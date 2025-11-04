Comparecencia de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO, en directo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 15.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo'.

Según este informe, Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: «He dado el golpe preciso en la mesa».