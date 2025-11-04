Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Ángel Víctor Torres en una rueda de prensa. Efe
Comparecencia de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO, en directo

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática da explicaciones tras las informaciones que lo vinculan con el 'caso Koldo'

Helena Victoria Falcón Santana

Helena Victoria Falcón Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 4 de noviembre 2025, 15:12

Actualizado Hace 7 minutos

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparecerá este martes a partir de las 15.30 horas en la sede ministerial para valorar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la contratación del Gobierno de Canarias con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada al 'caso Koldo'.

Según este informe, Torres pidió perdón como presidente de Canarias al entonces asesor ministerial Koldo García por los pagos que se debían a la empresa Soluciones de Gestión, epicentro de la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia, a la vez que le prometió resolverlo: «He dado el golpe preciso en la mesa».

15:01

Buenas tardes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofrece hoy a las 15.30 una rueda de prensa en un contexto muy delicado. El informe de la UCO pone bajo el foco su etapa como presidente del Gobierno de Canarias, al vincularle con gestiones para desbloquear pagos a la empresa vinculada al empresario Víctor de Aldama, bajo la influencia del exasesor Koldo García, en el marco del 'Caso Koldo'.

