Comparecencia de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO, en directo
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática da explicaciones tras las informaciones que lo vinculan con el 'caso Koldo'
Helena Victoria Falcón Santana
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 4 de noviembre 2025, 15:12
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 15.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo'.
Según este informe, Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: «He dado el golpe preciso en la mesa».
15:01
Buenas tardes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece hoy a las 15.30 una rueda de prensa en un contexto muy delicado. El informe de la UCO pone bajo el foco su etapa como presidente del Gobierno de Canarias, al vincularle con gestiones para desbloquear pagos a la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, bajo la influencia del exasesor Koldo García, en el marco del 'Caso Koldo'.
Torres defiende que no dio instrucciones directas de contratación. La atención gira ahora en qué dirá en esta comparecencia para aclarar su papel concreto frente a los mensajes y comunicaciones que la UCO refleja.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad