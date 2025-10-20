Comisión del Parlamento, en directo: Pedro Pacheco presenta el informe del sector público local de 2022 El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias detalla ante los diputados las conclusiones sobre la gestión económica y financiera de ayuntamientos y cabildos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 20 de octubre 2025, 12:01 Comenta Compartir

El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Pedro Pacheco, ante la Comisión del Parlamento de Canarias para presentar el Informe General del Sector Público Local correspondiente al ejercicio 2022.

Durante su intervención, Pacheco expondrá los principales resultados del informe, que analiza la situación económica, financiera y de control interno de los ayuntamientos, cabildos y entidades dependientes del Archipiélago. El documento revisa el cumplimiento de la normativa contable, los niveles de estabilidad presupuestaria y los avances en transparencia y rendición de cuentas por parte de las corporaciones locales.

La comparecencia se enmarca dentro del calendario anual de fiscalización de la Audiencia de Cuentas, cuyo objetivo es mejorar la gestión del gasto público y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.