodista

Para un periodista, «hacer pasillos» significa echar mucho tiempo esperando que acabe una reunión o sesión oficial y poder conseguir unas declaraciones, mejor si son 'off the récord'. Almudena Sánchez sabe mucho de eso. Especialista en información parlamentaria durante casi 30 años -ahora en otras tareas-, hizo de esos espacios informales su particular confesionario donde diputados de varias legislaturas y de todas las opciones políticas que han pasado por Teobaldo Power confiaron en su buen hacer profesional para confiarle confesiones y confidencias.

Ahora, la periodista lleva las cuatro décadas del Parlamento de Canarias al libro 'Confesiones de pasillo' a través de conversaciones con protagonistas que han ocupado la primera fila en algún momento de estos 40 años, con sus señorías, pero también con quienes han contado los entresijos de la política regional en este tiempo, los primeros periodistas de la Cámara que, tal como señala Sánchez, tuvieron mucho que ver en la consolidación del Legislativo.

En este sentido, la autora destaca que en los inicios del Parlamento, «nadie apostaba por la continuidad de esta institución y, desde luego, no se le hacía mucho caso». Tal es así que ATI -germen de las AIC y después de Coalición Canaria- ni siquiera se presentó a las primeras elecciones parlamentarias y prefirieron ganar presencia en cabildo y ayuntamientos. A partir de la segunda legislatura, indica Sánchez, «los nacionalistas se dan cuenta de que se suben al tren o les pasa por encima».

En un libro en diez actos y un sainete, Almudena Sánchez da voz a los protagonistas de 40 años de vida parlamentaria

Sin embargo, destaca cómo el interés por la actividad parlamentaria de los dos periódicos regionales editados en Gran Canaria -Canarias7 y La Provincia- y la competitividad de estos dos medios, que encontraron un mercado informativo en la política regional, dio vida al Parlamento y fue asumido por los periodistas de Tenerife.

Con una estructura teatral desarrollada en diez actos y un sainete, el libro recoge la experiencia personal, de diputados de todas las legislaturas -han pasado más de 600 en diez mandatos- que confrontan sus visiones, no solo de la actividad parlamentaria sino de la política regional y de la comunidad autónoma en general. En esas conversaciones, dice, ha quedado de manifiesto que en casi todos los casos, los desencuentros políticos se vieron superados por las relaciones personales. Y es que esas 'confesiones' relatan ahora como muchas iniciativas se alcanzaron en los pasillos y, sobre todo, en las salas de espera de los aeropuertos, los trayectos en avión o los desplazamientos en coche y en barco.

Muchos diputados que ya no están en activo y los periodistas a los que acudió Sánchez para articular el relato -Salvador Lachica, Francisco Pomares, Carmen Ruano y Carmen Merino- sienten nostalgia de la oratoria de otros tiempos, pero también de la capacidad de negociación de los parlamentarios de otras épocas, «quizá porque venían de una etapa de política intensa» en la transición. «Añoran», indica la autora, «la imagen que han guardado de aquella política» porque, tal como reconoce, «también hubo navajazos y puñales por la espalda que es mejor olvidar».

Almudena Sánchez ha sido practicamente la última periodista dedicada exclusivamente a la información parlamentaria en la Cámara canaria, unos profesionales que, de facto, también suponían un dique al abuso de poder. «Que el Parlamento empiece a pasar desapercibido para los medios de comunicación es un peligro para la democracia», afirma, para indicar que es precisa la presencia física de los informadores en el Parlamento. «No se pueden seguir las sesiones solo a través de internet».

Las nuevas tecnologías, a la vez que facilitan el trabajo de los parlamentarios, señala, «permite que se pierda atención a los oradores que intervienen en la tribuna y mucha información visual», apunta quien ha pasado incontables horas escuchando sin más herramientas que un bolígrafo y una libreta para contar no solo lo que se veía y se hablaba en el hemiciclo, sino lo que acontecía intramuros y no se decía oficialmente. Aunque su vida profesional la ha llevado por otros derroteros, Almudena Sánchez sigue siendo una periodista que «echa de menos escribir y tener la información de pasillo». Apostilla que «cuando veo las noticias, siento que me faltan datos, me faltan esas conversaciones de cuando acaba el pleno».